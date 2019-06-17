В 12 парках Москвы появились книги для детей и подростков Найти из можно по стикерам «Читаем в парке»
В 12 парках Москвы появились книги для детей и подростков от издательства Clever.
Найти комплекты из 20 произведений можно в парке «Красная Пресня», Измайловском парке, «Зарядье», «Кузьминках», Парке Горького, саду имени Баумана, «Сокольниках», Таганском парке, «Фили», усадьбе Воронцово, Бабушкинском парке и в «Царицыне».
Книги доступны в читальнях, павильонах буккроссинга и беседках. Точки обозначили стикерами «Читаем в парке». Среди произведений — «Бесконечность+1» Эми Хармон и «Королевские кролики Лондона» Санты и Саймона Монтефиоре.
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