Все началось года два назад, я читал рассылку какого-то американского блогера, и подумал, что здорово было бы сделать что-то похожее. Сначала сделал в MailСhimp, но после первого выпуска он меня почему-то заблокировал. И тогда я все перенес в MailerLite — он прикольный, более человечный и дешевый сервис, что самое главное.

Первые читатели появились после статьи в моем блоге о том, что у меня будет рассылка. Первый выпуск вышел для 51 подписчика. Сильный прирост у меня был после упоминания в видеоблоге Даши Центер и интервью с Алексеем Венедиктовым.

Рассылка — это необычный формат и более доверительный канал общения с аудиторией. Когда я начинал, в Рунете такого понятия, как «личная рассылка», еще не было. Ниша появилась значительно позже. Для меня рассылка — это замена блогу, еще один канал донесения своих мыслей.

Самое сложное — это общение с подписчиками. Я хорошо научился фильтровать негатив, который иногда пишут, а если человек что-то конструктивное пишет, я всегда отвечаю. После каждой рассылки приходит 500–800 писем от читателей, на все не реально ответить. На майских праздниках я сидел и разгребал почту — успел прочитать только одну четверть.

Раньше я писал рассылку в день ее отправки — это плохо, потому что я не успевал ее редактировать. И получалось не очень. Сейчас я стараюсь готовить ее заранее, чтобы не было проблем с текстами. Если мне не хватает идей, то открываю вопросы читателей и беру тему оттуда. На одну рассылку в неделю у меня уходит пять-шесть часов.

Я пробовал монетизировать рассылку. Одно время у меня была платная подписка, но вышел закон об онлайн-кассах. Мне было комфортно платить около 50 тысяч в год за аренду кассы и обслуживание, я даже выходил в плюс, но было лень юридически все оформлять, поэтому решил закрыть платную подписку. Сейчас читатели после каждого выпуска переводят мне какие-то суммы в благодарность, за месяц накапливается 10–15 тысяч рублей, этого хватает, чтобы оплатить хостинг и MailerLite. У меня нет цели монетизировать рассылку. Я нормально зарабатываю на основной работе, а рассылка – хобби.

Иногда ко мне приходят разные магазины с сделать рекламу. Я поставил им цену 10 тысяч. В итоге за все два года рассылки платной рекламы ни разу не было: у меня сильный внутренний ценз, потому что не хочется рекламировать какую-то фигню. Но была реклама по бартеру. Например, рюкзак, которым я пользуюсь полгода, я прорекламировал в рассылке в обмен на скидку. И это реально один из лучших рюкзаков, которые у меня были. Есть еще дружеская реклама: недавно рекламировал самиздат Жени Фельдмана. Естественно, бесплатно. Рассылка также работает на мой личный бренд и помогает его монетизировать.