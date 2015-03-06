Как заработать на онлайн-курсах для школьников и маркетологов The Village узнал, как «Нетология-групп» смогла обучить 17 тысяч студентов и привлечь 3,2 миллиона долларов инвестиций
Актёр по образованию, Максим Спиридонов занимался интернет-бизнесом с конца 90-х. Четыре года назад его жена Юлия запустила онлайн-курсы по маркетингу, которые постепенно стали пользоваться популярностью и превратились в основной бизнес семьи. В прошлом году компания объединилась с сервисом «Фоксфорд», который специализируется на онлайн-курсах для школьников. После этого «Нетология-групп» смогла привлечь два раунда инвестиций и значительно увеличить обороты.
Как появилась «Нетология»
Максим Спиридонов (генеральный директор): По профессии я актёр. В 16 лет пришёл поступать на режиссёрский факультет, но мне отказали из-за возраста. Я играл со второго курса, но с получением диплома карьеру свою завершил. Это был 1998 год, у меня родилась первая дочь — надо было думать, как зарабатывать деньги. С этого времени я искал себя в бизнесе. Самые известные мои проекты — сайты социальных закладок Memori.ru и «БобрДобр», подкаст-терминал PodFM.ru, интернет-журналы «ШколаЖизни.ру» и Calend.ru.
История компании «Нетология» началась в 2011 году благодаря моей жене Юле. Она вела семинары по маркетингу. Разработка сайта, создание контента, заказ рекламы — всё было на ней. Я наблюдал со стороны и участвовал в семинарах в качестве спикера. Мне казалось, что Юля быстро к этому проекту остынет и успокоится. Но уже весной я увидел, что поток людей стабильный и постоянно растёт. Начался приток денег, и мы поняли, что из этого может что-то получиться. Тогда подключился я. Мы решили сделать новый сайт и провести ребрендинг. На старте вложения составили около 300–400 тысяч рублей. Это были наши с Юлей личные средства. В это же время мы постоянно проводили съёмки лекций и мастер-классов со спикерами, известными в рунете.
Каждые несколько месяцев команда садилась и говорила, что у нас ничего не получается, всё пропало, денег не хватает. И был выбор между тем, чтобы что-то сделать, и чтобы закрыться. Но всегда находилось какое-то решение. После полутора лет работы изрядно измотанная Юля решила, что проект пора закрыть окончательно. Но я все свои бизнесы довожу до конца. И я решил сменить Юлю на месте гендиректора.
Первое, что мы сделали, — отказались от офлайновых семинаров. На этом поле мы вынужденно конкурировали с компаниями, которые устраивали их бесплатно. Так, мы убрали из линейки всё, что могли у нас скопировать. В итоге оставили двухмесячный интенсив по интернет-маркетингу. Преподаватели читают лекцию онлайн, слушатели могут задавать вопросы. По окончании урока лектор даёт задание, которое потом проверяет в ручном режиме. После того как курс пройден, каждому выдавался диплом. Наша выручка росла, а в апреле 2014 года мы получили первые инвестиции от венчурного фонда InVenture Partners в размере 600 тысяч долларов. Примерно в это же время я познакомился с Максимом Древалем и Алексеем Половинкиным, основателями «Фоксфорда».
«Нетология-групп»
образовательные сервисы
Бюджет:
3 миллиона рублей (100ege.ru),
300–400 тысяч рублей («Нетология»)
Как появился «Фоксфорд»
Алексей Половинкин (директор по развитию): В 2003 году после окончания МФТИ я пошёл работать в IT-компанию. Параллельно раз в неделю преподавал на кафедре высшей математики. Зарплата, кажется, даже не окупала потраченный на дорогу бензин, но мне было интересно. В какой-то момент я встретил преподавателя с моей кафедры, который предложил мне идею — запустить онлайн-курсы для школьников. И весной 2009 года мы начали проводить бесплатные онлайн-занятия, чтобы посмотреть, будет ли спрос. Осенью мы запустили платные курсы: школьники оставались после занятий в классе и смотрели онлайн-урок. Для настройки оборудования в каждой аудитории мы нанимали студентов. Они приходили с рюкзаками, в которых был нетбук, колонки и модем (в школах часто были проблемы с интернетом). Мы модифицировали занятия и вели их с помощью двух приложений, в одно из которых транслировался звук, а в другое — видео. Мы обслуживали пять школ, но это был убыточный бизнес: рентабельность появлялась в группах от десяти учеников, а мы смогли привлечь только по три-пять в каждую.
Весной 2010-го мы предложили этим же ученикам заниматься дома. Школьник самостоятельно подключал видео и слушал лекции. Так мы освободили себя от дополнительных затрат. Летом мы начали создавать сайт, который обошёлся в почти полмиллиона рублей. Всего мы потратили с деловым партнёром около двух миллионов рублей своих и заёмных средств. Но потом с напарником мы разошлись, сказалось разное видение будущего проекта. Но у меня было все необходимое, чтобы продолжать работу дальше. Чуть позже я приобрёл домен 100ege.ru, и мне нужен был человек, который сможет запустить сайт.
И с началом нового учебного года я познакомился Максимом Древалем, которого мне порекомендовал знакомый преподаватель. Я решил, что Максим — тот человек, который мне нужен в проекте.
Максим Древаль (исполнительный директор): До 100 ege.ru (в 2014 году проект был переименован в «Фоксфорд») я успел поступить и бросить учёбу в МГУ, поработать в крупном рекламном агентстве. Потом я поступил в ВШЭ, но ушёл спустя семестр. Поработал год в «Яндексе» и около полугода в Mail.ru. Какое-то время я совмещал предыдущие работы с «Фоксфордом», но потом перестал успевать и остался только в проекте.
После того как я принял приглашение Алексея об участии в проекте, мы всего за месяц запустили первую версию сайта. Работали со специалистами на аутсорсе. На сайте появилась авторизация, домашние задания и контроль за успеваемостью. За тот год нам удалось привлечь почти 200 школьников. Преимущественно это были студенты МФТИ, на которых у Алексея был выход. К тому же у нас была наработанная база школ, много имейлов, порядка 200 телефонов.
Алексей: Мы ходили по родительским собраниям, в итоге это оказалось не очень эффективным, но небольшое количество учеников мы всё-таки получили. Хотя у нас было явное преимущество — ведущие преподаватели из МФТИ, с которыми далеко не у всех была возможность заниматься. Сначала стоимость была около 100 рублей за академический час, сейчас — 220. Мы всегда держим в голове стоимость среднего репетиторского занятия и понимаем, что должны быть дешевле. Сначала учителей было десять. Все они вели один-два курса и приглашались на пару занятий в неделю. Мы начинали с физики и математики, и к концу 2010 учебного года появился русский язык и остальные предметы.
Максим: В августе-сентябре 2011-го мы начали формировать штат IT-сотрудников. Причина в том, что на первоначальной платформе дальше развивать сайт было невозможно. Нужно было всё переписывать с нуля. Поэтому мы решили отказаться от аутсорса. Мы сняли офис на 40 квадратных метров, на которых впоследствии разместились 12 человек. Пока разрабатывали платформу, параллельно выпустили сервис для проведения вебинаров, что значительно повысило наш уровень.
Алексей: В этом же году мы наняли в штат преподавателей и методистов, потому как многие не успевали совмещать: занятия проходили в формате живого урока. На фултайм соглашались сложно. Всё, что они у нас видели, — стартап с маленьким офисом.
С финансами тоже было всё непросто. Все заработанные деньги вкладывались в проект. К тому же на тот момент у Максима не было источников дохода, поэтому привлекал средства я. До какого-то момента я продолжал работать в компании, и вся зарплата уходила на оплату труда сотрудников. Я занимал деньги у знакомых, но бесконечно это было делать тоже невозможно. К 2012 году у нас уже было запущено 40 курсов, а обучение проходили 700 человек. А в следующем году мы уже запустили вторую версию платформы.
Мы ходили по родительским собраниям, в итоге
это оказалось не очень эффективным,
но небольшое количество учеников мы всё-таки получили
Максим Древаль: Но наш бизнес сезонный: он начинается с больших финансовых потоков осенью, а летом таких поступлений нет. И каждый год мы неминуемо переживали кассовый разрыв. Тогда мы начали искать инвесторов и в это же время познакомились с Максимом Спиридоновым. Встреча произошла на одной из конференций, где я рассказывал о нашем продукте. После этого ко мне подошёл Максим, за чашкой кофе мы разговорились и решили, что компании нам стоить объединить.
Максим Спиридонов: Это выяснилось в ходе разговора. Стало понятно, что рынок ограничен и, возможно, если мы не объединяемся, то в какой-то момент в будущем становимся сильными конкурентами. Тем более у 100ege.ru была очень сильная техническая база, а мы были подкованы в плане маркетинга. Получилось, что мы дополнили друг друга как пазл. Так в результате объединения двух компаний в мае 2014 года появился холдинг «Нетология-групп».
После объединения
Алексей: «Фоксфорд» уже выпустил более 5 тысяч учеников, сейчас учатся ещё 2 тысячи. По нашей статистике, один школьник проходит у нас 2,5 курса, а лишь 10 % бросают занятия и не доучиваются. Более 80 % пользователей продолжают учиться с помощью сервиса в течение двух-трёх лет.
«Фоксфорд» состоит из 70 онлайн-курсов, среди которых есть годовые (30 занятий, где дети могут задавать вопросы преподавателям) и экспресс-курсы (11 занятий). Стоимость курсов по шесть-восемь месяцев варьируется от 13 200 до 19 800 рублей. После урока школьникам доступны записи и интерактивные задачи для закрепления материала. Каждый урок начинается в определённое время. Съёмки преподавателей проходят в специально оборудованных студиях в нашем офисе. Чтобы создать эффект присутствия, мы разместили в них школьные доски, на которых учителя пишут мелом. Есть и открытые занятия, которые тоже проходят онлайн. Чаще всего это мастер-классы по подготовке к ЕГЭ и ГИА.
Максим Спиридонов: «Нетология» сейчас делится на два проекта — «Университет» и «Библиотека курсов». В «Университете» пока семь онлайн-курсов по обучению интернет-профессиям. Среди них, например, контент-менеджер, интернет-маркетолог или веб-дизайнер, каждая профессия обойдётся где-то в районе 20 тысяч рублей. Обучение проходит в формате вебинаров, которые проходят в установленное время два раза в неделю. По окончании курса каждому выдаётся сертификат. Проект «Библиотека» — более дешёвый и легкоупотребимый. Это собрание предзаписанных видеокурсов (сейчас их около ста), снабжённых текстами. Пользователь платит только за доступ от 590 рублей.
Пока по обороту выигрывает «Университет», но ставку делаем на «Библиотеку». Думаю, в следующем году она обгонит по выручке точно. Суммарно обучение в «Нетологии» прошли уже почти 12 тысяч студентов из 500 городов России и стран СНГ. А три месяца назад мы запустили новый корпоративный продукт для корпоративных клиентов, сейчас им пользуются уже 15 компаний, среди которых издательство «Манн, Иванов и Фербер», IKEA, «МойСклад».
Максим Древаль: Результаты объединения заметны уже сейчас. Нам удалось привлечь инвестиции от венчурного фонда InVenture Partners в сентябре — 1,1 миллиона долларов. В декабре прошлого года он и Buran Venture Capital вложили еще 2,1 миллиона долларов. К тому же наша команда увеличилась до 150 человек.
Максим Спиридонов: В ближайшем будущем мы хотим запустить несколько новых проектов. Среди них — курсы для повышения квалификации учителей, а также курсы по русскому языку для иностранцев. Как будем продвигать — пока непонятно, но мы уже создаём единую платформу для этих проектов.