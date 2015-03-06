Актёр по образованию, Максим Спиридонов занимался интернет-бизнесом с конца 90-х. Четыре года назад его жена Юлия запустила онлайн-курсы по маркетингу, которые постепенно стали пользоваться популярностью и превратились в основной бизнес семьи. В прошлом году компания объединилась с сервисом «Фоксфорд», который специализируется на онлайн-курсах для школьников. После этого «Нетология-групп» смогла привлечь два раунда инвестиций и значительно увеличить обороты.

Как появилась «Нетология»

Максим Спиридонов (генеральный директор): По профессии я актёр. В 16 лет пришёл поступать на режиссёрский факультет, но мне отказали из-за возраста. Я играл со второго курса, но с получением диплома карьеру свою завершил. Это был 1998 год, у меня родилась первая дочь — надо было думать, как зарабатывать деньги. С этого времени я искал себя в бизнесе. Самые известные мои проекты — сайты социальных закладок Memori.ru и «БобрДобр», подкаст-терминал PodFM.ru, интернет-журналы «ШколаЖизни.ру» и Calend.ru.

История компании «Нетология» началась в 2011 году благодаря моей жене Юле. Она вела семинары по маркетингу. Разработка сайта, создание контента, заказ рекламы — всё было на ней. Я наблюдал со стороны и участвовал в семинарах в качестве спикера. Мне казалось, что Юля быстро к этому проекту остынет и успокоится. Но уже весной я увидел, что поток людей стабильный и постоянно растёт. Начался приток денег, и мы поняли, что из этого может что-то получиться. Тогда подключился я. Мы решили сделать новый сайт и провести ребрендинг. На старте вложения составили около 300–400 тысяч рублей. Это были наши с Юлей личные средства. В это же время мы постоянно проводили съёмки лекций и мастер-классов со спикерами, известными в рунете.

Каждые несколько месяцев команда садилась и говорила, что у нас ничего не получается, всё пропало, денег не хватает. И был выбор между тем, чтобы что-то сделать, и чтобы закрыться. Но всегда находилось какое-то решение. После полутора лет работы изрядно измотанная Юля решила, что проект пора закрыть окончательно. Но я все свои бизнесы довожу до конца. И я решил сменить Юлю на месте гендиректора.

Первое, что мы сделали, — отказались от офлайновых семинаров. На этом поле мы вынужденно конкурировали с компаниями, которые устраивали их бесплатно. Так, мы убрали из линейки всё, что могли у нас скопировать. В итоге оставили двухмесячный интенсив по интернет-маркетингу. Преподаватели читают лекцию онлайн, слушатели могут задавать вопросы. По окончании урока лектор даёт задание, которое потом проверяет в ручном режиме. После того как курс пройден, каждому выдавался диплом. Наша выручка росла, а в апреле 2014 года мы получили первые инвестиции от венчурного фонда InVenture Partners в размере 600 тысяч долларов. Примерно в это же время я познакомился с Максимом Древалем и Алексеем Половинкиным, основателями «Фоксфорда».