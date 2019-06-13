«ВКонтакте» официально разрешила продавать сообщества. В социальной сети отметили, что не выступают гарантом сделок.

Поэтому в соцсети рекомендовали пользователям заключать договоры (для этого подготовили специальный рекомендательный бланк), пользоваться услугами юристов, а также проверять, привязан ли паблик к юрлицу. Подробнее ознакомиться с новыми правилами можно на сайте.

Тестировать функцию привязки пабликов к юридическому лицу начали в мае этого года. В соцсети считают, что такая возможность поможет владельцам решать спорные вопросы, например при смене владельца или взломе сообщества.