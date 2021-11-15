«Я хожу в торговые центры за людей без QR-кода»

Готова ли бороться за клиентов

Сразу после введения ограничений я прочитала в новостном паблике, что на «Авито» появились объявления от людей с QR-кодами, которые ходят в торговые центры вместо невакцинированных горожан. Мне показалось это интересным, и две недели назад я решила тоже создать объявление об услугах курьера для тех, у кого нет QR-кода. У меня есть основная работа с клиентами в сервисной компании, а курьерские услуги я воспринимаю как несерьезный заработок. Это скорее интересный опыт, и я не ждала, что получу много денег.

Я занимаюсь доставкой только по выходным, когда нет основной работы. За две недели ко мне обращалось восемь человек, но половина в итоге слилась. Кто-то просто перестал писать, а я слишком просто отношусь к этой подработке, чтобы написывать людям сообщения с текстом: «Ну что, куда вы пропали?» Кому-то я отказала сама, потому что для доставки пришлось бы потратить несколько часов на поездку из одного конца города в другой.

Какие услуги есть у курьеров

Все услуги по доставке стоят в районе 100–500 рублей. Я периодически просматриваю объявления на «Авито» и замечаю, что у всех прайс формируется по-разному. Кто-то может опубликовать объявление о доставке за 100 рублей, но финальная стоимость всегда выходит дороже, потому что включает доплаты за расстояние, количество вещей и прочее. Стоимость увеличивается на 50-200 рублей, если нужно ехать в другой конец города или зайти в несколько точек за один заказ. Например, если заказчик просит зайти в несколько бутиков торгового центра, то за каждый добавляются условные 50 рублей сверху. Для одного из заказов я тоже зашла в три магазина ТЦ, но не стала просить больше денег за доставку, потому что буквально находилась в одном здании.

С каждого заказа я получаю 400 рублей, но для клиентов цена меняется в зависимости от задачи. Пока я доставила четыре заказа и ни разу не возила вещи кому-то домой — обычно мы встречались прямо у торгового центра. Правда, один заказ поступил от мужчины, который сейчас находится в другом городе. Я забрала необходимое из магазина, отправила ему по почте в Нижегородскую область и заработала 600 рублей.

Видела даже объявления, где курьеры предлагают походы в магазины по видеосвязи

Чаще всего заказчик уже сделал покупку в интернете, а тебе нужно просто подойти на кассу, назвать номер заказа и забрать его. В общем, ты особо не напрягаешься и не бегаешь по магазинам в поисках нужных вещей, хотя некоторые курьеры практикуют и такую услугу. Видела даже объявления, где курьеры предлагают походы в магазины по видеосвязи, когда человек может визуально посмотреть, что есть в наличии.

Только один заказчик из всех не сделал покупку онлайн заранее, а отдал мне у торгового центра 7 000 рублей наличными, и я отправилась покупать ему одежду по списку. Это достаточно большая сумма, и меня очень удивило, что незнакомый мужчина так легко решил мне ее доверить. По сути, я могла просто уйти с его деньгами через другой выход торгового центра.

Я спросила у одного из клиентов, почему из десятка объявлений он решил обратиться ко мне. По его словам, помогло, что я поставила на аватар свое реальное фото, а не обезличенную картинку QR-кода. Также у меня очень краткое описание услуг, поэтому проще понять, что к чему.

Почему выступает против системы QR-кодов

Мы не обсуждали с заказчиками отношение к вакцинации — от них я слышала только слова благодарности за свою помощь. Но сама я очень надеюсь, что скоро отменят систему QR-кодов. Это создает искусственное разделение людей на хороших и плохих, а также наказывает кого-то за свое решение не привиться.

В моем желании стать курьером для людей без QR-кодов нет ярого протеста против вакцинации, но внутри я чувствую, что эта ситуация несправедливая. Для меня эта подработка — поддержка тех, кто не привился. Но я не расстроюсь, если у меня больше не будет возможности зарабатывать на доставке людям без QR-кодов.