Сервис знакомств Badoo будет обязан хранить данные о действиях пользователей и предоставлять их по требованию ФСБ. Об этом сообщила «Роскомсвобода».

Badoo был внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора. Согласно закону, ОРИ должны уведомлять Роскомнадзор о начале работы, а также хранить на территории России информацию об электронных сообщениях пользователей в течение полугода. Эти данные они должны предоставлять по запросу уполномоченным органам. В противном случае сервисы могут быть заблокированы на территории России.

К ОРИ относятся сервисы электронной почты, мессенджеры, интернет-форумы и другие площадки для обмена сообщениями. В реестре уже зарегистрированы почтовые клиенты Mail.ru Group и «Яндекса», социальная сеть «ВКонтакте» и сайт знакомств Mamba.