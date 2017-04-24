Указывать предельную суточную дозу спиртного на бутылках с алкоголем Также на алкогольной продукции предлагается указывать информацию о вреде ее избыточного потребления
Минздрав предлагает указывать максимально допустимую суточную дозу алкоголя на этикетках спиртных напитков. Об этом стало известно агентству RNS, которое ознакомилось с доработанной стратегией формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.
Документ предлагает обязать производителей размещать на алкогольной продукции информацию о вреде ее избыточного потребления с указанием предельно допустимой дозы в миллилитрах в сутки.
Кроме того, стратегия содержит предложения по запрету на продажу спиртного в интернете и лицам моложе 21 года. Также авторы документа выступают за планомерное повышение акцизов на водку и за ограничение производства и продажи спиртосодержащих моющих средств и настоек.
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