Как зарабатывать миллионы на грузчиках Петербургский студент начал подрабатывать грузчиком и в итоге создал сеть компаний по всей России
Учась в СПбГУ, Денис Решанов пытался заработать разными способами, в том числе разгружал фуры в супермаркете. Эта работа натолкнула его на мысль о создании фирмы, которая занималась бы аутстаффингом персонала — предоставляя рабочих тогда, когда это нужно. Его фирма вышла на миллионные обороты уже за первый год работы. Потом к погрузке добавилась очистка снега и ремонт крыш. Кроме того, Решанов стал продавать франшизу по всей России. The Village узнал у предпринимателя, как он смог превратить мелкую подработку в бизнес с годовой выручкой в 90 миллионов рублей.
«Персональное решение»
сервис для подбора рабочего персонала
Дата Старта: 2007 год
Бюджет на запуск: 0 рублей
6 миллионов вместо стипендии
Денис Решанов, основатель компании: Предпринимательство — это мой образ жизни. Ещё будучи совсем маленьким, я пытался продавать свои старые игрушки в метро. Чуть повзрослев, я с приятелем придумал новый «бизнес» — продавать букеты. Схема простая: обрываешь кусты сирени в своём районе, складываешь всё в клетчатую сумку, собираешь всё в букеты и продаёшь у метро. Покупали бабушки, молодые люди — разлеталось всё мгновенно.
Потом, когда я учился на физфаке СПбГУ, мы со знакомым решили заняться ремонтом компьютеров. Стипендии не хватало, нужен был дополнительный заработок. Так в 19 лет я зарегистрировал ООО. Сейчас вспоминать смешно: мы писали коммерческие предложения, которые, как нам казалось, должны были зацепить клиента. На деле же это был лист А4, который весь был забит якобы мотивирующим текстом. Плюс пешком мы обошли сотни офисов, чтобы предложить услуги напрямую. В паре мест арендаторы даже вызывали милицию, чтобы выставить нас из бизнес-центров. Но нескольких клиентов найти всё же удалось.
Но когда подвернулась подработка — нужно было разгрузить фуру на складе гипермаркета «Лента», — я тоже не отказался. Потом эти заявки стали регулярными. Мы делали всё аккуратно и в срок, заказчик хотел работать только с нами. Работники в штате ему были неудобны. График поставок был «рваным»: сегодня фура пришла вечером, а завтра рано утром — сразу несколько штук. Тогда у меня родилась мысль перестать быть грузчиком самому, а организовывать бригады. Это называется «аутстаффинг» — «аренда» сотрудника компании-клиенту.
Первыми наёмными грузчиками стали соседи по комнате в общежитии. Но потом мы разработали и запустили сайт и интернет-рекламу, стали делать «холодные звонки». Число клиентов начало расти — нам не хватало рабочих рук. Работников искали всеми недорогими способами: реклама на асфальте, объявления в газетах, метро. Интернет тоже подключили, но выхлоп был небольшой, так как грузчики не слишком активно им пользуются.
Бизнес пошёл в гору, и через 4 месяца мы уже смогли открыть свой офис нашей компании «Персональное решение». А к концу года оборот достиг 6 миллионов рублей.
Система управления грузчиками
Увеличить скорость обработки и выполнения заказов нам помогла CRM-система. Например, когда появляется заявка от клиента, мы можем автоматически сделать СМС-рассылку среди нашей базы. И грузчики уже звонят нам сами, а не мы тратим время на обзвон. В базе содержится вся информация о каждом грузчике: фотография сотрудника, адрес проживания, контактные данные и указывается рейтинг. Это индикатор качества, который складывается из того, как человек работает на объектах. Тем, кто пообещает, а на работу не выйдет, мы ставим сразу низкие оценки.
Грузчики часто подводят. В основном из-за алкоголя. Например, у нас есть негласное правило: если клиент просит десять рабочих, то мы приглашаем 15. Обычно у пяти из них находятся какие-то отговорки, чтобы не приехать, а в итоге получаем, что просил клиент. Стараемся работать только с теми, у кого рейтинг высокий.
Прежде чем пригласить грузчика на объект, с ним знакомятся наши менеджеры по подбору персонала. Мы должны убедиться, что это адекватный человек, задать ему вопросы.
Грузчикам мы платим где-то в районе 100 рублей в час. Всё зависит от сложности объекта. Если это разгрузка на тёплом складе — это одна цена, работа на улице в сложных условиях — другая. Цена для заказчика обычно колеблется от 200–250 рублей за одного работника. Играет роль и количество персонала, который ему требуется на объекте.
Снег на голову
В 2009 году мы ощутили, что из-за кризиса спрос на наши услуги упал. Стало ясно, что нам нужно предлагать какие-то дополнительные услуги. Ответ подсказали клиенты. В ту зиму снега выпало больше, чем обычно, поэтому нам регулярно стали поступать заявки на очистку улиц от снега. Мы закупили технику и стали выполнять заказы. На следующий год наши грузчики участвовали в проекте возведения «Охта-центра»: каждый день на объект от нашей компании выходило около 150 человек.
Кроме того, у нас появилось ещё одно направление — ремонт кровли. Несколько лет оно даже было самым прибыльным из всех. В 2011 году выручка компании выросла до 30 миллионов рублей, из них 15 миллионов принесли ремонтные работы. Но сейчас мы перестали развивать это направление, решили бросить усилия на франчайзинг. Это помогло ещё больше увеличить обороты компании. Сейчас оборот «Персонального решения» — около 90 миллионов рублей в год. У нас более 700 корпоративных клиентов, среди них множество известных компаний — IKEA, «Дикси», «Макдоналдс» и другие. База грузчиков у нас общая со всеми франшизами, потому в ней сейчас больше 100 тысяч работников.
Украденная франшиза
С 2012 года мне стали приходить заявки от молодых предпринимателей из регионов, которые хотели сотрудничать. Я им сначала отказывал: было не понятно, по какой схеме лучше работать. Позже мы разработали несколько пакетов франшиз. Базовый пакет обходится в 99 тысяч рублей. В нём есть пошаговая текстовая инструкция к тому, как развивать бизнес. Самая ходовая франшиза стоит около 250 тысяч рублей. Она не даёт права быть нашим официальным представителем, но для её покупателя мы разрабатываем фирменный стиль, делаем сайт, и он может работать под своим брендом. Самая дорогая франшиза — это официальное представительство, которое стоит до 800 тысяч рублей и может быть только одним на весь город.
Каждый месяц к нам приходит от 1 000 до 1 500 заявок на франшизы. Из них сделкой заканчиваются порядка 2 %. Мы тщательно подходим к выбору партнёров, поэтому многих отсеиваем. Каждый владелец отчисляет нам роялти и ежемесячные платежи, всего около 15 % от оборота. В прошлом году у нас украли информацию из нескольких пакетов франшиз о том, как вести этот бизнес, и стали её продавать. Мы решили проверить, сделали контрольную закупку — всё сошлось. Видимо, информация утекла через кого-то из партнёров. Чтобы снова такого не повторилось, мы разработали специальную программу, которая защищает наш продукт от воровства.
Всего у нас в стране 52 официальных представительства и около 400 франшиз под собственными брендами. Самые успешные находятся в Набережных Челнах и Новосибирске. В петербургском центральном офисе у нас есть отдел, который занимается консультацией и поддержкой франшиз. Там работает 40 человек. Среди них маркетологи, менеджеры по продажам, менеджеры по управлению проектами, специалисты массового подбора. А на объектах с грузчиками работают наши бригадиры, сейчас их около десяти.
Что дальше
Летом хотим запустить мобильный офис «Персонального решения». Это будет яркий автомобиль, который будет объезжать все точки, где могут быть грузчики. Например, сегодня офис стоит у общежития, а завтра в центре на Сенной. Или поставить офис рядом с Паспортно-визовым центром.
В этом же году мы хотим запустить единый кол-центр для всех филиалов. Будем брать всю обработку на себя, а в регионы посылать уже готовых лидов. Практика показала, что наши специалисты сильнее, чем у региональных партнёров. К тому же у нас всё это автоматизировано. Такое нововведение будет удобно и собственникам франшиз. Мы снимем с них нагрузку по входящим звонкам.
Фотографии: Дима Цыренщиков