Куда россияне сейчас летят на зимовку: 10 самых популярных стран Сколько стоят билеты и хорошо ли там жить
Зимовки в тропиках еще несколько лет назад могли себе позволить немногие фрилансеры. С переходом на удаленку договориться о возможности поработать из другой страны стало проще, а в этом году многие популярные у зимовщиков страны открылись для туристов. Специально для The Village специалисты сервиса Aviasales посчитали, куда чаще всего россияне планируют улететь дольше, чем на три недели, с ноября 2021-го по март 2022 года. Рассказываем, сколько будут стоить билеты, какие правила въезда действуют и чего ждать от этих стран.
Информация о режиме въезда актуальна на 26 ноября. Редакция не призывает путешествовать, а лишь информирует о популярных направлениях. При планировании поездки оценивайте эпидемиологические риски.
Таиланд
Средний чек на билеты — 60 тысяч рублей
Правила въезда: Всем туристам нужно получить Certificate of entry, его могут получить только россияне, вакцинированные «Спутником». После этого можно запросить SVT-визу в посольстве (она дается на 90 дней с возможностью продления еще на 180) или получить штамп по прилете, который действителен 30 дней. Прилетающие на Пхукет и Самуи туристы могут передвигаться по острову сразу после получения негативного результата теста на ковид, сделанного в аэропорту. Переехать в другое место они смогут через неделю. В Бангкоке это время придется провести в карантинном отеле.
Качество жизни: Острова Сиамского залива или Андаманского моря подойдут тем, кто хочет провести зиму в тропиках, наслаждаясь местной едой и фруктами, а также тусовками, которые постепенно возобновляются. Правда, из-за большой разницы во времени работать синхронно с Москвой будет сложно.
Шри-Ланка
Средний чек на билеты — 50 тысяч рублей
Правила въезда: Приехать могут туристы, привитые любой вакциной не менее чем за 14 дней до поездки. Детям в возрасте с 2 до 18 лет нужно будет сделать ПЦР-тест. Визу можно запросить через интернет и получить штамп по прибытии. Ее можно будет продлить на срок до шести месяцев.
Качество жизни: Остров особенно подойдет любителям серфинга, сноркерлинга и дайвинга — увидеть морских черепах и коралловых рыбок можно прямо у берега. Есть как пляжи с хорошими волнами, так и спокойные места для плавания. Также в стране есть крупные национальные парки, горные вершины и храмы — будет что посмотреть в выходные.
Турция
Средний чек на билеты — 18 тысяч рублей
Правила въезда: Вакцинированные «Спутником» и переболевшие коронавирусом в последние шесть месяцев туристы могут въехать в страну без ПЦР-теста. Невакцинированным пассажирам потребуется сдать тест не ранее чем за 72 часа до вылета. Тем, кто планирует прожить в стране менее 60 дней, виза не требуется. Тем, кто хочет задержаться надолго, можно подумать и о ВНЖ.
Качество жизни: Зимой в Средиземноморье прохладно, но все равно намного солнечнее, чем в Москве. Можно гулять вдоль берега, покупать местные продукты на рынке и радоваться жизни (главное, чтобы в доме был обогреватель или кондиционер с такой функцией).
Египет
Средний чек на билеты — 30 тысяч рублей
Правила въезда: Вакцинированные «Спутником» не ранее чем за две недели до поездки освобождаются от ПЦР-теста. Остальным придется сделать его за 72 часа до поездки. Для короткой поездки на срок до месяца виза не нужна.
Качество жизни: Как правило россияне зимуют в Хургаде или Шарм-аль-Шейхе. На побережье бывает ветрено, и купаться не всегда комфортно, но выручают бассейны при отелях.
ЮАР
Средний чек на билеты — 50 тысяч рублей
Правила въезда: Виза на 90 дней делается по прилете. В аэропорту нужно будет предъявить ПЦР-тест.
Качество жизни: Не самое популярное у россиян место для зимовки, которое давно распробовали западные диджитал-номады. В Кейптауне есть районы, куда лучше не ходить, но в остальном жизнь приятная: много хороших кафе и клубов, большое англоговорящее коммьюнити. В выходные можно серфить на океане или ходить в горы, а разница во времени с Москвой совсем не большая. Правда, новости об африканском штамме тревожные: раньше при увеличении количества случаев местные власти ужесточали антиковидные меры.
Грузия
Средний чек на билеты — 23 тысячи рублей
Правила въезда: Нужно пройти полный курс вакцинации или сделать ПЦР-тест. На третий день пребывания его следует повторить и сохранить результат для выезда из страны. В стране россиянам можно жить без визы до 360 дней.
Качество жизни: Пожалуй, самое популярное место эмиграции этого года. В Тбилиси зимой не так уж жарко, но все еще по-домашнему тепло и уютно. Можно наслаждаться местной едой и вином, а также ездить в горы.
ОАЭ
Средний чек на билеты — 39 тысяч рублей
Правила въезда: Требуется сдать ПЦР тест, в некоторых эмиратах — предоставить оригинал справки с печатью. Для пребывания на срок до 90 дней виза не требуется.
Качество жизни: Не самое доступное место для зимовки: цены в Эмиратах довольно высокие. Здесь рай для шопоголиков и любителей красочных иллюминаций: по вечерам города похожи на сказку.
Индонезия
Средний чек на билеты — 77 тысяч рублей
Правила въезда: Россиянам можно попасть в страну, только оформив визит-визу с целью бизнес-переговоров (например, нужно обсудить инвестиционные возможности, купить землю или дом). Виза оформляется через агентства, ее стоимость составляет примерно 300 долларов. Она оформляется на два месяца, потом ее можно продлевать каждый месяц и в общей сложности прожить в стране до полугода. Каждое продление стоит около 60 долларов. Помимо визы, нужен сертификат о вакцинации любой вакциной, ПЦР-тест, обратный билет и страховка. Но пройти карантин в отеле столицы страны Джакарте все равно придется: сейчас там нужно прожить две ночи. После этого можно лететь на Бали.
Качество жизни: Остров Бали — любимое место зимовки для серферов, эзотериков и диджитал-номадов. Здесь азиатская экзотика сочетается с инстаграмными кофейнями, а размеренная островная жизнь — с напряженной работой онлайн. Правда, разница во времени с Москвой очень большая, но кому-то это позволяет серфить с утра и работать ночью.
Мексика
Средний чек на билеты — 78 тысяч рублей
Правила въезда: Сдавать тесты и проходить карантин не нужно. Для въезда можно оформить электронное разрешение и жить по нему в стране полгода.
Качество жизни: Жить в унисон с Москвой здесь тоже не получится, зато можно совмещать жизнь на пляже с поездками по священным местам древних цивилизаций.
Бразилия
Средний чек на билеты — 70 тысяч рублей
Правила въезда: Нужно сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета. Для пребывания в стране на срок до 90 дней россиянам виза не требуется.
Качество жизни: Снять жилье неподалеку от пляжа можно по цене московской однушки — и вместе с местными выходить с утра на пробежку по песку, есть местные фрукты и встречать Новый год на берегу океана.
Фотографии: обложка – Jirakrit– stock.adobe.com, 1 – ake1150 – stock.adobe.com, 2 – Gregory – stock.adobe.com,3 – Inna – stock.adobe.com, 4 – Daniel Fleck – stock.adobe.com, 5 –PACO COMO – stock.adobe.com, 6 – Stephen – stock.adobe.com, 7 – Sergii Figurnyi – stock.adobe.com, 8 – donnchans – stock.adobe.com, 9 – javarman – stock.adobe.com, 10 – Imago Photo – stock.adobe.com