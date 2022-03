Формат почтовой рассылки не уходит в прошлое, а наоборот, переживает расцвет. Компании пытаются сделать так, чтобы их письма не отправлялись в спам: петербургская марка Oh, my так любит своего копирайтера, что недавно выпустила коллекцию худи с его слоганами. В прошлом году запустилось издание The Bell, которое начиналось с рассылки о новостях экономики и только потом обзавелось сайтом. Личные письма и дайджесты интересных ссылок рассылают также блогеры и эксперты разных сфер. The Village нашел людей, которые пишут письма тысячам адресатов, и узнал, много ли на этом удается зарабатывать.

Текст: Анастасия Баландина

Записки о личном