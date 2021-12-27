«Нижний звучит абсолютно из каждого утюга в последние полгода»

О квартале Церкви трех святителей и о Кремле

При всех потерях, которые Нижний за последние лет 15-20 понес, мне кажется, одна из самых симпатичных вещей— это квартал Трех Святителей. У лиц, принимающих решение в Нижнем Новгороде, есть понимание того, что это может стать капиталом, стать наличником, который на Петербургском экономическом форуме красят все, кому не лень. А других таких примеров больше и нет, на самом деле — когда мы говорим про деревянный город, то хоть как-то о нем заботятся и какое-то внимание к нему проявляют в Нижнем, Вологде (и то, потому что там «резной палисад» — один из брендов), в Томске и Иркутске, да и всё, остальная страна просто уничтожает деревянные дома, как в 90-х, ковровыми зачистками.

Еще мне понравилось, как непошло в августе и сентябре сделали проект с оперными певцами на балконе. Люди ведь отвыкли, что в городе можно жить в собственном доме — не в коттедже начала двухтысячных, а в деревянном, теплом доме. Это тоже возвращение в прошлое на три-четыре поколения — когда в доме есть печка, подвальчик, много скрытых мест, вокруг играют в казаки-разбойники и в прятки, поэтому, если у Нижнего будет такой полигон прямо за многоэтажками и там не будут ничего пересобирать из новодельных материалов, то все будет хорошо.

Я жутко завидую нижегородскому кремлю в современном его состоянии: очень хорошая модель найдена — и власть там находится, и люди получают удовольствие. Московский же кремль абсолютно выключен из жизни горожанина и его ежедневных практик — очень бы хотелось, как сто с небольшим лет назад, пересечь Красную площадь на трамвае, который ходил прямо на месте Мавзолея.

Когда кремль открыт, ты понимаешь, откуда пошел город, как он начал постепенно распространяться и кольцами нарастать. Если начертить карту, то нижегородский Китай-город это, наверное, Започаинье, они очень похожи, есть парадный фасад, первая линия, а дальше приятная и благородная ветхость — трусы сушатся, поленница лежит, такой живописный характер местности.