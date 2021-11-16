Как выглядит офис SWTec: семь этажей, беговые дорожки и своя топографическая карта

Внушительное по размерам офисное пространство выполнено со стандартной планировкой с опен-спейсами и разделено между собой перегородками на небольшие сектора рабочих мест. Кроме индивидуальной рабочей зоны, также есть шесть переговорных комнат, одна из которых функционирует как конференц-зал для приема гостей, заказчиков и партнеров. В коридоре на каждом этаже можно обнаружить кофемашину со всем необходимым, а также небольшой стеллаж-пенал с разнообразными канцелярскими принадлежностями, которые могут понадобиться сотруднику в работе.

На трех этажах есть полностью оборудованные кухни-кафетерии, постоянно снабжаемые самой разной едой: от снеков, фруктов и йогуртов в нереальных количествах, до быстрых завтраков. Чтобы все полки с едой, а также «пеналы» с канцеляркой на этажах были заполнены, следят офис-менеджеры, к которым каждый сотрудник имеет возможность обратиться с предложением добавить что-либо, чего ему не хватает для комфортной работы.

Отдельно стоит выделить цокольное помещение, которое используется и как лекторий, и как релакс-зона, где можно расслабиться в массажных креслах, отдохнуть за кикером и настольным теннисом, или заняться спортом на тренажерах и беговых дорожках.