В 1997 году местные жители провозгласили появление Республики Ужупис со своим флагом, президентом, конституцией и армией из 12 человек

К Старому городу прилегает Ужупис. Это даже не район, а целая республика. В 1997 году местные жители провозгласили появление Республики Ужупис со своим флагом, президентом, конституцией и армией из 12 человек. Это квартал городской свободы: например, в День святого Патрика здесь окрашивают реку в зеленый цвет, а когда в Литве активно обсуждали легализацию марихуаны, знаменитая скульптура ангела Ужуписа тоже начала дымить.

Есть в городе и районы, которые считаются неблагополучными. Прежде всего это Науйининкай возле аэропорта. Плохая репутация у него из-за близости к стоянке цыганского табора. Да, в Вильнюсе более 60 лет стоит табор! Разговоры о его расселении ведутся давно, но до дела пока не доходит, хотя все знают, что в таборе торгуют наркотиками. Еще один неблагополучный район — Новая Вильня. В советское время здесь жили рабочие, а сейчас это место с большим количеством домов для малоимущих и высоким уровнем преступности.

Вильнюс — зеленый город, здесь много парков и скверов. Летом горожане отдыхают на лужайке у Зеленого моста и на обзорной площадке террасы Swedbank, гуляют по проспекту Гедимина с кафе и магазинами. Вильнюс сейчас становится более современным и благоустроенным: на месте заброшенного кинотеатра Lietuva не так давно появился центр современного искусства MMO, на месте старого стадиона «Жальгирис» — отель, хотя не всем это понравилось.

Доходы

В Литве часто проходят исследования уровня доходов, но, как правило, они учитывают только зарплату до вычета налогов и за одну смену, в то время как человек может работать и на полставки, и на две. Официальная средняя зарплата в Литве держится на уровне 970 евро (70 600 рублей), в Вильнюсе она немного выше — 1 075 евро (78 700 рублей).

Низкие доходы здесь у официантов, им могут платить 380 евро (27 600 рублей). Продавцы получают в районе 500 евро (36 400 рублей), уборщики — около 400 евро (29 100 рублей). Учителя зарабатывают около тысячи евро (72 800 рублей). Высокие доходы у врачей-специалистов, они получают в районе 1 700–2 000 евро (123 800–145 700 рублей). Хорошо платят пилотам, их зарплаты могут доходить до 3 500 евро (255 тысяч рублей).

Жилье

Аренда однокомнатной квартиры — около 300 евро (21 800 рублей) в месяц

За все время в Вильнюсе я пожила в пяти разных районах. Начала со студенческого Саулетекиса, где очень много общежитий. Комната на троих стоила 70 евро (5 100 рублей) в месяц с человека, со мной жили еще две девушки. Дороговато для общаги с удобствами в коридоре, но зато не надо было тратиться на коммунальные платежи. Говорят, что такие цены здесь только для иностранных студентов, а литовцы платят меньше.

После окончания университета я поступила в магистратуру и параллельно искала работу. Жилье я искала в период неопределенности, поэтому взяла самое дешевое — комнату в блоке в неблагополучном Науйининкае. Я прожила там меньше года, и мне повезло, что там со мной ничего не случилось. Здесь много странных личностей, пьяных и цыган, так как через район они едут из табора в центр города. При этом в Науйининкае можно найти классные квартиры по хорошей цене. Потом я перебралась в типичный спальный район Юстинишкес. После этого я жила в приличных и безопасных Антакальнисе и Науяместисе.

Самыми престижными и удобными для проживания считаются центр и окрестности. Но там нет инфраструктуры

Самыми престижными и удобными для проживания считаются центр и окрестности. Но там нет инфраструктуры, даже большого супермаркета, а жилье и коммунальные услуги в старых домах дорогие. Сейчас я снимаю жилье в районе Науяместис. В исторический центр можно дойти пешком за десять минут, но при этом здесь и цены ниже, и есть все необходимое.

Моя однушка в 34 квадратных метра обходится в 270 евро в месяц. Я нашла жилье через знакомых, потому удалось сэкономить. В среднем приличная однокомнатная квартира будет стоить от 250 до 350 евро (18 200–25 500 рублей) в месяц в зависимости от района. Цены на аренду жилья взлетают по осени, когда приезжают студенты.

Купить небольшую двухкомнатную квартиру в районе Вяркяй можно за 19 900 евро (1 458 000 рублей). Примерно такое же по площади жилье, но в Старом городе у ворот Аушрос будет стоить уже 159 тысяч евро (11 653 500 рублей). Есть и роскошные варианты, например пятикомнатная квартира в Старом городе за 450 000 евро (32 981 600 рублей).

Продукты

Корзина продуктов на неделю для одного человека — 30 евро (2 100 рублей)

Местные в основном закупаются продуктами в сетевых супермаркетах Maxima, IKI, Norfa, Rimi или Lidl. Цены на продукты сильно выросли после введения евро в 2015 году, и это вызвало общественное возмущение. Например, в 2016 году в сети Maxima продавали цветную капусту по 3,45 евро (250 рублей) за штуку. Тогда литовцы в соцсетях запустили кампанию против торговых сетей и в течение трех дней не ходили в супермаркет. К акции присоединились тысячи людей, но торговые сети потом заявили, что на выручку это не повлияло. В итоге мы получили много смешных мемов про цветную капусту, а за ценами в магазинах государство старается следить.

Цены на продукты сильно выросли после введения евро в 2015 году, и это вызвало общественное возмущение

Я живу одна и обычно покупаю еду в ближайшем к дому магазине. На питание у меня уходит около 30 евро (2 100 рублей) в неделю. Во всех супермаркетах обязательно проходят акции, а карты лояльности дают хорошие скидки. В Вильнюсе можно тратить на питание разные суммы: и 100 евро (7 200 рублей), и 10 (720 рублей). Самая дешевая пачка макарон стоит 20 центов (14 рублей), а банка тушенки — 50 центов (36 рублей), и на этом можно прожить пару дней.

Транспорт

Транспортная карта на один день — 5 евро (364 рубля)

Прокат велосипеда на месяц — 3,9 евро (284 рубля)

Такси — 1 евро (72 рубля) за километр пути

Из общественного транспорта в Вильнюсе есть троллейбусы, автобусы, скоростные автобусы. Если покупать талоны у водителя, то одна поездка обойдется в один евро (72 рубля). Но лучше завести специальную карточку Vilniečio kortelė. Если положить на нее деньги заранее, получасовая поездка будет стоить 65 центов (47 рублей), билет на день — пять евро (364 рубля), на три дня — восемь евро (582 рубля).

в Вильнюсе контролеры работают четко, это суровые мужчины — не получится разжалобить их слезами или убежать

С оплатой общественного транспорта шутить не советую: в Вильнюсе контролеры работают четко, это суровые мужчины — не получится разжалобить их слезами или убежать. Впрочем, и зайцы здесь действуют хитрее. В фейсбуке есть специальная группа «Сообщи, где транспортный контроль», в которой пишут о том, где сейчас стоят патрули и в каком настроении сегодня контролеры. В группе состоит 90 тысяч человек, притом что в Вильнюсе всего живет около 540 тысяч, это уже элемент городской культуры.

В Вильнюсе работает каршеринг CityBee. Аренда машины в сутки стоит 23 евро (1 600 рублей), топливо, парковка и страховка бесплатны. Эта же компания сдает в аренду велосипеды. Абонемент на весь сезон стоит 19,9 евро (1 450 рублей), на 30 дней — 3,9 евро (284 рубля), на три дня — 2,9 евро (211 рублей). По всему городу есть велодорожки и стоянки для этих велосипедов — можно взять на одной и оставить на любой другой. Недавно CityBee начала сдавать в аренду и электроскутеры. В городе работают агрегаторы такси Taxify, Uber, eTaksi, «Яндекс.Такси» и обычные диспетчерский службы. Проезд обычно стоит один евро (72 рубля) за километр пути.

Развлечения

Средний чек в кафе — около 10 евро (720 рублей) с человека

Билет в кино — 5–7 евро (360–510 рублей)

Прогулка на воздушном шаре — 100 евро (7 200 рублей)

В городе много разных кафе и ресторанов, в том числе необычных. Я бы посоветовала кошачье кафе на проспекте Гедимина. В зале гуляют коты, их можно гладить или давать им специальное угощение. Минимальный заказ на человека — пять евро (364 рубля), мы с другом пообедали там на двоих за 20 евро (1 450 рублей). Еще один примечательный ресторан находится на телебашне, правда, придется заплатить еще и за вход в саму башню. Зато из ресторана открывается вид на весь Вильнюс — говорят, что в хорошую погоду видно даже территорию Беларуси.

В Вильнюсе есть известная кафешка сети Keulė Rūkė, что в переводе означает «курящая свинья». Сюда приходят не только поесть, но и сфотографироваться с граффити, на котором изображены целующиеся Трамп и Путин. Национальная литовская кухня — в заведениях Šnekutis и Forto Dvaras. За ужин или обед на двоих можно потратить 20 евро (1 450 рублей).

Цена на билет в кино зависит от времени сеанса и самого фильма, в среднем это пять — семь евро (360–510 рублей). В театр или оперу можно сходить за 10–50 евро (720–3 600 рублей). Одна из визитных карточек Вильнюса — воздушные шары. В теплое время года каждый вечер их можно увидеть над городом. Полет стоит недешево — от 100 евро (7 200 рублей) на человека.

В Вильнюсе вполне реально отдохнуть без денег. Например, каждое последнее воскресенье месяца вход во все национальные и республиканские музеи бесплатный. Каждый год проходит «Ночь культуры», когда музеи тоже можно посетить бесплатно. Есть специальный сайт со всеми развлечениями города. Если выбрать раздел «Бесплатные», то всегда найдется что-то интересное.

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