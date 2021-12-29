Как найти хорошего работодателя: учимся на чужих ошибках

Поиск работы часто связан со стрессом: бесконечные звонки, страх быть отвергнутым или, что еще хуже, попасть в неприятную историю. Забавные (или немного странные) ситуации на работе случались почти с каждым. Одни вспоминают их с улыбкой, другие с опасением. Но абсолютно каждый согласен, что повторять неудачный опыт не хотелось бы.

Вместе с интернет-сервисом по поиску вакансий «Авито Работа» мы собрали четыре истории о неприятном рабочем опыте. Наши читатели рассказали, как оставались без обещанной зарплаты, попадали на собеседования в так называемый «массажный салон» и были уволены за «слишком славянскую» внешность. Job-платформы стараются обезопасить отношения между теми, кто ищет работу, и теми, кто размещает объявления о найме. Так, Авито проверяет благонадёжность работодателя по ИНН и содержание контента с юридической точки зрения. Ответственные налогоплательщики с вакансиями, не противоречащими закону, в итоге получают отметку «Компания проверена», что помогает в выборе.

Но и сами люди должны внимательно относиться к предложениям, интересоваться отзывами других сотрудников, уточнять условия на будущем рабочем месте. Поэтому эксперт Авито Работы поделилась советами, как избежать подобных случаев и сделать правильный выбор при поиске работы.

Поиск работы часто связан со стрессом: бесконечные звонки, страх быть отвергнутым или, что еще хуже, попасть в неприятную историю. Забавные (или немного странные) ситуации на работе случались почти с каждым. Одни вспоминают их с улыбкой, другие — с опасением. Но абсолютно каждый согласен, что повторять неудачный опыт не хотелось бы.

Вместе с интернет-сервисом по поиску вакансий «Авито Работа» мы собрали четыре истории о неприятном рабочем опыте. Наши читатели рассказали, как оставались без обещанной зарплаты, попадали на собеседования в так называемый «массажный салон» и были уволены за «слишком славянскую» внешность. Чтобы минимизировать подобные случаи, «Авито» проверяет работодателей и ставит отметку «компания проверена» надежным вакансиям.

К сожалению, сервис не может просто удалить недобросовестных работодателей. Часть ответственности всегда лежит на соискателе. Поэтому эксперт «Авито Работы» поделилась советами, как избежать подобных случаев и сделать правильный выбор при поиске работы.