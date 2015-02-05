Клиенты и деньги

Сейчас люди начинают экономить деньги, в том числе на услугах автосервиса, — интерес к продукту растёт. Мы движемся к месячной выручке в миллион рублей. Мы зарабатываем только на продаже гаджетов, цена которых составляет 5 999 рублей — никакой абонентской платы и платной подписки.

На рынке есть более дешёвые аналоги. Их владельцы тоже бесплатно скачивают наше приложение — 90 % пользователей используют гаджеты конкурентов. Благодаря тому что мы поддерживаем все устройства, мы выросли достаточно быстро. Всего у нас зарегистрировано 35 тысяч автомобилистов, 70 % из них ездят по России, несколько тысяч постоянно пользуются сервисом. Мы пробовали предлагать платные премиум-аккаунты, но продажи были невелики, и пришлось от них отказаться.

У нас есть сообщество, где водители соревнуются друг с другом, выясняют, кто самый быстрый и безопасный. Бесплатные пользователи приносят пользу комьюнити. Мы советуем им купить нашу коробку. В случае использования стороннего гаджета мы не можем гарантировать бесперебойную работу и доступность всех функций. Есть китайский iPhone, а есть настоящий — это то же самое.

Пока денег этот проект не приносит: всю выручку инвестируем в развитие. Деньги на старт мы изначально взяли из другого бизнеса — компании по продаже автоаксессуаров. Мы вложили порядка 10 миллионов рублей, которые пошли на разработку приложения, покупку устройств, маркетинг.

Прошлой осенью нас взяли на трёхмесячную программу акселерации во ФРИИ. Фонд приобрёл 7 % компании, нас оценили в 650 тысяч долларов. Инвестор помогает нам лоббировать интересы на государственном уровне. Помимо него, в проекте три партнёра Костя Митриченко и Андрей Цивилев, это наша дрим-тим. С одним мы начинали, другой присоединился позже.

Команда и рынок

Над проектом работает пять человек. Это разработка и маркетинг. Мы также используем кол-центр от основного бизнеса.

Когда мы искали производителей гаджетов, мы досконально изучили рынок. Даже если американские партнёры не смогут больше продавать нам свои устройства, мы сможем продолжить работу с другими производителями. Мы также могли бы производить оборудование самостоятельно, но это не то, чем мы хотим заниматься, — мы отдаем заказы профессионалам и зарабатываем деньги вместе.