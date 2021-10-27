Куда поехать в нерабочие дни

Тула

Билет на поезд 727 рублей Гостиница от 1 700 рублей

Какие ограничения действуют: с 30 октября по 7 ноября заселение в гостиницы и вход в кафе по QR-коду

Что посмотреть: Тульский кремль, музеи оружия и самоваров, местные арт-кластеры, а потом можно съездить в Ясную поляну

Владимир

Билет на поезд 1 412 рублей Гостиница от 1 000 рублей

Какие ограничения действуют: с 30 октября по 7 ноября по QR-коду можно попасть в музей, спа, ресторан, магазины открыты

Что посмотреть: Дмитриевский и Успенский соборы, Золотые ворота, Присутственные палаты, музеи хрусталя и пряника