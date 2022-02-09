Создательница бренда StekloMaslo об идее бизнеса на дому и о том, где используются натуральные масла сегодня
Не вполне очевидно, но растительное масло — это не только про применение в кулинарных опытах. На самом деле, это многофункциональный продукт, который можно использовать и в косметических, и в других потребительских целях.
The Village Нижний Новгород пообщался с создательницей проекта Steklo&Maslo о первых опытах производства натурального масла, из какого сырья его можно изготовить, и как масло связано с заботой о своем здоровье и красоте.
Не вполне очевидно, но растительное масло — это не только про применение в кулинарных опытах. На самом деле, это многофункциональный продукт, который можно использовать и в косметических, и в других потребительских целях.
The Village Нижний Новгород пообщался с создательницей проекта Steklo&Maslo о первых опытах производства натурального масла, из какого сырья его можно изготовить, и как масло связано с заботой о своем здоровье и красоте.
Анна Стекольщикова
производитель сыродавленных масел
01
Какие бывают масла и как их выжимают
Наверное, многие это знают, но если обратиться к истории, то первым растительным маслом было оливковое. Его производство началось еще в III тысячелетии до нашей эры! Выращивали маслины в садах Древней Греции, а затем и в Римской империи.
Наши же предки на Руси одними из первых стали использовать конопляное масло, потом льняное, затем в качестве масличного растения использовали горчицу, реже встречались маковое, кунжутное, рапсовое, тыквенное, кукурузное масла. К XV-XVII векам состоятельные дома могли себе позволить ореховое масло. В те времена масло отжималось вручную и получалось душистым и полезным.
Благодаря техническому прогрессу при производстве начали использовать не механическое давление, а действие органических веществ, хорошо растворяющих масло. По качеству оно было хуже прессового, и первые заводы вырабатывали только смазочные масла.
Сейчас для извлечения масел в основном используют прессование и экстракцию. Опуская подробности этих процессов, скажу — на выходе уже на 100% жир: без полезных веществ, запаха и вкуса. Такой можно использовать только для жарки. Следовательно, лучше обратиться к истокам и получать масло методом прессования без нагрева, переработки и всякой химии.
02
Свободная ниша и первые опыты
Мой интерес к производству натуральных масел начался, как ни странно, с рождения ребенка. Во время осмотра остеопат посоветовал для профилактики делать массаж с кунжутным маслом для связок и с кедровым для мышц (кстати, попутно я узнала, что кедровое масло хорошо помогает для подтягивания живота).
В итоге, когда начался поиск натуральных масел для личных целей, обнаружилось, что выбрать в Нижнем качественное масло очень сложно, а найти подходящего производителя просто не вышло. Тогда я решила сама изучить этапы изготовления масла. Попыток было много, но масло получилось! Сначала его пробовали в семье, потом уже друзья и близкие — так и возникла идея создания собственного бренда, которая созревала в течение года, пока ребенок подрастал.
03
Состав и сырье
Так как Steklo&Maslo — это натуральные масла, в их составе нет ничего, кроме самого масла, а для приготовления используются только сырые орехи, из которых выдавливается масло, при этом орехи не обжариваются, а масло не проходит никакую обработку. Первый этап производства, связанный с выбором качественного сырья — очень сложный и ответственный шаг. В самом начале пришлось долго искать подходящего поставщика, и одна из партий масла была загублена из-за некомпетентного специалиста, который уверял, что высший сорт орехов для масла не требуется, а разница в размере ядер и внешнем виде. В итоге от орехов в первой поставке оставалась горечь во рту, а внутри они были ржавыми. Подобные орехи употреблять в пищу вредно, а масло из них делать нельзя — чтобы не столкнуться с такой проблемой, орехи нужно предварительно посмотреть и попробовать лично.
04
Процесс приготовления
Масла делаются исключительно по старинной технологии в дубовом прессе: так они сохраняют 100% полезных свойств, ведь в процессе нет нагрева и соприкосновения с металлом, а значит не происходит окисление и разрушение важнейших аминокислот. Это простая и проверенная временем технология: качественные сырые и цельные орехи складывают в льняной мешочек, который помещают в дубовую бочку, и ставят ее под пресс.
Все масла готовят под заказ в ограниченном количестве, чтобы оно было максимально свежим, а так как дальнейшей обработки не происходит, получить масло можно даже в день отжима.
05
Функциональность
В основном, покупатели сыродавленных масел — это люди, которые придерживаются здорового образа жизни, ведь все полезные аминокислоты и полезные вещества остаются в продукте, в отличие от рафинированного масла. Подобное масло могут употреблять в пищу даже сыроеды.
Другой важный момент — кулинарная эстетика. Так как сыродавленные масла сохраняют натуральный аромат и вкус орехов и семян, то смогут придать оригинальный вкус даже самому обыденному блюду.
Сыродавленные масла одновременно можно использовать и как косметические средства: некоторые из постоянных покупателей навсегда отказываются от покупных кремов и активно используют масла в косметических целях. Для беременных и кормящих мам подойдет кедровое масло, богатое на фосфор и цинк. Масла можно миксовать между собой и, смешивая с другими ингредиентами, готовить маски и скрабы, в натуральности состава которых мы будем уверены — и точно без парабенов и сульфатов. Сделать скраб на основе масла можно, добавив, например, тростниковый сахар или соль, также масло — отличная замена крему для тела или лица. Миндальное масло — нежное, нежирное, хорошо впитывается, питает кожу и помогает бороться с морщинками, а использовать его можно даже вокруг глаз. А даже пара капель кокосового масла может спасти сухие кончики волос. Что отдельно радует, масла популярны не только среди женской, но и у мужской аудитории, например, у Steklo&Maslo есть постоянные покупатели-мужчины.
06
Варианты продукта
На данный момент у Steklo&Maslo есть четыре вида сыродавленного масла: миндальное, кедровое, кокосовое и из грецкого ореха. Выбор стоит делать, исходя из сугубо индивидуальных вкусов, а для тех, кому пока сложно определиться, есть мини-форматы масел по 125 миллилитров, чтобы можно было выбрать после теста, какое из них больше по душе. Для любителей тонкого вкуса скорее подойдет кедровое или миндальное масло, а у масла из грецкого ореха более терпкий вкус. В будущем планируется расширение линейки масел, туда войдут тыквенное, конопляное, кунжутное, подсолнечное и масло черного тмина. Помимо масел, в перспективе выпуск сопутствующих продуктов, например, ореховых паст. После производства остается жмых от орехов — по факту, это обезжиренный орех, который можно использовать в кулинарии, особенно в кондитерском деле, тем самым снизив калорийность десертов.
07
Важные принципы и советы
Только при правильном хранении масло сохраняет свою свежесть и вкусовые качества длительное время, а при несоблюдении условий может приобрести неприятный запах и вкус даже до истечения срока годности. Главный враг — прямые солнечные лучи. Идеальным вариантом для хранения станет холодильник: это должно быть холодное, темное и сухое пространство, причем нужно обращать внимание, чтобы крышка у бутылки всегда была плотно закрыта — так масло сохранится от трех до шести месяцев с даты изготовления.
«Стекло» вынесено в название бренда не только из-за фамилии создательницы, но и потому что это идеальная тара для масла, чтобы не дать ему окисляться. Масло должно быть защищено от солнечных лучей, поэтому бутылки выбираются темные. Полный объем масел в 250 миллилитров хранится в темном стекле, а для меньших бутылок пока используется прозрачное стекло, но из-за небольшого объема при правильном хранении масло не испортится.
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