обновлено

Руководство школ просит ограничить использование мобильных телефонов детьми. Методические рекомендации разработали Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования. Они поступят в школы и региональные департаменты образования до 1 сентября и начнут действовать с начала учебного года.

В числе советов — перевод смартфонов в режим «без звука» при входе в школу и ограничение на пользование школьниками телефонов во время занятий. Отдельно рекомендуют предусмотреть места для хранения мобильных телефонов и согласовать способы связи родителей с учениками в экстренных ситуациях.

В свою очередь, Роспотребнадзор весь год будет следить, как ограничение на смартфоны повлияло на здоровье школьников, а Рособрнадзор выяснит, выросла ли эффективность образовательного процесса.