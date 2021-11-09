Кто такие «матрасники» и кто из спортсменов носит рубашки?

В день народного единства, 4 ноября, ведущие спортивные клубы города — ХК «Торпедо», БК «Нижний Новгород» и ФК «Нижний Новгород» представили единую форму к 800-летию Нижнего, созданную при кураторстве «Центра 800». В основе айдентики лежит несколько общегородских символов и смыслов, а в цветах и стилистике паттерна нашли отражение природные особенности Нижнего — Волга и Ока, нижегородские закаты и ландшафт.

Каждый из клубов самостоятельно определит, на какие матчи он выйдет в специальной форме, ближайшая игра пройдет в Нагорном дворце спорта 16 ноября — нижегородские хоккеисты сыграют с уфимским «Салаватом Юлаевым» (кстати, вчера баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в новой форме уже обыграл «Парму»!), а полный список матчей можно найти на сайте проекта (там же можно прочитать и множество интересных подробностей о создании единого стиля).

Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы ориентируетесь в разнообразном и ярком мире спортивной формы.

В день народного единства, 4 ноября, ведущие спортивные клубы города — ХК «Торпедо», БК «Нижний Новгород» и ФК «Нижний Новгород» представили единую форму к 800-летию Нижнего, созданную при кураторстве «Центра 800». В основе айдентики лежит несколько общегородских символов и смыслов, а в цветах и стилистике паттерна нашли отражение природные особенности Нижнего — Волга и Ока, нижегородские закаты и ландшафт.

Каждый из клубов самостоятельно определит, на какие матчи он выйдет в специальной форме, ближайшая игра пройдет в Нагорном дворце спорта 13 ноября — нижегородские баскетболисты сыграют с белорусским «Цмоки-Минск», а полный список матчей можно найти на сайте проекта (там же можно прочитать и множество интересных подробностей о создании единого стиля).

Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы ориентируетесь в разнообразном и ярком мире спортивной формы.