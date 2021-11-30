Как выглядит колл-центр «Ситимобил»: неоновые вывески, телефонные будки и зона сенсорной разгрузки

Выбор места для новой площадки

Перед переездом в новый контакт-центр «Ситимобил» исследовал много помещений: было около 20 вариантов, и в итоге остановились на двухэтажном здании в деловом квартале «Бугров Бизнес Парк» в Мотальном переулке. Ключевыми критериями для выбора места стали не только удобная транспортная развязка — пара минут до Комсомольской площади, которая объединяет верхнюю и нижнюю часть города, и вся необходимая техническая инфраструктура, но и просторное пространство — было нужно разместить триста новых рабочих мест.

Микс исторического наследия и футуризма в дизайне

Начиная со входной группы: ресепшена и небольшой зоны ожидания для гостей и будущих сотрудников, можно увидеть игру контрастов, которая включена в айдентику компании и стала центральной для дизайна офиса. Это решение начинается с основных цветов «Ситимобила» — оранжевого и фиолетового, где символически оранжевый отвечает за динамичность и амбициозность, а фиолетовый — за логику, системность и рациональность. Выбор не случайный, именно эти свойства мы сильнее всего связываем с транспортом.

Следующий контраст повторяется в самой архитектонике здания: контакт-центр располагается в краснокирпичном здании конца XIX века, которое ранее было частью крупной льнопрядильной мануфактуры — от него остались старинная ажурная чугунная лестница и исторические колонны, которые отреставрировали к открытию центра.

Сохраняя архитектурную память дореволюционной России, было важно создать современное, стильное и технологичное пространство.