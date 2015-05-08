6 миллионов вместо стипендии

Денис Решанов, основатель компании: Предпринимательство — это мой образ жизни. Ещё будучи совсем маленьким, я пытался продавать свои старые игрушки в метро. Чуть повзрослев, я с приятелем придумал новый «бизнес» — продавать букеты. Схема простая: обрываешь кусты сирени в своём районе, складываешь всё в клетчатую сумку, собираешь всё в букеты и продаёшь у метро. Покупали бабушки, молодые люди — разлеталось всё мгновенно.

Потом, когда я учился на физфаке СПбГУ, мы со знакомым решили заняться ремонтом компьютеров. Стипендии не хватало, нужен был дополнительный заработок. Так в 19 лет я зарегистрировал ООО. Сейчас вспоминать смешно: мы писали коммерческие предложения, которые, как нам казалось, должны были зацепить клиента. На деле же это был лист А4, который весь был забит якобы мотивирующим текстом. Плюс пешком мы обошли сотни офисов, чтобы предложить услуги напрямую. В паре мест арендаторы даже вызывали милицию, чтобы выставить нас из бизнес-центров. Но нескольких клиентов найти всё же удалось.

Но когда подвернулась подработка — нужно было разгрузить фуру на складе гипермаркета «Лента», — я тоже не отказался. Потом эти заявки стали регулярными. Мы делали всё аккуратно и в срок, заказчик хотел работать только с нами. Работники в штате ему были неудобны. График поставок был «рваным»: сегодня фура пришла вечером, а завтра рано утром — сразу несколько штук. Тогда у меня родилась мысль перестать быть грузчиком самому, а организовывать бригады. Это называется «аутстаффинг» — «аренда» сотрудника компании-клиенту.

Первыми наёмными грузчиками стали соседи по комнате в общежитии. Но потом мы разработали и запустили сайт и интернет-рекламу, стали делать «холодные звонки». Число клиентов начало расти — нам не хватало рабочих рук. Работников искали всеми недорогими способами: реклама на асфальте, объявления в газетах, метро. Интернет тоже подключили, но выхлоп был небольшой, так как грузчики не слишком активно им пользуются.

Бизнес пошёл в гору, и через 4 месяца мы уже смогли открыть свой офис нашей компании «Персональное решение». А к концу года оборот достиг 6 миллионов рублей.