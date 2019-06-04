6 августа, пятница
Москва
Россия
Войти
Россия
Как у них4 июня 2019

Сколько стоит жизнь в Вильнюсе Квартира рядом с цыганами, бегство от контролеров и полет на воздушном шаре

РедакторОльга Карасева

В Вильнюсе живет порядка 540 тысяч человек, каждый год взрослое население увеличивается еще примерно на 10 тысяч — в основном за счет студентов из регионов, решивших остаться в столице, и трудовых мигрантов. И местные, и туристы часто отмечают, что у города два лица. С одной стороны, это европейская столица с типичным Старым городом, а с другой — необустроенные районы и цыганский табор в пригороде. Мы узнали у создательницы телеграм-канала «Вильнюс и Литва» Яны Лешкович, сколько здесь можно зарабатывать и на что придется потратиться.

Низкий доход

500 евро

(36 400 рублей)

Средний доход

900–1 000 евро

(65 500–72 800 рублей)

Высокий доход

от 2 000 евро

(145 700 рублей)

 Городская среда

Вильнюс стоит на берегах реки Нярис (в Беларуси ее называют по-другому — Вилия). На одном находится Старый город, внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО, а на противоположном — район Шнипишкес. Если хочется хай-тека и небоскребов, то они как раз там. Впрочем, если отойти от новых зданий совсем немного, можно увидеть непрезентабельные старые деревянные дома.

В 1997 году местные жители провозгласили появление Республики Ужупис со своим флагом, президентом, конституцией и армией из 12 человек

К Старому городу прилегает Ужупис. Это даже не район, а целая республика. В 1997 году местные жители провозгласили появление Республики Ужупис со своим флагом, президентом, конституцией и армией из 12 человек. Это квартал городской свободы: например, в День святого Патрика здесь окрашивают реку в зеленый цвет, а когда в Литве активно обсуждали легализацию марихуаны, знаменитая скульптура ангела Ужуписа тоже начала дымить.

Есть в городе и районы, которые считаются неблагополучными. Прежде всего это Науйининкай возле аэропорта. Плохая репутация у него из-за близости к стоянке цыганского табора. Да, в Вильнюсе более 60 лет стоит табор! Разговоры о его расселении ведутся давно, но до дела пока не доходит, хотя все знают, что в таборе торгуют наркотиками. Еще один неблагополучный район — Новая Вильня. В советское время здесь жили рабочие, а сейчас это место с большим количеством домов для малоимущих и высоким уровнем преступности.

Вильнюс — зеленый город, здесь много парков и скверов. Летом горожане отдыхают на лужайке у Зеленого моста и на обзорной площадке террасы Swedbank, гуляют по проспекту Гедимина с кафе и магазинами. Вильнюс сейчас становится более современным и благоустроенным: на месте заброшенного кинотеатра Lietuva не так давно появился центр современного искусства MMO, на месте старого стадиона «Жальгирис» — отель, хотя не всем это понравилось.

 Доходы

В Литве часто проходят исследования уровня доходов, но, как правило, они учитывают только зарплату до вычета налогов и за одну смену, в то время как человек может работать и на полставки, и на две. Официальная средняя зарплата в Литве держится на уровне 970 евро (70 600 рублей), в Вильнюсе она немного выше — 1 075 евро (78 700 рублей).

Низкие доходы здесь у официантов, им могут платить 380 евро (27 600 рублей). Продавцы получают в районе 500 евро (36 400 рублей), уборщики — около 400 евро (29 100 рублей). Учителя зарабатывают около тысячи евро (72 800 рублей). Высокие доходы у врачей-специалистов, они получают в районе 1 700–2 000 евро (123 800–145 700 рублей). Хорошо платят пилотам, их зарплаты могут доходить до 3 500 евро (255 тысяч рублей).

 Жилье

Аренда однокомнатной квартиры — около 300 евро (21 800 рублей) в месяц

За все время в Вильнюсе я пожила в пяти разных районах. Начала со студенческого Саулетекиса, где очень много общежитий. Комната на троих стоила 70 евро (5 100 рублей) в месяц с человека, со мной жили еще две девушки. Дороговато для общаги с удобствами в коридоре, но зато не надо было тратиться на коммунальные платежи. Говорят, что такие цены здесь только для иностранных студентов, а литовцы платят меньше.

После окончания университета я поступила в магистратуру и параллельно искала работу. Жилье я искала в период неопределенности, поэтому взяла самое дешевое — комнату в блоке в неблагополучном Науйининкае. Я прожила там меньше года, и мне повезло, что там со мной ничего не случилось. Здесь много странных личностей, пьяных и цыган, так как через район они едут из табора в центр города. При этом в Науйининкае можно найти классные квартиры по хорошей цене. Потом я перебралась в типичный спальный район Юстинишкес. После этого я жила в приличных и безопасных Антакальнисе и Науяместисе.

Самыми престижными и удобными для проживания считаются центр и окрестности. Но там нет инфраструктуры

Самыми престижными и удобными для проживания считаются центр и окрестности. Но там нет инфраструктуры, даже большого супермаркета, а жилье и коммунальные услуги в старых домах дорогие. Сейчас я снимаю жилье в районе Науяместис. В исторический центр можно дойти пешком за десять минут, но при этом здесь и цены ниже, и есть все необходимое.

Моя однушка в 34 квадратных метра обходится в 270 евро в месяц. Я нашла жилье через знакомых, потому удалось сэкономить. В среднем приличная однокомнатная квартира будет стоить от 250 до 350 евро (18 200–25 500 рублей) в месяц в зависимости от района. Цены на аренду жилья взлетают по осени, когда приезжают студенты.

Купить небольшую двухкомнатную квартиру в районе Вяркяй можно за 19 900 евро (1 458 000 рублей). Примерно такое же по площади жилье, но в Старом городе у ворот Аушрос будет стоить уже 159 тысяч евро (11 653 500 рублей). Есть и роскошные варианты, например пятикомнатная квартира в Старом городе за 450 000 евро (32 981 600 рублей).

 Продукты

Корзина продуктов на неделю для одного человека — 30 евро (2 100 рублей)

Местные в основном закупаются продуктами в сетевых супермаркетах Maxima, IKI, Norfa, Rimi или Lidl. Цены на продукты сильно выросли после введения евро в 2015 году, и это вызвало общественное возмущение. Например, в 2016 году в сети Maxima продавали цветную капусту по 3,45 евро (250 рублей) за штуку. Тогда литовцы в соцсетях запустили кампанию против торговых сетей и в течение трех дней не ходили в супермаркет. К акции присоединились тысячи людей, но торговые сети потом заявили, что на выручку это не повлияло. В итоге мы получили много смешных мемов про цветную капусту, а за ценами в магазинах государство старается следить.

Цены на продукты сильно выросли после введения евро в 2015 году, и это вызвало общественное возмущение

Я живу одна и обычно покупаю еду в ближайшем к дому магазине. На питание у меня уходит около 30 евро (2 100 рублей) в неделю. Во всех супермаркетах обязательно проходят акции, а карты лояльности дают хорошие скидки. В Вильнюсе можно тратить на питание разные суммы: и 100 евро (7 200 рублей), и 10 (720 рублей). Самая дешевая пачка макарон стоит 20 центов (14 рублей), а банка тушенки — 50 центов (36 рублей), и на этом можно прожить пару дней.

 Транспорт

Транспортная карта на один день — 5 евро (364 рубля)

Прокат велосипеда на месяц — 3,9 евро (284 рубля)

Такси — 1 евро (72 рубля) за километр пути

Из общественного транспорта в Вильнюсе есть троллейбусы, автобусы, скоростные автобусы. Если покупать талоны у водителя, то одна поездка обойдется в один евро (72 рубля). Но лучше завести специальную карточку Vilniečio kortelė. Если положить на нее деньги заранее, получасовая поездка будет стоить 65 центов (47 рублей), билет на день — пять евро (364 рубля), на три дня — восемь евро (582 рубля).

в Вильнюсе контролеры работают четко, это суровые мужчины — не получится разжалобить их слезами или убежать

С оплатой общественного транспорта шутить не советую: в Вильнюсе контролеры работают четко, это суровые мужчины — не получится разжалобить их слезами или убежать. Впрочем, и зайцы здесь действуют хитрее. В фейсбуке есть специальная группа «Сообщи, где транспортный контроль», в которой пишут о том, где сейчас стоят патрули и в каком настроении сегодня контролеры. В группе состоит 90 тысяч человек, притом что в Вильнюсе всего живет около 540 тысяч, это уже элемент городской культуры.

В Вильнюсе работает каршеринг CityBee. Аренда машины в сутки стоит 23 евро (1 600 рублей), топливо, парковка и страховка бесплатны. Эта же компания сдает в аренду велосипеды. Абонемент на весь сезон стоит 19,9 евро (1 450 рублей), на 30 дней — 3,9 евро (284 рубля), на три дня — 2,9 евро (211 рублей). По всему городу есть велодорожки и стоянки для этих велосипедов — можно взять на одной и оставить на любой другой. Недавно CityBee начала сдавать в аренду и электроскутеры. В городе работают агрегаторы такси Taxify, Uber, eTaksi, «Яндекс.Такси» и обычные диспетчерский службы. Проезд обычно стоит один евро (72 рубля) за километр пути.

 Развлечения

Средний чек в кафе — около 10 евро (720 рублей) с человека

Билет в кино — 5–7 евро (360–510 рублей)

Прогулка на воздушном шаре — 100 евро (7 200 рублей)

В городе много разных кафе и ресторанов, в том числе необычных. Я бы посоветовала кошачье кафе на проспекте Гедимина. В зале гуляют коты, их можно гладить или давать им специальное угощение. Минимальный заказ на человека — пять евро (364 рубля), мы с другом пообедали там на двоих за 20 евро (1 450 рублей). Еще один примечательный ресторан находится на телебашне, правда, придется заплатить еще и за вход в саму башню. Зато из ресторана открывается вид на весь Вильнюс — говорят, что в хорошую погоду видно даже территорию Беларуси.

В Вильнюсе есть известная кафешка сети Keulė Rūkė, что в переводе означает «курящая свинья». Сюда приходят не только поесть, но и сфотографироваться с граффити, на котором изображены целующиеся Трамп и Путин. Национальная литовская кухня — в заведениях Šnekutis и Forto Dvaras. За ужин или обед на двоих можно потратить 20 евро (1 450 рублей).

Цена на билет в кино зависит от времени сеанса и самого фильма, в среднем это пять — семь евро (360–510 рублей). В театр или оперу можно сходить за 10–50 евро (720–3 600 рублей). Одна из визитных карточек Вильнюса — воздушные шары. В теплое время года каждый вечер их можно увидеть над городом. Полет стоит недешево — от 100 евро (7 200 рублей) на человека.

В Вильнюсе вполне реально отдохнуть без денег. Например, каждое последнее воскресенье месяца вход во все национальные и республиканские музеи бесплатный. Каждый год проходит «Ночь культуры», когда музеи тоже можно посетить бесплатно. Есть специальный сайт со всеми развлечениями города. Если выбрать раздел «Бесплатные», то всегда найдется что-то интересное.

Обложка: kevers - stock.adobe.com

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Сколько стоит жизнь в Праге
Сколько стоит жизнь в Праге Насколько дороги еда, транспорт и жилье в чешской столице
Сколько стоит жизнь в Праге

Сколько стоит жизнь в Праге
Насколько дороги еда, транспорт и жилье в чешской столице

Cколько стоит жизнь в Осло
Cколько стоит жизнь в Осло Насколько дороги еда, транспорт и жилье в норвежской столице
Cколько стоит жизнь в Осло

Cколько стоит жизнь в Осло
Насколько дороги еда, транспорт и жилье в норвежской столице

Сколько стоит жизнь в Стамбуле
Сколько стоит жизнь в Стамбуле Насколько дороги еда, развлечения и транспорт в турецком мегаполисе
Сколько стоит жизнь в Стамбуле

Сколько стоит жизнь в Стамбуле
Насколько дороги еда, развлечения и транспорт в турецком мегаполисе

Сколько стоит жизнь в Риге
Сколько стоит жизнь в Риге Во сколько обойдется бутылка знаменитого бальзама, квартира в тихом центре или прокат велосипеда в столице Латвии
Сколько стоит жизнь в Риге

Сколько стоит жизнь в Риге
Во сколько обойдется бутылка знаменитого бальзама, квартира в тихом центре или прокат велосипеда в столице Латвии

Тэги

Сюжет

Места

Прочее

Новое и лучшее

Что произошло с российскими медиа и НКО с апреля 2021 года (ничего хорошего)

Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди

«Я режиссер видеомонтажа, а мне предложили вакансию электрика»

Все вяжут. Даже олимпийский чемпион Том Дейли. Как начать самому и где купить готовые вещи

Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной»

Первая полоса

Что произошло с российскими медиа и НКО с апреля 2021 года (ничего хорошего)
Что произошло с российскими медиа и НКО с апреля 2021 года (ничего хорошего) Кто сегодня закрыт или запрещен
Что произошло с российскими медиа и НКО с апреля 2021 года (ничего хорошего)

Что произошло с российскими медиа и НКО с апреля 2021 года (ничего хорошего)
Кто сегодня закрыт или запрещен

Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди
Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди Власти годами игнорируют проблему
Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди

Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди
Власти годами игнорируют проблему

«Я режиссер видеомонтажа, а мне предложили вакансию электрика»
«Я режиссер видеомонтажа, а мне предложили вакансию электрика» Каково стоять на бирже труда и чем она может помочь
«Я режиссер видеомонтажа, а мне предложили вакансию электрика»

«Я режиссер видеомонтажа, а мне предложили вакансию электрика»
Каково стоять на бирже труда и чем она может помочь

Все вяжут. Даже олимпийский чемпион Том Дейли. Как начать самому и где купить готовые вещи
Все вяжут. Даже олимпийский чемпион Том Дейли. Как начать самому и где купить готовые вещи
Все вяжут. Даже олимпийский чемпион Том Дейли. Как начать самому и где купить готовые вещи

Все вяжут. Даже олимпийский чемпион Том Дейли. Как начать самому и где купить готовые вещи

Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной»
Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной» Лучшее гастрономическое открытие лета на бульваре
Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной»

Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной»
Лучшее гастрономическое открытие лета на бульваре

Первая неделя августа: Куда пойти и чем заняться
Первая неделя августа: Куда пойти и чем заняться Ретроспектива Мамонова, йога в Mutabor, а также концерты и спектакли
Первая неделя августа: Куда пойти и чем заняться

Первая неделя августа: Куда пойти и чем заняться
Ретроспектива Мамонова, йога в Mutabor, а также концерты и спектакли

«Для начала хотелось бы не сесть»

Что говорят бывшие сотрудники «Открытых медиа», «Правозащиты Открытки» и «МБХ медиа» после блокировок

«Для начала хотелось бы не сесть»
Что говорят бывшие сотрудники «Открытых медиа», «Правозащиты Открытки» и «МБХ медиа» после блокировок

Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото
Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото Как это сделали в Норвегии
Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото

Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото
Как это сделали в Норвегии

Гуляем вокруг «Белорусской» с Moa Pillar и Ушко
Гуляем вокруг «Белорусской» с Moa Pillar и Ушко Говорим о секретном парке, электронной музыке и сексе
Гуляем вокруг «Белорусской» с Moa Pillar и Ушко

Гуляем вокруг «Белорусской» с Moa Pillar и Ушко
Говорим о секретном парке, электронной музыке и сексе

Гейзеры для ванны Botavikos, маска для сияния кожи Sephora Collection, ревеневый одеколон Jo Malone и другие новинки
Гейзеры для ванны Botavikos, маска для сияния кожи Sephora Collection, ревеневый одеколон Jo Malone и другие новинки
Гейзеры для ванны Botavikos, маска для сияния кожи Sephora Collection, ревеневый одеколон Jo Malone и другие новинки

Гейзеры для ванны Botavikos, маска для сияния кожи Sephora Collection, ревеневый одеколон Jo Malone и другие новинки

50 миллионов – это сколько?
Спецпроект
50 миллионов – это сколько? Тест, чтобы понять, как это много
50 миллионов – это сколько?
Спецпроект

50 миллионов – это сколько?
Тест, чтобы понять, как это много

Что надеть в лес
Что надеть в лес Идем за грибами
Что надеть в лес

Что надеть в лес
Идем за грибами

«Я создан для тебя»: Можно ли влюбиться в робота? А разлюбить?
«Я создан для тебя»: Можно ли влюбиться в робота? А разлюбить? Неглупый европейский ромком о раздражающем идеале
«Я создан для тебя»: Можно ли влюбиться в робота? А разлюбить?

«Я создан для тебя»: Можно ли влюбиться в робота? А разлюбить?
Неглупый европейский ромком о раздражающем идеале

Какими ароматами наполнить дом
Спецпроект
Какими ароматами наполнить дом
Какими ароматами наполнить дом
Спецпроект

Какими ароматами наполнить дом

Что смотреть в августе на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах
Что смотреть в августе на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах «Кафедра», «Девять совсем незнакомых людей» и «Мистер Корман»
Что смотреть в августе на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах

Что смотреть в августе на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах
«Кафедра», «Девять совсем незнакомых людей» и «Мистер Корман»

Открытое море: Как «Сила ветра» сделала яхтинг доступным любому
Открытое море: Как «Сила ветра» сделала яхтинг доступным любому От тренировок для друзей до международных регат
Открытое море: Как «Сила ветра» сделала яхтинг доступным любому

Открытое море: Как «Сила ветра» сделала яхтинг доступным любому
От тренировок для друзей до международных регат

«Вечеринка у Зевса»: Сильный ливень с грозой ночью в Москве
«Вечеринка у Зевса»: Сильный ливень с грозой ночью в Москве Ураган, поваленные деревья и удар молнии в Останкинскую башню
«Вечеринка у Зевса»: Сильный ливень с грозой ночью в Москве

«Вечеринка у Зевса»: Сильный ливень с грозой ночью в Москве
Ураган, поваленные деревья и удар молнии в Останкинскую башню

Как объяснить бармену, какой коктейль вы хотите выпить. Пошаговое руководство
Как объяснить бармену, какой коктейль вы хотите выпить. Пошаговое руководство
Как объяснить бармену, какой коктейль вы хотите выпить. Пошаговое руководство

Как объяснить бармену, какой коктейль вы хотите выпить. Пошаговое руководство

10 новых детских книг для конца лета
10 новых детских книг для конца лета На море, на дачу, в деревню к бабушке
10 новых детских книг для конца лета

10 новых детских книг для конца лета
На море, на дачу, в деревню к бабушке

Арбуз, дыня и смородина: Что покупать на рынке в августе
Арбуз, дыня и смородина: Что покупать на рынке в августе А еще райские яблочки, «брызги шампанского» и молодой зеленый фундук
Арбуз, дыня и смородина: Что покупать на рынке в августе

Арбуз, дыня и смородина: Что покупать на рынке в августе
А еще райские яблочки, «брызги шампанского» и молодой зеленый фундук

Подпишитесь на рассылку