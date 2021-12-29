Как найти хорошего работодателя: учимся на чужих ошибках
Поиск работы часто связан со стрессом: бесконечные звонки, страх быть отвергнутым или, что еще хуже, попасть в неприятную историю. Забавные (или немного странные) ситуации на работе случались почти с каждым. Одни вспоминают их с улыбкой, другие с опасением. Но абсолютно каждый согласен, что повторять неудачный опыт не хотелось бы.
Вместе с интернет-сервисом по поиску вакансий «Авито Работа» мы собрали четыре истории о неприятном рабочем опыте. Наши читатели рассказали, как оставались без обещанной зарплаты, попадали на собеседования в так называемый «массажный салон» и были уволены за «слишком славянскую» внешность. Job-платформы стараются обезопасить отношения между теми, кто ищет работу, и теми, кто размещает объявления о найме. Так, Авито проверяет благонадёжность работодателя по ИНН и содержание контента с юридической точки зрения. Ответственные налогоплательщики с вакансиями, не противоречащими закону, в итоге получают отметку «Компания проверена», что помогает в выборе.
Но и сами люди должны внимательно относиться к предложениям, интересоваться отзывами других сотрудников, уточнять условия на будущем рабочем месте. Поэтому эксперт Авито Работы поделилась советами, как избежать подобных случаев и сделать правильный выбор при поиске работы.
Поиск работы часто связан со стрессом: бесконечные звонки, страх быть отвергнутым или, что еще хуже, попасть в неприятную историю. Забавные (или немного странные) ситуации на работе случались почти с каждым. Одни вспоминают их с улыбкой, другие — с опасением. Но абсолютно каждый согласен, что повторять неудачный опыт не хотелось бы.
Вместе с интернет-сервисом по поиску вакансий «Авито Работа» мы собрали четыре истории о неприятном рабочем опыте. Наши читатели рассказали, как оставались без обещанной зарплаты, попадали на собеседования в так называемый «массажный салон» и были уволены за «слишком славянскую» внешность. Чтобы минимизировать подобные случаи, «Авито» проверяет работодателей и ставит отметку «компания проверена» надежным вакансиям.
К сожалению, сервис не может просто удалить недобросовестных работодателей. Часть ответственности всегда лежит на соискателе. Поэтому эксперт «Авито Работы» поделилась советами, как избежать подобных случаев и сделать правильный выбор при поиске работы.
Карина
студентка
Лето еще в старшей школе перестало быть чем-то увеселительным, а стало скорее возможностью заработать и почувствовать себя независимым от родителей. На 1 курсе, успешно сдав летнюю сессию, я устроилась работать в кафе около общежития. Там мне стабильно платили зарплату, но ровно до того момента, как я сообщила о том, что я ухожу. Мое начальство начало относиться ко мне резко негативно, а заработную плату задерживало на 2 месяца, потому что, по их словам, у них были постоянные проверки, а я устроена не официально и им надо это скрыть. В итоге сумма, которую мне выплатили, была почти в 5 раз меньше той, которую мне обещали изначально.
Елизавета Чурина
региональный представитель «Авито Работы» на Урале
Когда человек устраивается на работу, компания заключает с ним трудовой договор. Если работник соглашается на трудовые отношения без официального оформления, то он должен понимать и принимать все возникающие риски, что он фактически сам себя ставит в небезопасное положение. Одну из таких проблем мы видим на примере Карины: это задержка заработной платы и внушительное сокращение обещанной суммы вознаграждения. Негативными сторонами неофициального трудоустройства также могут быть неоплата больничного, отпускных, декрета и отпуска по уходу за ребенком; отсутствие премий, надбавок, доплат и компенсаций за переработку; неуплата налогов, обязательных страховых взносов и неучтенный трудовой стаж.
Правило 1
Еще во время собеседования или предварительных переговоров уточните у работодателя условия вашего оформления. Если компания не готова заключить с вами трудовой договор или договор ГПХ, возможно, стоит поискать другое место. Обязательно выясните, как вам будут начислять зарплату и есть ли какие-то определенные условия для ее получения: речь идет об окладе с премиями или без, до вычета налогов или с ними, как считаются бонусы за KPI. Кстати, недобросовестный работодатель может предложить вам более высокую оплату, чем на официальной должности. Решение, конечно, будет за вами, но вы должны четко понимать минусы неофициального трудоустройства и серых зарплат.
Алина
специалист
Решила устроиться работать в кальянную, предварительно проверив все данные этого места, потому что зарплата была уж слишком высокой. Конечно, на собеседовании сказали, что вообще-то они ищут девушек в массажный салон, а именно хостес и SMM-специалиста. Я пришла на собеседование еще и к ним, подумав, что ведение социальных сетей данного заведения — весьма невинное предложение, но пришла и обнаружила подвальное помещение с сейф-дверями, где первым, что я услышала, был вопрос девушки-администратора, где же ее трусы. После этого я развернулась и буквально убежала оттуда.
Елизавета Чурина
региональный представитель «Авито Работы» на Урале
Историю с Алиной можно было бы назвать забавной, если бы подобные ситуации были единичными, но, к сожалению, таких примеров достаточно много. Для Алины все закончилось хорошо, потому что она не только предварительно проверила компанию, предложившую вакансию, но и лично пришла посмотреть на потенциальное рабочее место, была там очень внимательна, насторожилась при виде самого «офиса» и поведения администратора.
Правило 2
Когда вам приглянулось предложение работодателя, обязательно поищите в интернете отзывы о нем и постарайтесь до трудоустройства узнать, где вам предстоит работать. Во время встречи с работодателем на месте можно уточнить, к примеру, сколько человек будут работать с вами в одном кабинете, хорошо ли отапливается помещение, есть ли место для приема пищи или столовая, имеется ли оборудованный туалет, при необходимости — душевая и т.д. То есть все нужно увидеть своими глазами.
Анна
мыслитель
Пыталась устроиться в магазин одежды, в котором единственным критерием было российское гражданство. Собеседование со мной проводила крайне неухоженная женщина, которая при этом еще и курила, когда задавала вопросы о том, какой же все-таки у меня опыт работы. Я отработала несколько смен, даже наладила достаточно хорошие отношения с коллективом. Мне выплатили за мои смены почти сразу, но через несколько дней почти в час ночи мне позвонила девушка, которая проводила собеседование и попросила срочно подойти завтра в офис, причем во время рабочего дня. Когда я пришла к ней, мне сказали, что это была проверка и нельзя было ни в коем случае уходить с рабочего места и меня штрафуют на этот рабочий день. Потом же эта женщина заявила, что для этой работы у меня слишком славянская внешность и я недостаточно красива, чтобы работать у них. Мне сказали уходить и пореже заходить в их магазин, потому что не хотят видеть меня ни работником, ни гостем.
Елизавета Чурина
региональный представитель «Авито Работы» на Урале
То, что произошло с Анной, с одной стороны, подтверждает необходимость тщательного обсуждения условий трудового договора. А с другой стороны, поведение руководства магазина настолько возмутительно, что можно лишь порадоваться за девушку, что она ушла до возникновения другой, более вопиющей ситуации.
Правило 3
Итак, недобросовестные работодатели могут, кроме неофициального трудоустройства и невыплаты денег, также навязывать обязанности, не предусмотренные вакансией, ставить в график неудобные смены без согласия сотрудника, использовать систему штрафных санкций, которые по Трудовому кодексу как вид дисциплинарного наказания вообще не предусмотрены. Поэтому узнайте такие подробности у бывших или работающих сотрудников еще до того, как вы выйдете на работу. А у работодателя обязательно спросите, как часто будут платить зарплату и что нужно делать, чтобы получать всю озвученную сумму.
Мария
покоритель мира
Квесты — это мероприятие, где весело всем, кроме организаторов. Особенно страшные квесты — где на адреналине участники совершают внезапные и часто опасные действия. На самом деле, мне всегда было жаль актеров, которые играют роль «нападающих» в квестах, потому что реакции всегда непредсказуемые. Один раз на страшном квесте было несколько парочек и мужчины хотели, видимо, показать, какие они сильные и крутые, поэтому, как только появлялся актер, они пытались его обязательно ударить и вызвать на бой. И один раз, когда актер внезапно выпрыгнул из-за угла, один из молодых людей попытался ударить его ногой, и ему это, к сожалению, удалось, но вместе с этим он упал сам и разбил часть реквизита. Все начали смеяться, но им явно перестало быть смешно, когда им выставили счет за причиненный ущерб. Но и тут они начали говорить, что это работа специально для тех, кому нравится, когда их бьют и это все сделано специально. Самое печальное, что таких случаев достаточно много происходит каждую неделю, и актеры стали практически синонимом груши для битья. Но работодатель все равно не дает отпуск по здоровью, хотя зачастую после таких случаев хочется хотя бы пару дней отдыха.
Елизавета Чурина
региональный представитель «Авито Работы» на Урале
Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте — это обязательные мероприятия для любого работодателя. И помимо прописывания правил и проведения инструктажей, организация должна контролировать выполнение требований. По разным видам деятельности устанавливаются свои особенности, но гарантии права на труд в безопасных и здоровых условиях у нас общие.
В случае, о котором рассказала Мария, работодателю, возможно, следует обозначить условия, когда квест должен быть остановлен из-за опасного поведения гостей. Посетители и так знают, что в игре нельзя участвовать в пьяном виде или применять грубую физическую силу в отношении персонажей и реквизита, но, если такое происходит, они также должны знать о наказании за нарушение — от штрафов до обращения в полицию. Соответственно, в приложении к трудовому договору должны быть пункты о компенсации ущерба здоровью актеров при возможных ЧП и сотрудник должен быть ознакомлен с этим документом.
Резюме эксперта
При выборе работодателя соискателям нужно обязательно сравнивать уровень зарплат на похожих должностях, обращать внимание на подробное описание условий труда и обязанностей, читать отзывы сотрудников на организацию. Job-площадки тоже заботятся о кандидатах и стараются обезопасить их отношения с компаниями, размещающими вакансии. Так, на «Авито» объявления о найме проходят модерацию, а сами работодатели — проверку юридического лица по ИНН. Организации, которые действуют более полугода, исправно платят налоги, не являются банкротами и не имеют постоянных жалоб от пользователей, в итоге получают отметку «Компания проверена». Это также говорит о том, что работодатель зарегистрирован на «Авито» не менее трех месяцев и за это время разместил как минимум одно объявление о найме. Его вакансии не противоречат условиям трудового законодательства и не являются дискриминирующими.
Об «Авито Работе»
На «Авито» ищут работу 17 миллионов человек ежемесячно: от курьеров и продавцов до бухгалтеров и дизайнеров. Более половины работодателей в России (58 %) пользуются «Авито» для поиска сотрудников. Здесь можно найти работу на любой вкус: на полный день, недалеко от дома, с удобным графиком или подработку на пару часов — более 650 тысяч вакансий. Удобные фильтры и чат-бот сократят время поиска, а проверка благонадежности компаний поможет сделать правильный выбор и устроиться к добросовестному работодателю.
Сейчас с платформой сотрудничают крупнейшие работодатели Урала — торговые сети «Галамарт» и «Сима-Ленд», Уральский банк реконструкции и развития, девелоперская компания «Брусника», транспортная компания GTD, производитель сыров «Сыробогатов» и хлебокомбинат «СМАК», розничные сети («Монетка», «ПивКО»), крупнейшие промышленные предприятия, такие как «Сталепромышленная компания».
В Екатеринбурге этой осенью число вакансий на площадке по сравнению с прошлым годом выросло в два раза. Сейчас для жителей Екатеринбурга доступны более 11 тысяч вакансий на платформе «Авито Работы».Смотреть вакансии
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