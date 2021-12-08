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команда 8008 декабря 2021

Где в Нижнем пляшет медведь и как найти в городе вазоны с лицами? Тест по интересным и малозаметным деталям нижегородских исторических зданий

Где в Нижнем пляшет медведь и как найти в городе вазоны с лицами?
АвторАнтон Марцев
ФотографИлья Большаков

Мы часто рассказываем вам про архитектурные особенности Нижнего Новгорода. У нас очень разнообразный и незаурядный в этом смысле город, здесь можно встретить здания самых разных стилей (а некоторые стили и вовсе можно найти только у нас!). Естественно, что на улицах Нижнего встречается множество архитектурных объектов культурного наследия, и более сотни из них вошли в программу «Реставрация 800», в рамках которой отреставрировали уже больше 90 зданий.

Специально для нашего материала экскурсовод Антон Марцев составил тест, посвященный необычным деталям отреставрированных исторических зданий — пройдите его и узнайте, насколько вы внимательны и хорошо ли знаете Нижний Новгород!

Мы часто рассказываем вам про архитектурные особенности Нижнего Новгорода. У нас очень разнообразный и незаурядный в этом смысле город, здесь можно встретить здания самых разных стилей (а некоторые стили и вовсе можно найти только у нас!). Естественно, что на улицах Нижнего встречается множество архитектурных объектов культурного наследия, и более сотни из них вошли в программу «Реставрация 800», в рамках которой отреставрировали уже больше 90 зданий.

Специально для нашего материала экскурсовод Антон Марцев составил тест, посвященный необычным деталям отреставрированных исторических зданий — пройдите его и узнайте, насколько вы внимательны и хорошо ли знаете Нижний Новгород!

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