Куда россияне сейчас летят на зимовку: 10 самых популярных стран

Таиланд

Средний чек на билеты — 60 тысяч рублей

Правила въезда: Всем туристам нужно получить Certificate of entry, его могут получить только россияне, вакцинированные «Спутником». После этого можно запросить SVT-визу в посольстве (она дается на 90 дней с возможностью продления еще на 180) или получить штамп по прилете, который действителен 30 дней. Прилетающие на Пхукет и Самуи туристы могут передвигаться по острову сразу после получения негативного результата теста на ковид, сделанного в аэропорту. Переехать в другое место они смогут через неделю. В Бангкоке это время придется провести в карантинном отеле.

Качество жизни: Острова Сиамского залива или Андаманского моря подойдут тем, кто хочет провести зиму в тропиках, наслаждаясь местной едой и фруктами, а также тусовками, которые постепенно возобновляются. Правда, из-за большой разницы во времени работать синхронно с Москвой будет сложно.

Шри-Ланка

Средний чек на билеты — 50 тысяч рублей

Правила въезда: Приехать могут туристы, привитые любой вакциной не менее чем за 14 дней до поездки. Детям в возрасте с 2 до 18 лет нужно будет сделать ПЦР-тест. Визу можно запросить через интернет и получить штамп по прибытии. Ее можно будет продлить на срок до шести месяцев.

Качество жизни: Остров особенно подойдет любителям серфинга, сноркерлинга и дайвинга — увидеть морских черепах и коралловых рыбок можно прямо у берега. Есть как пляжи с хорошими волнами, так и спокойные места для плавания. Также в стране есть крупные национальные парки, горные вершины и храмы — будет что посмотреть в выходные.