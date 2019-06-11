Сервис Doc+ закроет клинику в Москве и сосредоточится на работе с партнерами Также компания будет развивать телемедицину
Медицинский сервис Doc+ в июле закроет собственную мобильную клинику в Москве и сосредоточится на работе с партнерами.
Свою клинику компания открыла в 2015 году, ее врачи выезжали к пользователям на дом. Всего там работали 163 врача, которых теперь сократят. Doc+ продолжит развивать сервис для вызова врачей и онлайн-консультаций, но предложит клиентам услуги других клиник и страховых компаний.
Кроме того, сервис сфокусируется на телемедицине: будет предлагать ИТ-решения на основе искусственного интеллекта. К примеру, медицинский чат-бот или систему автоматического контроля за документацией. Мобильные клиники с вызовом специалистов на дом планирует запустить на рынках в Европе и Азии.
Читайте также:
Кто пользуется услугами телемедицины в России
Больше половины клиентов живут в Московском регионе
Кто пользуется услугами телемедицины в России Больше половины клиентов живут в Московском регионе
В ближайшие годы в Москве появятся поликлиники нового поколения
Наиболее востребованные кабинеты перенесут на нижние этажи, а работники регистратуры станут приветливее
В ближайшие годы в Москве появятся поликлиники нового поколения Наиболее востребованные кабинеты перенесут на нижние этажи, а работники регистратуры станут приветливее
Сколько россиян подвержены аллергии на цветение
ВЦИОМ выяснил, какие формы аллергических реакций наиболее распространены в России
Сколько россиян подвержены аллергии на цветение ВЦИОМ выяснил, какие формы аллергических реакций наиболее распространены в России
В ближайшие годы в Москве появятся поликлиники нового поколения
Наиболее востребованные кабинеты перенесут на нижние этажи, а работники регистратуры станут приветливее