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Личные финансы15 мая 2018

«Я зарабатываю на рассылках» Сколько компании готовы платить за письма клиентам и можно ли разбогатеть на электронных посланиях

Формат почтовой рассылки не уходит в прошлое, а наоборот, переживает расцвет. Компании пытаются сделать так, чтобы их письма не отправлялись в спам: петербургская марка Oh, my так любит своего копирайтера, что недавно выпустила коллекцию худи с его слоганами. В прошлом году запустилось издание The Bell, которое начиналось с рассылки о новостях экономики и только потом обзавелось сайтом. Личные письма и дайджесты интересных ссылок рассылают также блогеры и эксперты разных сфер. The Village нашел людей, которые пишут письма тысячам адресатов, и узнал, много ли на этом удается зарабатывать.

Текст: Анастасия Баландина

Записки о личном

Иван Сурвилло

личная рассылка

Аудитория: 40 тысяч подписчиков

Все началось года два назад, я читал рассылку какого-то американского блогера, и подумал, что здорово было бы сделать что-то похожее. Сначала сделал в MailСhimp, но после первого выпуска он меня почему-то заблокировал. И тогда я все перенес в MailerLite — он прикольный, более человечный и дешевый сервис, что самое главное.

Первые читатели появились после статьи в моем блоге о том, что у меня будет рассылка. Первый выпуск вышел для 51 подписчика. Сильный прирост у меня был после упоминания в видеоблоге Даши Центер и интервью с Алексеем Венедиктовым.

Рассылка — это необычный формат и более доверительный канал общения с аудиторией. Когда я начинал, в Рунете такого понятия, как «личная рассылка», еще не было. Ниша появилась значительно позже. Для меня рассылка — это замена блогу, еще один канал донесения своих мыслей.

Самое сложное — это общение с подписчиками. Я хорошо научился фильтровать негатив, который иногда пишут, а если человек что-то конструктивное пишет, я всегда отвечаю. После каждой рассылки приходит 500–800 писем от читателей, на все не реально ответить. На майских праздниках я сидел и разгребал почту — успел прочитать только одну четверть.

Раньше я писал рассылку в день ее отправки — это плохо, потому что я не успевал ее редактировать. И получалось не очень. Сейчас я стараюсь готовить ее заранее, чтобы не было проблем с текстами. Если мне не хватает идей, то открываю вопросы читателей и беру тему оттуда. На одну рассылку в неделю у меня уходит пять-шесть часов.

Я пробовал монетизировать рассылку. Одно время у меня была платная подписка, но вышел закон об онлайн-кассах.  Мне было комфортно платить около 50 тысяч в год за аренду кассы и обслуживание, я даже выходил в плюс, но было лень юридически все оформлять, поэтому решил закрыть платную подписку. Сейчас читатели после каждого выпуска переводят мне какие-то суммы в благодарность, за месяц накапливается 10–15 тысяч рублей, этого хватает, чтобы оплатить хостинг и MailerLite. У меня нет цели монетизировать рассылку. Я нормально зарабатываю на основной работе, а рассылка – хобби.

Иногда ко мне приходят разные магазины с сделать рекламу. Я поставил им цену 10 тысяч. В итоге за все два года рассылки платной рекламы ни разу не было: у меня сильный внутренний ценз, потому что не хочется рекламировать какую-то фигню. Но была реклама по бартеру. Например, рюкзак, которым я пользуюсь полгода, я прорекламировал в рассылке в обмен на скидку. И это реально один из лучших рюкзаков, которые у меня были. Есть еще дружеская реклама: недавно рекламировал самиздат Жени Фельдмана. Естественно, бесплатно. Рассылка также работает на мой личный бренд и помогает его монетизировать.

Дайджест статей

Сергей Король

«Рассылка Сергея Короля»

АУДИТОРИЯ: более 2 тысяч подписчиков

Я слышал, что в США процветают платные рассылки по подписке, и решил организовать свою. Сделал страничку, шаблон, настроил рекуррентные платежи — с ними плата за подписку списывалась бы с карточек читателей сама раз в месяц. Спустя полгода у меня было 300 платящих читателей, через год — 600. После в России приняли закон об онлайн-кассах, и я не захотел возиться с тем, чтобы ему соответствовать. Выключил все платежи и сделал рассылку бесплатной. Пару месяцев назад запустил поддержку рассылки на сервисе Patreon. Сейчас ее читают 2 тысячи человек бесплатно, и еще 40 человек — на Patreon за 4 доллара в месяц. Я постепенно перевожу всех бесплатных подписчиков в платные. Думаю, что через год рассылка станет полностью платной.

Читатели подписываются ежедневно, обычно по три-четыре человека в день. Иногда бывают всплески новых подписчиков после постов-анонсов в социальных сетях. Отписываются обычно по четыре-пять человек после каждого выпуска. Один выпуск читает более 80 % получателей рассылки.

По три-четыре часа в день я читаю разные статьи, прежде всего англоязычные. Нахожу их в своей обширной RSS-подписке, в Facebook, Twitter, рассылках и в Telegram-каналах. Потом пишу текст рассылки, на который уходит примерно два часа. Иногда с одного захода получается здоровенный дайджест страниц на 10–15.

Одна из платформ

Михаил Кафанов

«Интересные статьи»

АУДИТОРИЯ: 700 человек. В целом 90 тысяч человек на 13 платформах, больше всего в Telegram

Идея появилась 1 января 2016 года, когда я понял, что мне не хватает проекта, который бы находил не «популярное», а вечное и содержательное. В начале была пара сложных месяцев, когда активная работа над проектом в одиночку сочеталась с работой на полной ставке, но это мелочи.

Сейчас «Интересные статьи» делают два человека: помощник редактора Даня и я. Он проводит первичный мониторинг и из сотен статей отбирает те, что на первый взгляд интересны. Я читаю сформированный им шорт-лист из 50 материалов и выбираю пару десятков, что попадут в выпуск.

У нас налажен мониторинг 400 русскоязычных и англоязычных источников. Формат рассылки не предполагает невероятного поиска идей — мы просто находим и ставим в выпуск качественную журналистику, которая нам нравится. Сейчас один выпуск мы готовим от трех до пяти часов.

Первая аудитория (около тысячи человек) — мои читатели с других платформ. Дальше пошли бесчисленные подборки и упоминания СМИ, которые принесли основную аудиторию.

Тяжело определить популярность, но первый квартал мы закончили с 10 тысячами подписчиков, первый год — с 40 тысячами, а второй — с 80 тысячами.

Поиск рекламодателей и переговоры с ними для «Интересных статей» достаточно простая задача с самых первых дней. Многие маркетологи читают проект, некоторые из них приходят сами. В целом через полгода после запуска поток входящих клиентов вышел на стабильный и хороший уровень.

Месячная выручка составляет от 70 до 130 тысяч рублей, но 90 % в ней составляет Telegram. Рекламных формы три: спонсорство выпуска с упоминанием в его подводке, размещение ссылки на статью с пометкой #спонсорская и обзор продукта в блоге, на который потом даются ссылки в «Интересных статьях». Если не брать праздничные периоды, то у нас бывает один-два спонсорских выпуска и до пяти рекламных ссылок в неделю.

Письма как работа

Наталья Пузанова

копирайтер бюро Textbroker

Заниматься рассылками я начала около трех лет назад. Мне стало это интересно, потому что я творческий человек, меня привлекает формат рассылки и возможность диалога, мне интересны люди и продукты, нравится привлекательно «упаковывать» эти продукты — ярко, но при этом понятно и лаконично (формат рассылок не предполагает большого объема). Есть еще понятие «воронки», и тут просто обширное поле для творчества.

Начинала я на энтузиазме и с дрожью в коленях. И разумеется, не с рассылок и не с продающих текстов. Конечно, читала профильное, все, что на тот момент было доступно: тексты Орлова и другое. Сейчас я постоянно чему-то учусь, смотрю курсы. Это нормально, в сфере копирайтинга и вообще в интернете постоянно что-то меняется, допиливается и так далее. Нужно быть в курсе нововведений. Так не бывает, что один раз что-то вызубрил — и дальше по шаблонам.

Рассылки компаний — это всегда очень творческие и интересные задачи. Такие рассылки, если это не узкоспециальное для горячей аудитории, читаются чуть внимательнее, чем листовки и флаеры, которые на улице промоутеры вручают всем, кому не лень протянуть руку. И задача всегда — увлечь так, чтобы рассылка прочитана была до конца. Также письма для рассылок должны быть безукоризненно грамотными: любая опечатка вызовет недоверие. Поэтому работать нужно в паре с корректором всегда.

Благодаря бюро, в котором я работаю, у меня нет проблем с поиском заказчиков — это положа руку на сердце, а не в угоду администрации. Поиском заказчиков занимается клиент-менеджер, я же просто работаю. Диалог с заказчиком — слабое место, особенно если начинается вкусовщина. Но наличие грамотного брифа снимает большинство проблем.

В неделю я пишу от одного до четырех писем для рассылки. Иногда больше. Иногда ноль, если есть другие проекты. Есть копирайтеры, которые занимаются только рассылками. Но мне о них неизвестно. Мои расценки — около 1,5 тысячи рублей за письмо среднего объема. Это приблизительно четыре-пять абзацев, или 1–1,5 тысячи знаков. На создание одной рассылки у меня уходит три-четыре дня плюс время на согласование. Это зависит от технического задания и моего знакомства с продуктом, понимания деталей и прочего. В целом рассылки очень неплохо оплачиваются, если умеешь и любишь это делать. Как и в большинстве других сфер.

Обложка: fizkes – stock.adobe.com

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