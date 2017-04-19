AliExpress начнет продавать товары в России в кредит и в рассрочку В течение двух-трех месяцев услуга распространится на весь ассортимент ретейлера стоимостью от 3 тысяч рублей
Китайский интернет-ретейлер AliExpress с 24 апреля предоставит жителям России возможность покупать товары в рассрочку или в кредит, об этом сообщает ТАСС.
Первое время в кредит можно будет приобрести только товары российских продавцов в разделе «Молл», однако в течение двух-трех месяцев услуга распространится на весь ассортимент ретейлера стоимостью от 3 тысяч рублей.
Кроме того, смартфоны, ноутбуки и аксессуары можно будет взять в рассрочку. В ближайшее время рассрочкой можно будет воспользоваться для покупки смартфонов Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, а также ноутбуков Asus и аксессуаров Beats.
Россия станет первым рынком, где компания предоставит такую возможность. В AliExpress подчеркнули, что Россия является одним из приоритетных рынков для компании.
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