9 марта, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
Промо
16 ноября 2021

Как выглядит офис SWTec: семь этажей, беговые дорожки и своя топографическая карта

Как выглядит офис SWTec: семь этажей, беговые дорожки и своя топографическая карта

В ноябре IT-компании SWTec, которая занимается разработкой программного обеспечения, а также мобильных и веб-приложений и других программных продуктов, исполняется пять лет. Компания изначально открылась в Нижнем Новгороде и сразу стала работать на международного заказчика, американского поставщика спутникового и онлайн радио — Sirius XM. За это время портфолио SWTec пополнилось сотрудничеством и с другими крупными клиентами, а в штате Мичиган открылось свое представительство.

The Village Нижний Новгород побывал в офисе компании и поговорил о том как живется команде в собственном здании на семи этажах, где и как организовать собственное развлекательно-образовательное пространство и как не тратиться на аренду под корпоративные мероприятия.

SWTec

Адрес

ул. Салганская, 10

Общая площадь

2 925 м²

Количество сотрудников

257 человек

Планировка

Компания росла быстрыми темпами: довольно скромный на старте рабочий штат в пятьдесят человек к пятилетнему юбилею расширился до двухсот шестидесяти. Сначала в здании на Салганской команда размещалась на пятом этаже, потом забрала шестой, а сейчас полностью занимает семиэтажное здание, плюс цоколь.

Во все помещения на этажах можно попасть с помощью специальных пропусков, которые есть только у сотрудников. У ресепшена гостей офиса встречает небольшая витрина с наградами, отражающими достижения сотрудников компании. Каждый год выбираются лучшие в своем деле специалисты по четырем переходящим номинациям и на одной из граней большого стеклянного кубка наносится гравировка с его именем. Компания ведет эту традицию с 2017 года.

Внушительное по размерам офисное пространство выполнено со стандартной планировкой с опен-спейсами и разделено между собой перегородками на небольшие сектора рабочих мест. Кроме индивидуальной рабочей зоны, также есть шесть переговорных комнат, одна из которых функционирует как конференц-зал для приема гостей, заказчиков и партнеров. В коридоре на каждом этаже можно обнаружить кофемашину со всем необходимым, а также небольшой стеллаж-пенал с разнообразными канцелярскими принадлежностями, которые могут понадобиться сотруднику в работе.

На трех этажах есть полностью оборудованные кухни-кафетерии, постоянно снабжаемые самой разной едой: от снеков, фруктов и йогуртов в нереальных количествах, до быстрых завтраков. Чтобы все полки с едой, а также «пеналы» с канцеляркой на этажах были заполнены, следят офис-менеджеры, к которым каждый сотрудник имеет возможность обратиться с предложением добавить что-либо, чего ему не хватает для комфортной работы.

Отдельно стоит выделить цокольное помещение, которое используется и как лекторий, и как релакс-зона, где можно расслабиться в массажных креслах, отдохнуть за кикером и настольным теннисом, или заняться спортом на тренажерах и беговых дорожках.

Дизайн, цвет и основные паттерны

Цвета основного дизайна в офисе выполнены в спокойных деловых тонах: преобладают несколько оттенков синего, белый и серый. Чтобы сбалансировать их строгость и «холодность» на колоннах и стенах использовали текстуру кирпичной кладки, а пол в большинстве обновленных помещений покрыли деревянным паркетом из светлой древесины, которая также встречается на стенах — это создает ощущение интерьера в стиле лофт.

Как декоративный элемент на стеклянных дверях переговорок и ресепшен-стойке нанесен фирменный паттерн SWTec в виде топографической карты, которая символизирует «ландшафт IT-рынка», где находится компания. Космическая тема дизайна отображается в крупных светильниках-полусферах и небольших круглых лампах, которые напоминают скопления звезд или хромированные спутники.

Офис остается вечнозеленым пространством круглый год благодаря обилию растений — фитодизайн начинается со входной группы и украшает зону отдыха.

Дополнительный уют добавляют детали, вносимые самими сотрудниками на своих рабочих местах. Например, коллекция фигурок Funny Ducks или забавные постеры, мемы и картины с графикой. Одна из них — большое полотно, размещенное в цоколе и связанное с символикой компании, была написана работниками на корпоративе в 2019 году.

Логотип

SWTec больше двенадцати лет разрабатывает программное обеспечение для американской компании радиовещания, которая поставляет услуги спутникового и онлайн-радио. У Sirius XM есть свои звукозаписывающие студии в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других крупных городах, и компания вещает на 250 радиоканалах и цифровых аудио-платформах, которые можно послушать в любой точке США.

Эта связь со спутниковой индустрией исторически отобразилась и в логотипе компании, который был придуман как соединение двух образов. С одной стороны, это символ спутниковой тарелки — как отсылка к первому клиенту и проектам SWTec, с другой — силуэт человека раскрывшего руки навстречу развитию, ведь самое главное в компании — это люди, и важна открытость новым технологиям.

Тысяча и один способ использовать цоколь

При упоминании слова «цоколь» в голове сразу возникают образные ассоциации темного, тесного и неуютного места, но цокольное помещение SWTec выделяется простором и многофункциональностью.

Это не только по-дизайнерски оформленное рабочее пространство, где можно проводить митапы и онлайн-включение руководителей на большом экране, но также центр для внутреннего обучения сотрудников SWTec Education и место для неформальных встреч. Благодаря большой площади в нем можно организовать корпоративные и образовательные мероприятия, не арендуя стороннюю площадку. Кроме привычных для компании гендерных праздников, в качестве тимбилдинга устраиваются и тематические вечеринки. Например, здесь отмечали трехлетие компании с танцами под Maple Season и совместным созданием картины SWTec, которая и теперь является частью интерьера.

С идеями для корпоративов, надо отметить, у компании всегда все неординарно. Например, еще в 2018 году новогодний вечер был в стиле рок и назывался Winter rock party. Коллеги готовили номера, для которых объединялись в группы, репетировали, записывали песни на студии и выступали в образах известных рок-групп.

Не только киберспорт

Популярность многофункционального пространства связана еще и с тем, что здесь сотрудники тренируются. Например, с развитием игровой индустрии киберспорт становится только популярнее: в конце лета проводился чемпионат по Mortal Kombat среди коллег, а с прошлого года SWTec начали участвовать в киберспартакиаде среди IT-компаний и в ноябре снова попробуют свои силы.

Но айти — это не только про виртуальные спортивные достижения, поэтому физические тренировки никто не отменял: в компании есть секции по футболу, волейболу и стрельбе, можно позаниматься на беговых дорожках, а с сентября начался турнир по настольному теннису, который сейчас на паузе из-за перехода на дистанционку.

Еще один способ популяризировать спортивную активность — участие в забегах: сотрудники представляли компанию на «Беги, герой!», «Марафон 800» и на Казанском полумарафоне.

Из интерна в миддл-разработчика

Еще при входе в здание можно обратить внимание, что слева от центрального входа, есть отдельная дверь с табличкой SWTec School. Действительно, в компании большое внимание уделяется образовательному направлению.

Для молодых IT-специалистов с небольшим опытом работы или студентов есть оплачиваемая интернатура «Grade up». Сейчас, к примеру, ребята учатся на направлении С++, а в январе запускается направление мобильной разработки, куда можно подать заявку прямо сейчас, набор продлится до декабря 2021 года.

Обучение в интернатуре проводится внутренними ресурсами: менторы сами планируют весь контент и темы для лекций. Перед тем, как запустить интернатуру, и чтобы развить навыки публичных выступлений и другие soft skills, для лекторов проводят обучающие тренинги по самопрезентации и ораторскому мастерству.

Также в конце прошлого года в компании запустили проект SWTec Education — образовательную программу для карьерного роста, где коллеги делятся друг с другом экспертизой и знаниями. Образовательные митапы проводились в цоколе, но с переходом на удаленку пришлось перенести их в формат трансляций в Zoom. Возможно, в будущем практика выступлений выйдет за рамки внутренних мероприятий, чтобы делиться опытом с внешней аудиторией.

Приятные мелочи

Корпоративную культуру можно проследить через внимание к мелочам, которые формируют бренд компании, поэтому при приеме каждому дарят Welcome pack. Кроме наполнения его такими привычными вещами, как термокружка, канцелярские принадлежности, значок, туда также добавляют стикерпаки, на которых есть отсылки к внутренней «кухне» и профессиональному юмору, фрисби — в компании любят заниматься спортом. Другая интересная вещь в Welcome pack — головоломка, ведь приходится решать много трудных и разнообразных задач. А еще в компании есть добрая традиция каждый год дарить сотрудникам с детьми-первоклассниками брендированный набор школьника, куда входит большая энциклопедия, вся необходимая канцелярия, бокс для завтрака и раскраска.

Материал подготовлен
при поддержке

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Места

Бренды

Новое и лучшее

Какие бизнесы (пока) остаются в России

Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают

Сможем ли мы улететь из России

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Первая полоса

Какие бизнесы (пока) остаются в России
Какие бизнесы (пока) остаются в России От «Авито» до Uniqlo
Какие бизнесы (пока) остаются в России

Какие бизнесы (пока) остаются в России
От «Авито» до Uniqlo

Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают

И в каких банках можно оформить карты с Union Pay и JCB

Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают
Сможем ли мы улететь из России
Сможем ли мы улететь из России И пользоваться авиасообщением внутри страны
Сможем ли мы улететь из России

Сможем ли мы улететь из России
И пользоваться авиасообщением внутри страны

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов) И что подорожает больше всего
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
И что подорожает больше всего

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Заявление редакции The Village о блокировке сайта
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит? Разбираем указы президента и новые ограничения
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Разбираем указы президента и новые ограничения

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева «Все, кто успел купить билеты, улетают»
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
«Все, кто успел купить билеты, улетают»

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Куда можно улететь из России прямо сейчас Список обновляется
Куда можно улететь из России прямо сейчас

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Список обновляется

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел» Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом

Что делать, если вы застряли за границей
Что делать, если вы застряли за границей Важные контакты и способы платежей
Что делать, если вы застряли за границей

Что делать, если вы застряли за границей
Важные контакты и способы платежей

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет Гид DOXA и «Роскомсвободы»
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Гид DOXA и «Роскомсвободы»

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство Памяти ростовского нойз-экспериментатора
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство
Памяти ростовского нойз-экспериментатора

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили И что по закону положено пострадавшим пассажирам
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
И что по закону положено пострадавшим пассажирам

Как распознать фейковые новости

Чек-лист для проверки информации

Как распознать фейковые новости
Из-за «спецоперации» и закрытых аэропортов сотни тысяч людей не могут вернуться домой. Мы с ними поговорили
Из-за «спецоперации» и закрытых аэропортов сотни тысяч людей не могут вернуться домой. Мы с ними поговорили
Из-за «спецоперации» и закрытых аэропортов сотни тысяч людей не могут вернуться домой. Мы с ними поговорили

Из-за «спецоперации» и закрытых аэропортов сотни тысяч людей не могут вернуться домой. Мы с ними поговорили

Подпишитесь на рассылку