Почему возвращают зубы мудрости и как избежать брекетов

Когда мы чего-то боимся и не до конца понимаем, появляется огромное количество домыслов и мифов — то же самое и со стоматологией. В новом партнерском материале мы попросили специалистов клиники «Фаберже» разобрать популярные стереотипы о лечении зубов. Нам было очень интересно — и оказалось, все гораздо проще, легче и логичнее, чем представлялось.

Когда мы чего-то боимся и не до конца понимаем, появляется огромное количество домыслов и мифов — то же самое и со стоматологией. В новом партнерском материале мы попросили специалистов клиники «Фаберже» разобрать популярные стереотипы о лечении зубов. Нам было очень интересно — и оказалось, все гораздо проще, легче и логичнее, чем представлялось.