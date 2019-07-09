В Екатеринбурге откроется двухэтажный коворкинг Names

В октябре 2019 года в Екатеринбурге откроется первый коворкинг региональной сети Names. Как сообщили The Village представители нового пространства, проект расположится в центре города на двух верхних этажах бизнес-центра по улице Добролюбова, 16/2 и займет 2 500 квадратных метров.

Коворкинг рассчитан на 294 рабочих места. Стоимость аренды одного — от 10 тысяч рублей в месяц. Коворкинг предоставит своим резидентам готовые офисы для команды любого размера и классический опенспейс с незакрепленными рабочими местами, открытой тихой зоной, кафе, комнатой для медитации, переговорными, а также технической поддержкой. В центре даже планируется установить индивидуальные капсулы для сна.

Для пилотного проекта будет запущен краудфандинг. Согласно условиям, Names привлекает займы от 300 тысяч рублей сроком на три года под 15 % годовых. В качестве дополнительной гарантии поручителем по всем займам выступает известный российский предприниматель и инвестор Аяз Шабутдинов, который является также основателем проекта Names.