«ВКонтакте» разрешила продавать сообщества В соцсети отметили, что не выступают гарантом сделок
«ВКонтакте» официально разрешила продавать сообщества. В социальной сети отметили, что не выступают гарантом сделок.
Поэтому в соцсети рекомендовали пользователям заключать договоры (для этого подготовили специальный рекомендательный бланк), пользоваться услугами юристов, а также проверять, привязан ли паблик к юрлицу. Подробнее ознакомиться с новыми правилами можно на сайте.
Тестировать функцию привязки пабликов к юридическому лицу начали в мае этого года. В соцсети считают, что такая возможность поможет владельцам решать спорные вопросы, например при смене владельца или взломе сообщества.
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