В сервисе 2ГИС появились пешеходные маршруты Навигация работает без подключения к интернету
Компания «2ГИС» запустила пешеходные маршруты в своем информационном сервисе. Об этом The Village сообщили в пресс-службе компании.
Приложение научилось отображать оптимальный маршрут до выбранного места в обход заборов и недоступных для пешеходов дорог, а также показывать расстояние и примерное время до конца пути. Для большей точности маршрутов в приложение внесли данные о пешеходных переходах.
Навигация работает без подключения к интернету. Функция запущена в бета-стадии в 20 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, и доступна как в мобильных приложениях, так и на сайте сервиса.
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