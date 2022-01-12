Почему возвращают зубы мудрости и как избежать брекетов Стоматологи комментируют мифы о лечении зубов
Когда мы чего-то боимся и не до конца понимаем, появляется огромное количество домыслов и мифов — то же самое и со стоматологией. В новом партнерском материале мы попросили специалистов клиники «Фаберже» разобрать популярные стереотипы о лечении зубов. Нам было очень интересно — и оказалось, все гораздо проще, легче и логичнее, чем представлялось.
Когда мы чего-то боимся и не до конца понимаем, появляется огромное количество домыслов и мифов — то же самое и со стоматологией. В новом партнерском материале мы попросили специалистов клиники «Фаберже» разобрать популярные стереотипы о лечении зубов. Нам было очень интересно — и оказалось, все гораздо проще, легче и логичнее, чем представлялось.
1
Зубы мудрости нужно удалять
Вовсе нет, если их рост протекает безболезненно и физиологически правильно. Последнее может определить только врач, поэтому не пускайте рост «восьмерок» на самотек и наблюдайтесь в клинике. Стереотип об обязательном удалении этих зубов закрепился из-за того, что они часто растут вбок или вовнутрь, к ним сложно подобраться и трудно лечить из-за частых аномалий корней — например, если вместо одного-двух вырастает много тонких, переплетенных вместе.
При корректной позиции и отсутствии воспаления, зуб мудрости может пригодиться в будущем при потере других зубов, подверженных разрушению. Восьмой зуб чаще всего пересаживают на место удаленного.
Сохранить зубы мудрости здоровыми не сложнее, чем все остальные: в первую очередь, важно заботиться о гигиене — доставать щеткой и не пропускать профессиональную чистку.
2
Брекеты приводят к кариесу
Это и правда может произойти, но только если за ними не ухаживать. Ортодонтические конструкции увеличивают площадь, на которой могут фиксироваться бактерии. Поэтому, установив брекеты, нужно пользоваться специальными ортодонтическим щетками и ершиками, избегать твердых и липких продуктов, после каждого приема пищи желательно полоскать рот водой, а еще лучше пользоваться ирригатором. Хорошая новость в том, что само ортодонтическое лечение значительно упрощает уход в будущем: ровные зубы лучше поддаются чистке, меньше подвержены кариесу и пародонтиту.
Еще один стереотип о брекетах — то, что они якобы портят эмаль, — совершенно некорректен. Это подтверждено исследованиями, когда состояние эмали до и после ортодонтического лечения оценивали с помощью томографии.
3
Искривленные зубы исправят только брекеты
Необязательно — мелкие проблемы можно исправить другими решениями. Так, если у вас несколько зубов выходят из основного ряда или выросли под наклоном, помогут элайнеры — съемные прозрачные капы, которые нужно носить так часто и продолжительно, как вы можете. Если один или несколько зубов слегка западают, сколоты, уже или короче остальных, подойдут виниры — тонкие пластинки, замещающие внешний слой передних зубов. Да, можно установить всего один или несколько виниров. Еще один вариант — коронка, которая закрывает всю поверхность зуба. Их чаще ставят на задние, жевательные, зубы. Мы уже рассказывали, сколько стоит каждое из этих решений и кому подойдет.
4
Анестезия — огромный вред для организма
Нет. Этот миф сохраняется с тех времен, когда анестетики имели побочные эффекты вроде головной боли и галлюцинаций. Современные препараты для анестезии более безопасные и хорошо управляемые. Более того, активно развивается техника для контроля состояние пациента во время анестезии. Благодаря этому пациенту не введут больше анестетика, чем необходимо в конкретный момент по его индивидуальным показателям.
Общая анестезия, она же наркоз, может вам и не понадобиться. Все чаще предлагается седация — поверхностный сон. Метод подходит тем, кто боится процедур либо быстро утомляется и не может высидеть в кресле несколько часов, в том числе детям. Подробнее о современном обезболивании можно почитать в прошлом спецпроекте.
5
Беременным опасно лечить зубы
Нет авторитетных исследований, подтверждающих связь проведенного стоматологического лечения и проблем с течением беременности или развитием ребенка. Наоборот, гормональные изменения часто приводят к обострению хронических заболеваний зубов и десен, а те могут спровоцировать осложнения беременности. Гингивит (отечность и кровоточивость десен) мешает будущим матерям полноценно питаться и передавать малышу необходимое разнообразие микроэлементов (а непролеченные вовремя тяжелые формы могут вовсе лишить зубов). Пародонтит (разрушение опорного аппарата зуба) может спровоцировать преждевременные роды или повлиять на массу тела новорожденного.
Рентгенография зубов, если она правильно выполняется, считается безопасной процедурой. Единственный момент, о котором стоит помнить — анестезию нужно применять с осторожностью, поэтому обязательно предупредите врача о беременности. Местную анестезию рекомендуют применять на сроке от 16-18 недель. Седацию беременным пока не разрешают, так как проведено еще недостаточно исследований. При необходимости общего наркоза нужно подобрать подходящий препарат.
6
Восстанавливать потерянный зуб не обязательно
Даже если его не видно, обязательно. Для поддержания формы челюсти нужна постоянная равномерная нагрузка. Если этого не происходит, возникает целый ряд самых неприятных проблем. Во-первых, десны изнашиваются, повышается риск гингивита, пародонтита и кариеса, отчего вы можете потерять другие зубы. Во-вторых, меняется прикус, так как зубы сдвигаются в сторону свободной лунки, и снижается тонус кожи из-за ослабленной мускулатуры — могут появиться морщины, особенно носогубные складки, и второй подбородок. В-третьих, при нехватке зубов становится труднее жевать твердую пищу и приходится отказаться от нее в пользу мягкой. Вероятно, вы будете получать меньше клетчатки, отчего могут начаться проблемы с ЖКТ и увеличение веса.
Тем более причин тянуть с восстановлением зуба больше нет: современная имплантация проходит легко и сравнительно недорого, если ситуация не запущена. Более того, сегодня при удалении и восстановлении зуба вместо трех этапов с многодневным ожиданием между ними передовые клиники предлагают одномоментную имплантацию, когда протез вживляется сразу на освободившееся от корня место. Это проще и дешевле, так как требуется один первичный осмотр и одна процедура.
7
Молочные зубы лечить необязательно — можно просто вырвать
Этот стереотип — основная причина нарушений детского прикуса. Молочные зубы удерживают в челюсти место для постоянных: если зуб из-за кариеса или пульпита удаляют раньше времени, то с большой вероятностью возникнут проблемы с прорезыванием и положением постоянных зубов. При ранней потере молочных постоянные зубы, стоящие рядом, могут сильно сместиться и новым зубам не останется места для нормального роста.
Поэтому важно начинать пользоваться щеткой, как только прорезался первый молочный зуб, обязательно приучить ребенка тщательно чистить зубы и водить его на профессиональную гигиену. Подробнее о том, как ухаживать за детскими зубами и как сделать поход к врачу веселым приключением, мы рассказывали в другом спецпроекте (спойлер: сладкое есть можно и даже нужно!).
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