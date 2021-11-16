Как выглядит офис SWTec: семь этажей, беговые дорожки и своя топографическая карта
В ноябре IT-компании SWTec, которая занимается разработкой программного обеспечения, а также мобильных и веб-приложений и других программных продуктов, исполняется пять лет. Компания изначально открылась в Нижнем Новгороде и сразу стала работать на международного заказчика, американского поставщика спутникового и онлайн радио — Sirius XM. За это время портфолио SWTec пополнилось сотрудничеством и с другими крупными клиентами, а в штате Мичиган открылось свое представительство.
The Village Нижний Новгород побывал в офисе компании и поговорил о том как живется команде в собственном здании на семи этажах, где и как организовать собственное развлекательно-образовательное пространство и как не тратиться на аренду под корпоративные мероприятия.
SWTec
Адрес
ул. Салганская, 10
Общая площадь
2 925 м²
Количество сотрудников
257 человек
Планировка
Компания росла быстрыми темпами: довольно скромный на старте рабочий штат в пятьдесят человек к пятилетнему юбилею расширился до двухсот шестидесяти. Сначала в здании на Салганской команда размещалась на пятом этаже, потом забрала шестой, а сейчас полностью занимает семиэтажное здание, плюс цоколь.
Во все помещения на этажах можно попасть с помощью специальных пропусков, которые есть только у сотрудников. У ресепшена гостей офиса встречает небольшая витрина с наградами, отражающими достижения сотрудников компании. Каждый год выбираются лучшие в своем деле специалисты по четырем переходящим номинациям и на одной из граней большого стеклянного кубка наносится гравировка с его именем. Компания ведет эту традицию с 2017 года.
Внушительное по размерам офисное пространство выполнено со стандартной планировкой с опен-спейсами и разделено между собой перегородками на небольшие сектора рабочих мест. Кроме индивидуальной рабочей зоны, также есть шесть переговорных комнат, одна из которых функционирует как конференц-зал для приема гостей, заказчиков и партнеров. В коридоре на каждом этаже можно обнаружить кофемашину со всем необходимым, а также небольшой стеллаж-пенал с разнообразными канцелярскими принадлежностями, которые могут понадобиться сотруднику в работе.
На трех этажах есть полностью оборудованные кухни-кафетерии, постоянно снабжаемые самой разной едой: от снеков, фруктов и йогуртов в нереальных количествах, до быстрых завтраков. Чтобы все полки с едой, а также «пеналы» с канцеляркой на этажах были заполнены, следят офис-менеджеры, к которым каждый сотрудник имеет возможность обратиться с предложением добавить что-либо, чего ему не хватает для комфортной работы.
Отдельно стоит выделить цокольное помещение, которое используется и как лекторий, и как релакс-зона, где можно расслабиться в массажных креслах, отдохнуть за кикером и настольным теннисом, или заняться спортом на тренажерах и беговых дорожках.
Дизайн, цвет и основные паттерны
Цвета основного дизайна в офисе выполнены в спокойных деловых тонах: преобладают несколько оттенков синего, белый и серый. Чтобы сбалансировать их строгость и «холодность» на колоннах и стенах использовали текстуру кирпичной кладки, а пол в большинстве обновленных помещений покрыли деревянным паркетом из светлой древесины, которая также встречается на стенах — это создает ощущение интерьера в стиле лофт.
Как декоративный элемент на стеклянных дверях переговорок и ресепшен-стойке нанесен фирменный паттерн SWTec в виде топографической карты, которая символизирует «ландшафт IT-рынка», где находится компания. Космическая тема дизайна отображается в крупных светильниках-полусферах и небольших круглых лампах, которые напоминают скопления звезд или хромированные спутники.
Офис остается вечнозеленым пространством круглый год благодаря обилию растений — фитодизайн начинается со входной группы и украшает зону отдыха.
Дополнительный уют добавляют детали, вносимые самими сотрудниками на своих рабочих местах. Например, коллекция фигурок Funny Ducks или забавные постеры, мемы и картины с графикой. Одна из них — большое полотно, размещенное в цоколе и связанное с символикой компании, была написана работниками на корпоративе в 2019 году.
Логотип
SWTec больше двенадцати лет разрабатывает программное обеспечение для американской компании радиовещания, которая поставляет услуги спутникового и онлайн-радио. У Sirius XM есть свои звукозаписывающие студии в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других крупных городах, и компания вещает на 250 радиоканалах и цифровых аудио-платформах, которые можно послушать в любой точке США.
Эта связь со спутниковой индустрией исторически отобразилась и в логотипе компании, который был придуман как соединение двух образов. С одной стороны, это символ спутниковой тарелки — как отсылка к первому клиенту и проектам SWTec, с другой — силуэт человека раскрывшего руки навстречу развитию, ведь самое главное в компании — это люди, и важна открытость новым технологиям.
Тысяча и один способ использовать цоколь
При упоминании слова «цоколь» в голове сразу возникают образные ассоциации темного, тесного и неуютного места, но цокольное помещение SWTec выделяется простором и многофункциональностью.
Это не только по-дизайнерски оформленное рабочее пространство, где можно проводить митапы и онлайн-включение руководителей на большом экране, но также центр для внутреннего обучения сотрудников SWTec Education и место для неформальных встреч. Благодаря большой площади в нем можно организовать корпоративные и образовательные мероприятия, не арендуя стороннюю площадку. Кроме привычных для компании гендерных праздников, в качестве тимбилдинга устраиваются и тематические вечеринки. Например, здесь отмечали трехлетие компании с танцами под Maple Season и совместным созданием картины SWTec, которая и теперь является частью интерьера.
С идеями для корпоративов, надо отметить, у компании всегда все неординарно. Например, еще в 2018 году новогодний вечер был в стиле рок и назывался Winter rock party. Коллеги готовили номера, для которых объединялись в группы, репетировали, записывали песни на студии и выступали в образах известных рок-групп.
Не только киберспорт
Популярность многофункционального пространства связана еще и с тем, что здесь сотрудники тренируются. Например, с развитием игровой индустрии киберспорт становится только популярнее: в конце лета проводился чемпионат по Mortal Kombat среди коллег, а с прошлого года SWTec начали участвовать в киберспартакиаде среди IT-компаний и в ноябре снова попробуют свои силы.
Но айти — это не только про виртуальные спортивные достижения, поэтому физические тренировки никто не отменял: в компании есть секции по футболу, волейболу и стрельбе, можно позаниматься на беговых дорожках, а с сентября начался турнир по настольному теннису, который сейчас на паузе из-за перехода на дистанционку.
Еще один способ популяризировать спортивную активность — участие в забегах: сотрудники представляли компанию на «Беги, герой!», «Марафон 800» и на Казанском полумарафоне.
Из интерна в миддл-разработчика
Еще при входе в здание можно обратить внимание, что слева от центрального входа, есть отдельная дверь с табличкой SWTec School. Действительно, в компании большое внимание уделяется образовательному направлению.
Для молодых IT-специалистов с небольшим опытом работы или студентов есть оплачиваемая интернатура «Grade up». Сейчас, к примеру, ребята учатся на направлении С++, а в январе запускается направление мобильной разработки, куда можно подать заявку прямо сейчас, набор продлится до декабря 2021 года.
Обучение в интернатуре проводится внутренними ресурсами: менторы сами планируют весь контент и темы для лекций. Перед тем, как запустить интернатуру, и чтобы развить навыки публичных выступлений и другие soft skills, для лекторов проводят обучающие тренинги по самопрезентации и ораторскому мастерству.
Также в конце прошлого года в компании запустили проект SWTec Education — образовательную программу для карьерного роста, где коллеги делятся друг с другом экспертизой и знаниями. Образовательные митапы проводились в цоколе, но с переходом на удаленку пришлось перенести их в формат трансляций в Zoom. Возможно, в будущем практика выступлений выйдет за рамки внутренних мероприятий, чтобы делиться опытом с внешней аудиторией.
Приятные мелочи
Корпоративную культуру можно проследить через внимание к мелочам, которые формируют бренд компании, поэтому при приеме каждому дарят Welcome pack. Кроме наполнения его такими привычными вещами, как термокружка, канцелярские принадлежности, значок, туда также добавляют стикерпаки, на которых есть отсылки к внутренней «кухне» и профессиональному юмору, фрисби — в компании любят заниматься спортом. Другая интересная вещь в Welcome pack — головоломка, ведь приходится решать много трудных и разнообразных задач. А еще в компании есть добрая традиция каждый год дарить сотрудникам с детьми-первоклассниками брендированный набор школьника, куда входит большая энциклопедия, вся необходимая канцелярия, бокс для завтрака и раскраска.
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