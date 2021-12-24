Кофе с собой, примерочная, сотрудники в джинсах и умные банкоматы: Как устроены новые офисы Сбера

Сбер ведет масштабное обновление своей сети и меняет график работы офисов. Теперь вместо традиционных отделений с кассами и зоной для консультаций компания открывает офисы, где финансовые услуги тесно переплетены с нефинансовыми сервисами экосистемы. То есть клиенты теперь могут прийти в Сбер не только чтобы снять наличные, получить карту или оформить кредит, но и приобрести один из СберДевайсов, получить заказ из маркетплейса «Сбермегамаркет», отправить посылку или просто выпить кофе. В партнерском материале рассказываем, что интересного в новых офисах, зачем открывать в них примерочные и как банк приучает клиентов к онлайн-торговле.

Сбер ведет масштабное обновление своей сети и меняет график работы офисов. Теперь вместо традиционных отделений с кассами и зоной для консультаций компания открывает офисы, где финансовые услуги тесно переплетены с нефинансовыми сервисами экосистемы. То есть клиенты теперь могут прийти в Сбер не только чтобы снять наличные, получить карту или оформить кредит, но и приобрести один из СберДевайсов, получить заказ из маркетплейса «Сбермегамаркет», отправить посылку или просто выпить кофе. В партнерском материале рассказываем, что интересного в новых офисах, зачем открывать в них примерочные и как банк приучает клиентов к онлайн-торговле.