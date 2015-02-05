Как заработать на «фитнес-трекерах» для автомобилей Питерская компания EZWay продаёт гаджеты для контроля состояния машины и готовит к выпуску антиэвакуатор
После переезда в Петербург программист Игорь Павлов занялся продажей автоаксессуаров. Тогда он с партнёрами обратил внимание на гаджеты для диагностики автомобиля, которые позволяют водителям узнавать о проблемах самостоятельно и не тратиться на автосервис. Они нашли поставщика устройств, а также разработали мобильное приложение, позволяющее отслеживать состояние машины и качество вождения. За год его скачали уже 35 тысяч пользователей. Продажи устройств достигли почти миллиона рублей в месяц. Летом компания готовит новинку — автогаджет, предупреждающий об эвакуации машины.
EZWay, гаджет для диагностики машины
Дата запуска: 2013 год
Инвестиции на старте: 10 миллионов рублей
Игорь Павлов
сооснователь проекта
Как всё начиналось
Ещё учась на программиста в Петрозаводске, я заинтересовался автомобилями. Тогда я пытался разработать какие-то сервисы для них, но это не дало никаких результатов. Потом я переехал в Петербург и начал там бизнес по продаже автоаксессуаров. В 2011 году мы с партнёрами обратили внимание на рынок гаджетов для диагностики автомобилей. Мы захотели выпустить продукт, который позволял бы людям экономить на посещении автосервиса и отслеживать состояние автомобиля самостоятельно, с помощью мобильного приложения.
Через год мы стали резидентами инкубатора ИТМО, начали искать производителя для гаджета и разрабатывать мобильный сервис. Мы перепробовали всё, что есть на рынке. Пытались размещать заказы на заводах, работать с китайскими производителями. Прошли много кругов ада, потом нашли компанию Scantool из США с русскими корнями. Они делают сервисы для гаражной диагностики, но оборудование подходит и нам — это решение оказалось оптимальным.
Принцип работы
Весной 2013 года мы выпустили гаджет с мобильным приложением. Водителю достаточно подключить устройство в разъём под рулём — туда обычно подключаются аппараты для диагностики на автосервисах. Если что-то непонятно, можно позвонить в службу поддержки. Потом нужно скачать мобильное Android-приложение и зарегистрироваться в нашем автоклубе.
После нескольких поездок устройство сообщит, насколько безопасно и экономично водит пользователь. У нас есть большая база автомобилей разных марок — мы анализируем, насколько хорошо человек ездит по сравнению со всеми.
Кроме того, мы используем исследования об авариях на дорогах, чтобы понять, какие шансы попасть в ДТП есть у водителя в зависимости от стиля езды. Если вы ездите быстро и резко тормозите, шансы попасть в аварию выше, и мы советуем быть аккуратнее.
Наш гаджет также позволяет проводить диагностику двигателя, не приезжая в автосервис. Как правило, автомобили среднего класса без интеллектуальных систем в случае возникновения проблем просто включают лампочку о том, что есть неполадки. Водителю надо обратиться к профессионалам, чтобы узнать, что не так. Наш гаджет работает точно так же, как и устройства в автосервисах, и сообщает водителю через мобильное приложение о причине поломок и масштабах проблемы — стоит ли грузить машину на эвакуатор или можно просто заехать в автомастерскую на неделе. Это как фитнес-трекер для машины.
Клиенты и деньги
Сейчас люди начинают экономить деньги, в том числе на услугах автосервиса, — интерес к продукту растёт. Мы движемся к месячной выручке в миллион рублей. Мы зарабатываем только на продаже гаджетов, цена которых составляет 5 999 рублей — никакой абонентской платы и платной подписки.
На рынке есть более дешёвые аналоги. Их владельцы тоже бесплатно скачивают наше приложение — 90 % пользователей используют гаджеты конкурентов. Благодаря тому что мы поддерживаем все устройства, мы выросли достаточно быстро. Всего у нас зарегистрировано 35 тысяч автомобилистов, 70 % из них ездят по России, несколько тысяч постоянно пользуются сервисом. Мы пробовали предлагать платные премиум-аккаунты, но продажи были невелики, и пришлось от них отказаться.
У нас есть сообщество, где водители соревнуются друг с другом, выясняют, кто самый быстрый и безопасный. Бесплатные пользователи приносят пользу комьюнити. Мы советуем им купить нашу коробку. В случае использования стороннего гаджета мы не можем гарантировать бесперебойную работу и доступность всех функций. Есть китайский iPhone, а есть настоящий — это то же самое.
Пока денег этот проект не приносит: всю выручку инвестируем в развитие. Деньги на старт мы изначально взяли из другого бизнеса — компании по продаже автоаксессуаров. Мы вложили порядка 10 миллионов рублей, которые пошли на разработку приложения, покупку устройств, маркетинг.
Прошлой осенью нас взяли на трёхмесячную программу акселерации во ФРИИ. Фонд приобрёл 7 % компании, нас оценили в 650 тысяч долларов. Инвестор помогает нам лоббировать интересы на государственном уровне. Помимо него, в проекте три партнёра Костя Митриченко и Андрей Цивилев, это наша дрим-тим. С одним мы начинали, другой присоединился позже.
Команда и рынок
Над проектом работает пять человек. Это разработка и маркетинг. Мы также используем кол-центр от основного бизнеса.
Когда мы искали производителей гаджетов, мы досконально изучили рынок. Даже если американские партнёры не смогут больше продавать нам свои устройства, мы сможем продолжить работу с другими производителями. Мы также могли бы производить оборудование самостоятельно, но это не то, чем мы хотим заниматься, — мы отдаем заказы профессионалам и зарабатываем деньги вместе.
Сейчас на российском рынке есть сервисы и приложения для диагностики, но они не оценивают качества вождения. Похожие проекты есть в Штатах: одни используют свои гаджеты, другие — партнёров. Но они не заявляют о планах выхода на российский рынок, и мы чувствуем себя хорошо: есть запас времени, чтобы развиваться.
В России можно купить устройства в полугиковом магазине, но это нишевая история, а не коробочный продукт и не сервис под ключ. Мы хотим выйти на массовый рынок, работать с обычным водителем, который пользуется фитнес-трекерами и мобильными приложениями.
Планы
Ближе к лету мы выпустим антиэвакуатор: он уже собрал хороший предзаказ. Ключевая функция устройства — сообщение об эвакуации автомобиля. Как только машину приподнимают или оттаскивают, гаджет предупреждает владельца — у него есть две минуты, чтобы выбежать и начать спасать авто.
Тема эвакуации горячая. Продукт окупает себя за 1,5 несостоявшиеся эвакуации. Помимо гаджета и мобильного оповещения, там будет некий набор сервисов, которые позволят водителю объяснить свою позицию в соответствии с законом, обжаловать действия инспектора, оплатить штраф и обратиться за онлайн-поддержкой в кол-центр.
У нас есть ещё несколько продуктов на стадии запуска. Гаджет EZWay выйдет на окупаемость в ближайший месяц, сама компания станет прибыльной, но не в этом году. Тема автодиагностики хорошо идёт, мы пока не хотим максимизировать прибыль и понимаем, что надо вкладываться в продукт. Мы идём в рост — надо жечь деньги.
Фотографии: Дима Цыренщиков