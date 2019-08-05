В Екатеринбурге из-за невыплат государства может закрыться фонд помощи детям с аутизмом

Екатеринбургский благотворительный фонд «Я особенный» и индивидуальный предприниматель Михаил Сыропятов, которые оказывают социально-педагогические услуги детям с нарушениями в развитии, могут прекратить свою деятельность из-за того, что министерство соцполитики Свердловской области не выплатило им деньги за полгода за оказание социальных услуг. Об этом Znak.com рассказала президент фонда Александрина Хаитова.

Обе организации образуют центр восстановительной педагогики «Спектрум А», который расположен на улице Сурикова, 4. Там помощь получают 80-85 детей и членов их семей. Судя по документам, ежемесячно там оказывают услуги на 260-400 тысяч рублей. Всего, по словам Хаитовой, они ждут выплаты от министерства в размере 2,7 миллиона рублей. Из-за того, что организация не платит аренду за помещение, собственник готовится выселить их.

По закону поставщики социальных услуг могут получить компенсацию из бюджета региона. Однако с марта этого года фонд и индивидуальный предприниматель не могут получить выплаты, потому что, по словам Хаитовой, министерство соцполитики постоянно находит ошибки в их документах на выплату и при этом нарушает сроки рассмотрения документов, установленные законом.

Во всех ответах ведомства (они есть в распоряжении Znak.com) говорится, что ведется проверка документов. Кроме того, в письме за подписью заместителя министра соцполитики региона Евгения Шаповалова фонду предлагается воспользоваться и другими способами заработать. В частности, приводится ссылка на ФЗ-442, где говорится, что поставщики социальных услуг могут собирать благотворительные взносы и пожертвования, брать плату от получателей услуг, получать доходы от предпринимательской или иной деятельности.