Кофе с собой, примерочная, сотрудники в джинсах и умные банкоматы: Как устроены новые офисы Сбера
Сбер ведет масштабное обновление своей сети и меняет график работы офисов. Теперь вместо традиционных отделений с кассами и зоной для консультаций компания открывает офисы, где финансовые услуги тесно переплетены с нефинансовыми сервисами экосистемы. То есть клиенты теперь могут прийти в Сбер не только чтобы снять наличные, получить карту или оформить кредит, но и приобрести один из СберДевайсов, получить заказ из маркетплейса «Сбермегамаркет», отправить посылку или просто выпить кофе. В партнерском материале рассказываем, что интересного в новых офисах, зачем открывать в них примерочные и как банк приучает клиентов к онлайн-торговле.
Сбер ведет масштабное обновление своей сети и меняет график работы офисов. Теперь вместо традиционных отделений с кассами и зоной для консультаций компания открывает офисы, где финансовые услуги тесно переплетены с нефинансовыми сервисами экосистемы. То есть клиенты теперь могут прийти в Сбер не только чтобы снять наличные, получить карту или оформить кредит, но и приобрести один из СберДевайсов, получить заказ из маркетплейса «Сбермегамаркет», отправить посылку или просто выпить кофе. В партнерском материале рассказываем, что интересного в новых офисах, зачем открывать в них примерочные и как банк приучает клиентов к онлайн-торговле.
Получить онлайн-заказ и отправить посылку в банке
Первый офис Сбера в новом формате в Екатеринбурге открылся в сентябре 2021 года на улице Хохрякова, а в декабре появилась уже четвертая такая точка в городе, на Гагарина, 35б. 70 % площади офиса отведено под различные банковские услуги, 30 % — под услуги экосистемы. В оформлении использованы экологичные материалы в цветах бренда.
Маркетплейс экосистемы Сбера, «СберМегаМаркет» — сейчас бурно растет, и клиенты могут получить купленный товар прямо в офисе нового формата. Оплатить до 99 % стоимости покупок, кстати, можно бонусами «Сберспасибо». Можно также забрать заказы из разных магазинов через постаматы «Сберлогистики» — или даже отправить посылку другому человеку. Для тех, кто заказывает одежду, впервые в отделении представлена примерочная — покупки, которые не подошли, можно здесь же сдать обратно. Такие примерочные в Екатеринбурге и других ближайших городах области вскоре откроются в 56 офисах.
Чтобы клиентам было удобнее получать заказы и отправлять или принимать посылки, в декабре Сбер перевел 21 екатеринбургский офис с большим трафиком на режим работы с 9 утра до 9 вечера без выходных.
Выпить кофе и купить «СберДевайсы»
В офисе также есть зона, где представлены умные девайсы Сбера, которые компания сама разрабатывает и выпускает. SberPortal — умный дисплей с голосовым и жестовым управлением, а также широкоугольной камерой, умная медиаколонка Sber Box Time, умная розетка — пригодится для тех, кто пытается вспомнить, выключил ли он утюг, умная лампа, управляемая голосом, и другие устройства.
Еще есть зона кафе — оно платное, но цены приятные: кофе стоит дешевле, чем в кофейнях. Некоторые клиенты приходят в офис утром, чтобы выпить кофе, рассказывают сотрудники Сбера.
В офисе установлены банкоматы с огромным экраном. Они оснащены системой биометрии: если клиент уже сдал биометрию, то банкомат узнает его по лицу, и снять наличные или совершить другие операции можно будет без помощи карты. Если же человек не сдавал биометрию, то карта понадобится только в первый раз — при последующем обращении банкомат также опознает клиента по лицу.
В отделении есть две зоны для финансового обслуживания клиентов. В зоне с перегородками сотрудники занимаются длительными операциями — например, консультируют по инвестиционным продуктам. Зона без перегородок — транзакционная, здесь можно совершить платежи и снять наличные. Сотрудники нового отделения носят джинсы и рубашки свободного стиля.
«Навыки и компетенции у сотрудников такие же, как при работе в традиционном офисе — совершаются те же операции. Но барьер ушел, мы находимся ближе к клиенту, у нас сменился имидж и форма одежды. Формат „я сотрудник — вы клиент“ уже уходит в прошлое. Продающие сотрудники могут напрямую выходить к клиенту, прикрепления к рабочему месту нет. Сотрудник может выбрать для обслуживания клиента то место, которое удобно клиенту», — говорит руководитель офиса Екатерина Казанцева.
Как Сбер развивает свои сервисы электронной торговли
Финансовый бизнес остается для банка основным, но в этом году компания достигла огромного прогресса в развитии своей экосистемы, прежде всего в сфере электронной торговли, говорит Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.
«Мы постоянно добавляем новые сервисы, и в этом офисе ярко видны возможности нашей экосистемы. Здесь можно купить практически все продукты наших дочерних компаний. Во второй половине этого года мы наблюдаем взрывной рост продаж „СберМегаМаркета“, сейчас это один из крупнейших интернет-магазинов в стране, он очень нравится нашим клиентам. Рассчитываю, что следующий год будет еще более успешным как для нашего основного бизнеса, так и нашего e-commerce».
«Прекрасно помню времена, когда мы в супругой заранее договаривались, что суббота у нас — день покупок, ездили в молл, тратили на это полдня и уставали. Сейчас заказ можно сделать через приложение, и его доставят домой в удобное время. По сути, у меня появилась половина выходного дня, чтобы я провел это время с семьей и друзьями», — говорит он.
Дмитрий Суховерхов говорит, что пользуется всеми инструментами экосистемы. 3–4 раза в неделю — сервисом экспресс-доставки продуктов «Самокат», раз в неделю — «Сбермаркетом», а за счет «Еаптеки» практически перестал ходить в аптеки традиционные.
«Электронная торговля очень быстро развивается, но у клиентов разная степень готовности воспользоваться этими услугами. Многие клиенты первые шаги в сервисах сделали именно с нами. Они в Сбере получили первую пластиковую карту, поставили первое банковское приложение на свой мобильный телефон. Я вижу огромный потенциал в развитии электронной торговли: больше половины людей вообще не пользуется этими сервисами, и многие из них являются нашими клиентами по традиционным финансовым сервисам. Когда люди получают заказ в нашем же офисе, к которому привыкли, то у них нет внутренних опасений, они знают, что это надежно», — рассказал Дмитрий Суховерхов.
На «СберМегаМаркете» сейчас представлены 3 миллиона товаров — за счет ассортимента и налаженной логистики маркетплейс уже конкурирует с традиционными лидерами рынка интернет-торговли, и в Екатеринбурге за последние месяцы вошел в тройку лидеров. Развивать свой маркетплейс Сберу помогает в первую очередь доверие клиентов.
Как новый формат офисов изменит всю сеть Сбера
В 2022 году обновленные офисы Сбера будут открываться на Урале десятками. Добавлять элементы экосистемы будут и в офисы традиционного формата — они должны быть представлены практически в каждом отделении.
Сбер планирует открыть в Екатеринбурге 24 точки в формате пунктов выдачи заказов площадью 40–60 кв. м, говорит Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка. Там можно будет и забрать заказы со «СберМегаМаркета», и получить финансовые услуги.
«Наверно, вы помните, какими были наши офисы в начале 2000-х, и видели, как сеть изменилась за последние пять лет. Это была большая работа — офисы стали комфортнее. Сейчас у нас вторая волна ребрендинга — мы делаем свои помещения удобными не только для финансовых сервисов, но и для нефинансовых. Наши дети будут жить в другом мире, и хорошо, когда мы даем им возможность получать привычку пользоваться этими сервисами с самых ранних лет», — резюмирует Дмитрий Суховерхов.
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