Ограничить использование телефонов в школах Роспотребнадзор и Рособрандзор выпустили рекомендации
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Руководство школ просит ограничить использование мобильных телефонов детьми. Методические рекомендации разработали Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования. Они поступят в школы и региональные департаменты образования до 1 сентября и начнут действовать с начала учебного года.
В числе советов — перевод смартфонов в режим «без звука» при входе в школу и ограничение на пользование школьниками телефонов во время занятий. Отдельно рекомендуют предусмотреть места для хранения мобильных телефонов и согласовать способы связи родителей с учениками в экстренных ситуациях.
В свою очередь, Роспотребнадзор весь год будет следить, как ограничение на смартфоны повлияло на здоровье школьников, а Рособрнадзор выяснит, выросла ли эффективность образовательного процесса.
4 ИЮЛЯ (19:39)
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить смартфоны в школах. Ее поддержал Роспотребнадзор, пообещав создать рабочую группу по этому вопросу.
«Если ребенок с телефоном на уроках — будет ребенок учиться? Нет», — заявила Матвиенко. По ее словам, условий для хранения смартфонов в школах нет, поэтому использование мобильных «наверное, вообще надо запретить».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что соответствующие предложения будут готовы уже к началу нового учебного года.
В 2018 году ВЦИОМ сообщал, что 73 % россиян выступают за запрет телефонов во время школьных занятий. Большинство респондентов ответили, что смартфоны мешают детям учиться. За такое ограничение ранее выступала и министр просвещения Ольга Васильева.
Ранее The Village узнал у психологов и учителей, действительно ли нужно запрещать детям пользоваться смартфонами на уроках.
Источник: «Интерфакс»
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