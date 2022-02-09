Создательница бренда StekloMaslo об идее бизнеса на дому и о том, где используются натуральные масла сегодня

Не вполне очевидно, но растительное масло — это не только про применение в кулинарных опытах. На самом деле, это многофункциональный продукт, который можно использовать и в косметических, и в других потребительских целях.

The Village Нижний Новгород пообщался с создательницей проекта Steklo&Maslo о первых опытах производства натурального масла, из какого сырья его можно изготовить, и как масло связано с заботой о своем здоровье и красоте.

Не вполне очевидно, но растительное масло — это не только про применение в кулинарных опытах. На самом деле, это многофункциональный продукт, который можно использовать и в косметических, и в других потребительских целях.



The Village Нижний Новгород пообщался с создательницей проекта Steklo&Maslo о первых опытах производства натурального масла, из какого сырья его можно изготовить, и как масло связано с заботой о своем здоровье и красоте.