Гид по фестивалю «Новогодняя столица России — 2022»

Нижний Новгород активно погружается в атмосферу Нового года — прямо сейчас в городе проходит масштабный фестиваль «Новогодняя столица России». В год своего 800-летнего юбилея Нижний стал десятым городом, получившим такое звание — эстафету Нижнему передала Калуга, а раньше этого статуса удостаивались, например, Владимир, Вологда и Тула.

Главная площадка «Новогодней столицы» расположится на Нижегородской ярмарке и откроется 24 декабря, но празднование в городе уже началось — так, например, 10 декабря над Большой Покровской развернулось самое настоящее «звездное небо» (там включили новогоднюю подсветку), а 11 декабря праздник официально открылся — по главной пешеходной улице города прошел парад сказочных героев.

Празднование в этом году ожидается очень масштабным, поэтому The Village Нижний Новгород решил внимательно изучить программу фестиваля «Новогодняя столица — 2022» — публикуем подробный гид по праздничному Нижнему.

Нижний Новгород активно погружается в атмосферу Нового года — прямо сейчас в городе проходит масштабный фестиваль «Новогодняя столица России». В год своего 800-летнего юбилея Нижний стал десятым городом, получившим такое звание — эстафету Нижнему передала Калуга, а раньше этого статуса удостаивались, например, Владимир, Вологда и Тула.

Главная площадка «Новогодней столицы» расположится на Нижегородской ярмарке и откроется 24 декабря, но празднование в городе уже началось — так, например, 10 декабря над Большой Покровской развернулось самое настоящее «звездное небо» (там включили новогоднюю подсветку), а 11 декабря праздник официально открылся — по главной пешеходной улице города прошел парад сказочных героев.

Празднование в этом году ожидается очень масштабным, поэтому The Village Нижний Новгород решил внимательно изучить программу фестиваля «Новогодняя столица — 2022» — публикуем подробный гид по праздничному Нижнему.