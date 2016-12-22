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Как у них22 декабря 2016

Сколько стоит жизнь в Бангкоке Насколько дороги еда, транспорт и жилье в тайской столице

Сколько стоит жизнь в Бангкоке
РедакторАнна Соколова

В уходящем году тайская столица заняла четвертое место в рейтинге лучших туристических направлений от Euromonitor, годом ранее она стала второй после Лондона по числу туристов — по подсчетам MasterCard, этот город посетили 18,24 миллиона человек. Путешественников привлекает восточная экзотика, активная ночная жизнь, возможность безвизового въезда на месяц и недорогие в сравнении с той же Европой гостиницы. Осенью этого года по всей стране был объявлен траур в связи со смертью короля — большинство горожан носят черно-белую одежду, по городу развешаны траурные ленты и плакаты. Однако поток туристов не сокращается. В ноябре страну посетило на 9 % больше иностранцев, в том числе на 23 % больше россиян. А с декабря по февраль отменена визовая пошлина — вероятно, число иностранцев, очарованных храмами, парками и барами на крышах небоскребов, будет только расти. The Village узнал, как живется тем, кто может гулять по шумным торговым улочкам не только во время отпуска.

до 10 000 бат ($287)

низкий доход

25 000 бат ($694)

средний доход

от 80 000 бат ($2 200)

высокий доход

 Жилье

от 8 000 бат ($220)

Наиболее распространенный тип жилья — квартиры в кондоминиумах, или кондо. Помимо собственно апартаментов, здесь есть пространства общего пользования — часто это тренажерный зал и бассейн. Цена на достойные квартиры начинается от 8–10 тысяч бат. В более престижных районах ставки удваиваются и достигают 16 тысяч за кондо с одной спальней и 26 тысяч — за две. Впрочем, цена может зависеть не только от района, но и от настроения арендатора: увидев европейца, некоторые повышают цену. Вода, интернет и электричество обойдутся еще примерно в 2 000 бат.

 Транспорт

от 1400 бат ($39)

Изначально основным видом транспорта в городе были лодки, которые перемещались по каналам. Потом здесь появились автобусы (британские ретромашины до сих пор курсируют по городу). В 80-х начали ходить поезда SkyTrain, курсирующие по рельсам над землей. В 2004 году открылось скоростное метро MRT. Проездной на месяц стоит 1 400 бат. Помимо метро, многие горожане пользуются такси. Это недорого: 40 бат за первый километр, и по восемь — за последующие три.

 Медицина

от 1 000 бат ($27)

Местные работодатели, как правило, оплачивают базовую медицинскую страховку своим сотрудникам, но она покрывает далеко не все. Поэтому экспаты предпочитают покупать дополнительный полис, который обходится от 1 000 бат в месяц, или ходить к платным специалистам (около 1 200 бат за прием).

 Еда

от 8 000 бат ($220)

В городе есть как крупные гипермаркеты вроде Big C, расположенные в огромных торговых центрах, так и магазинчики 7 Eleven, работающие на каждом углу. И если в небольших магазинах продаются по большей части снэки, то в супермаркетах можно найти и экзотические фрукты, и свежий хлеб, и охлажденную рыбу, и привычные европейцам молочные продукты. Помимо этого, в городе есть традиционные рынки. Пожалуй, самые эффектные — плавучие рынки, которые открываются на выходных в разных районах города: торговцы продают фрукты, овощи и другую еду прямо с лодок.

Покупка продуктов на несколько дней для пары обойдется в 1 000–1 500 бат. Впрочем, многие горожане не готовят дома, предпочитая недорогие кафе и стритфуд.

 Развлечения

Расходы на развлечения очень индивидуальны. Некоторым достаточно прогулки по одному из просторных городских парков и порции манго с липким рисом за 50 бат ($1,4). Семьи с детьми часто ездят на выходных в парки Siam Park City и Dream World, билет в которые стоит 900–1 300 бат ($25–36).

Ужин в ресторане обойдется в 1 500 бат на двоих ($42). Бутылка пива будет стоить в 80 бат, или 2 доллара, а пара коктейлей в баре на крыше небоскреба — 500 бат ($14). А за 5–8 тысяч бат ($150–220) можно отдохнуть от мегаполиса, уехав на остров Ко Чанг или в приморский Хуахин.

Обложка: Andres Miguez – flickr.com / Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0)

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