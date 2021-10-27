Куда поехать в нерабочие дни В каких российских городах вы сможете зайти в кафе или в музей по QR-коду
Нерабочие дни в России продлятся с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы начали их даже раньше, с 25-го. Во многих из них культурные учреждения прекратят работу, а рестораны и кафе будут работать навынос. С учетом осенней погоды приехать в город и целый день бродить по улицам будет не очень приятно. Но в некоторых регионах вместо полного локдауна действуют QR-коды о вакцинации — их могут требовать при заселении в гостиницу, при входе в бар или музей. Так, в Петербурге весь общепит будет работать только навынос, а в Краснодарском крае введут для него QR-коды. The Village узнал, в каких городах действует более мягкий локдаун, а специалисты сервиса «Туту.ру» посчитали, сколько туда сейчас стоит билет.
Тула
Билет на поезд
727 рублей
Гостиница
от 1 700 рублей
Какие ограничения действуют: с 30 октября по 7 ноября заселение в гостиницы и вход в кафе по QR-коду
Что посмотреть: Тульский кремль, музеи оружия и самоваров, местные арт-кластеры, а потом можно съездить в Ясную поляну
Владимир
Билет на поезд
1 412 рублей
Гостиница
от 1 000 рублей
Какие ограничения действуют: с 30 октября по 7 ноября по QR-коду можно попасть в музей, спа, ресторан, магазины открыты
Что посмотреть: Дмитриевский и Успенский соборы, Золотые ворота, Присутственные палаты, музеи хрусталя и пряника
Курск
Билет на поезд
1 426 рублей
Гостиница
от 1 200 рублей
Какие ограничения действуют: с 25 октября по 7 ноября вход по QR-коду в рестораны
Что посмотреть: Дворянское собрание, Галерею имени Дейнеки, музей соловья и памятник яблоку
Рязань
Билет на поезд
644 рубля
Гостиница
от 1 200 рублей
Какие ограничения действуют: с 30 октября по 7 ноября вход по QR-коду в учреждения культуры, спорта и общепита
Что посмотреть: местный кремль, Музей Дальней авиации, пешеходную Почтовую улицу, а потом поехать за город фотографироваться у бутафорского маяка в «Рыбацкой деревне»
Кострома
Билет на поезд
996 рублей
Гостиница
от 1 500 рублей
Какие ограничения действуют: с 30 октября по 7 ноября вход по QR-коду в рестораны, музеи и магазины
Что посмотреть: Сусанинскую площадь с пожарной каланчой, Театр имени Островского и здание Дворянского собрания, Музей деревянного зодчества и Романовский музей.
Фотографии: обложка – Sergey – stock.adobe.com, 1 – Natalia Sidorova – stock.adobe.com, 2 – oksanamedvedeva – stock.adobe.com, 3 – Клеткин / Wikimedia / (CC BY-SA 3.0), 4 – Andrey Chernyaev – stock.adobe.com, 5 – irimeiff – stock.adobe.com