Гид по фестивалю «Новогодняя столица России — 2022»
Нижний Новгород активно погружается в атмосферу Нового года — прямо сейчас в городе проходит масштабный фестиваль «Новогодняя столица России». В год своего 800-летнего юбилея Нижний стал десятым городом, получившим такое звание — эстафету Нижнему передала Калуга, а раньше этого статуса удостаивались, например, Владимир, Вологда и Тула.
Главная площадка «Новогодней столицы» расположится на Нижегородской ярмарке и откроется 24 декабря, но празднование в городе уже началось — так, например, 10 декабря над Большой Покровской развернулось самое настоящее «звездное небо» (там включили новогоднюю подсветку), а 11 декабря праздник официально открылся — по главной пешеходной улице города прошел парад сказочных героев.
Празднование в этом году ожидается очень масштабным, поэтому The Village Нижний Новгород решил внимательно изучить программу фестиваля «Новогодняя столица — 2022» — публикуем подробный гид по праздничному Нижнему.
Нижний Новгород активно погружается в атмосферу Нового года — прямо сейчас в городе проходит масштабный фестиваль «Новогодняя столица России». В год своего 800-летнего юбилея Нижний стал десятым городом, получившим такое звание — эстафету Нижнему передала Калуга, а раньше этого статуса удостаивались, например, Владимир, Вологда и Тула.
Главная площадка «Новогодней столицы» расположится на Нижегородской ярмарке и откроется 24 декабря, но празднование в городе уже началось — так, например, 10 декабря над Большой Покровской развернулось самое настоящее «звездное небо» (там включили новогоднюю подсветку), а 11 декабря праздник официально открылся — по главной пешеходной улице города прошел парад сказочных героев.
Празднование в этом году ожидается очень масштабным, поэтому The Village Нижний Новгород решил внимательно изучить программу фестиваля «Новогодняя столица — 2022» — публикуем подробный гид по праздничному Нижнему.
24 декабря
В новогодние праздники стоит обязательно заглянуть (а лучше не просто заглянуть, а провести там много-много времени — благо, там будет чем заняться!) на Нижегородскую ярмарку, которая станет главной площадкой праздника. Здесь можно будет подкрепиться на фуд-корте, купить ёлку на маркете и закупиться сувенирами на новогодней ярмарке, покататься на карусели, посмотреть на артистов в необычных костюмах, а также посетить события музыкальной и театральной программы.
Перед Главным ярмарочным домом до середины марта будет работать уличный каток, который откроется 24 декабря гала-концертом — в ледовом шоу, в постановке Ильи Авербуха, поучаствуют знаменитые фигуристы, а также звезды проекта «Ледниковый период». Запланировано два показа шоу — на оба, к сожалению, билеты уже разобрали! Но доступ на ярмарочную площадь доступен без регистрации.
25 декабря
Уже в эту субботу на Ярмарочной площади откроется резиденция Деда Мороза — посетителей ждет увлекательная детская программа, которую можно будет увидеть каждый день до 9 января.
Рекомендуем сходить на Покровку — там заработают уличные инсталляции и, пожалуй, лучшее уличное украшение в Нижнем Новгороде.
В самом сердце центральной части Нижнего, на обновленной площади Горького, у основания главной городской елки, откроется «Горьковская ярмарка — 800» — она будет работать ежедневно с 25 декабря по 7 января, с 10:00 до 20:00. В торговых домиках можно будет найти тематические товары: подарки, сувениры, новогодние украшения и многое другое.
Кроме того, 25 декабря начнут работать центральные площадки во всех районах города, они будут открыты до 9 января.
Сходите на каток! Он будет работать на ярмарке с 25 декабря и до середины марта — одновременно на нем могут кататься до 250 человек, а QR-коды, чтобы попасть туда, не нужны. Время работы катка — с 10:00 до 20:00, но в новогодние праздники расписание изменится: 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января с 12:00 до 00:00, со 2 по 7 января — с 10:00 до 00:00, а 8 и 9 января каток не будет работать.
28 декабря
В Нагорном дворце спорта пройдет «Губернаторская елка» и покажут шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» — это новый взгляд на произведение Пушкина, мюзикл на льду, в котором собраны технологии и новейшие световые 3D-эффекты. О формате доступа объявят чуть позже — это будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Запланировано три представления — вход по регистрации, но значительную часть билетов выделят детям и подросткам, которые проявили выдающиеся способности в учебе и побеждали на олимпиадах, фестивалях, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, а также детям из многодетных семей, сиротам, воспитанникам детдомов и ребятам с ограниченными возможностями. Кроме того, в числе зрителей шоу будут медицинские работники, помогающие в борьбе с пандемией.
29 декабря
Без внимания не останется и обновленный Манеж (если вы еще не были там — это отличный повод посетить!) в кремле — там пройдет иммерсивное представление-путешествие в сказочную «Кузницу снежинок» с 29 декабря по 9 января. Кроме того, в кремле запустят праздничную подсветку, можно будет увидеть проекции на Дмитриевскую и Никольскую башни, а также мэппинг-шоу.
Еще на территории кремля появится несколько интерактивных зон-экранов с участием актеров и световые инсталляции. Вход на спектакль в Манеже свободный, по предварительной регистрации. Сеансы будут проходить каждый час с 11:00 и до 20:10.
За несколько дней до Нового года можно немножко отвлечься от приготовлений к празднику и пройтись по обновленной «Швейцарии» — там уже откроются площадки для новогодних гуляний, да и сам парк обещают полностью открыть уже 25 декабря. В программе — рождественская ярмарка, мастер-классы и спортивные турниры, а на центральной площади у входа с остановки «улица Медицинская» появится каток. На площадке детского центра каждый день с 16:00 до 21:00, а в новогоднюю ночь до 3:00, покажут мультимедийное шоу «Новогодний мир».
31 декабря
Чем же заняться в новогоднюю ночь? Главное празднование Нового года в этот раз пройдет на Ярмарке, продлится до трех часов ночи и охватит всю Ярмарочную площадь. В программе праздника — выступления музыкальных групп, интерактивы, мастер-классы и анимационная программа, театрализованные представления, кульминацией же станет традиционный салют (в юбилейном году с салютами в Нижнем все более чем прекрасно — так что, думается, и новогодний пропускать не стоит).
Кроме того, в новогоднюю ночь с 22:00 до 03:00 будут работать следующие локации:
- площадь у кинотеатра «Россия» (Ленинский район);
- площадь у ФОКа «Юность» (Московский район);
- площадь Советская (Советский район);
- и, традиционно, площадь Минина и Пожарского (Нижегородский район).
С 1 по 9 января
На Большой Покровской все новогодние каникулы будут работать уличные театры.
В каникулы со 2 по 8 января рекомендуем доехать до стадиона «Труд» в Сормове — там представят самое популярное ледовое шоу Ильи Авербуха — «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Доступ по билетам, регистрация откроется в ближайшее время.
В долгие каникулы очень хочется отдохнуть и не ездить куда-то далеко от дома, поэтому площадки для новогодних гуляний разместились во всех районах города:
- на площади Советской (Советский район)
- у ФОКа «Юность» (Московский район)
- на площади перед кинотеатром «Россия» (Ленинский район)
- на площадях Горького и Минина (Нижегородский район)
- в Автозаводском парке, на Втором парковом озере (Автозаводский район);
- в парке «Дубки» (Ленинский район)
- в парке Станкозавода (Ленинский район)
- в парке Светлоярский (Сормовский район)
- в детском парке имени Свердлова
- в парке Победы (Нижегородский район).
Они будут работать до конца каникул, там установят новогодние елки, фотозоны, там же можно посетить рождественские ярмарки и мастер-классы, а еще гостей парков ждут спортивные активности, игровые локации и встреча с символами Нового года.
9 января
Закрытие фестиваля и торжественная церемония передачи титула «Новогодней столицы России — 2023» Новосибирску пройдет на Ярмарочной площади. Фестиваль завершится показом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» от Татьяны Навки, в котором поучаствуют знаменитые фигуристы, а главной декорацией шоу станет сама Ярмарка.