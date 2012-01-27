Олимпийские игры 2012 года с самого начала были заявлены как первые в истории «экологически устойчивые» — зеленые, компактные и эффективные на многие годы вперед. По замыслу властей, игры должны не только дать импульс традиционно отсталому и депрессивному восточному Лондону, но и представить миру Великобританию XXI века, разбив чопорные стереотипы. По просьбе The Village корреспондент «РИА Новости» в Лондоне Александр Смотров выяснил, как город готовится к играм, почему факел повезут по Темзе и куда девать «белых слонов».

LIMITED EDITION LONDON

Примерно за год до Олимпиады власти решили объединить несколько лондонских туристических и промоутерских агентств под брендом London and Partners, чтобы общими усилиями запустить масштабную рекламную кампанию Limited Edition London. Ее цель — привлечь туристов в предолимпийский год, когда наблюдается традиционный спад, а также поправить имидж города, подстрадавший от августовских беспорядков. Впрочем, многие всё равно опасаются оттока туристов: например, владеющий сетью лондонских театров Эндрю Ллойд Уэббер планирует на время Олимпиады закрыть три своих мюзикла из-за слишком малого спроса на билеты и вообще предрекает «кровавую баню» в эти дни. Лондон — первый и единственный пока город, который принимает Олимпиаду в третий раз.

Зато Лондон в этом году планирует стать мировой столицей рекордов. Первый уже установлен — в середине января четыре пары лондонцев смогли продержаться, обнявшись, более суток на вокзале Сент-Панкрас — 24 часа и 44 минуты, как зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Всего же в рамках World Record London британцы собираются побить как минимум 20 мировых рекордов, например, сделать самую длинную в мире фотографию и самое большое шоколадное пасхальное яйцо. На праздновании бриллиантового юбилея правления Елизаветы II также ожидается очередной рекорд: флотилия, которая пройдет в честь праздника по Темзе 3 июня, обещает стать самой массовой в своем роде.









ТРАНСПОРТ

Едва ли не главной проблемой Лондона в дни Олимпиады называют городской транспорт. Именно на метро и автобусы ляжет основная нагрузка по доставке спортсменов, зрителей, сотрудников и волонтеров на олимпийские объекты. Общественный транспорт в британской столице считается одним из самых дорогих в мире, но власти нашли выход и придумали специальную акцию: к каждому билету на соревнования прилагается дневной проездной. При этом сами игры впервые в истории должны стать безавтомобильными. Парковок в окрестностях Олимпийского парка имени королевы Елизаветы II не предусмотрено в принципе, зато мэр Борис Джонсон обещает расширить сеть проката «борисопедов» на восток города. От вокзала Сент-Панкрас до основной олимпийской станцииStratford International можно будет всего за 7 минут доехать на экспрессе Javelin. А еще заработают специальные маршруты речных катеров на Темзе. Иностранный опыт: система велопроката в Лондоне Поезда Javelin развивают скорость до 224 км/ч﻿

Впрочем, горожане всё равно опасаются транспортного коллапса, ведь летом на улицах Лондона появятся «олимпийские полосы» — аналог выделенкам для машин со спецпропусками. Официальный спонсор BMW выделил около 300 экологически чистых электрокаров для спортсменов и VIP-гостей. Но многие уже отказались от «членовоза» в пользу метро, среди них, например, глава Британской олимпийской ассоциации Колин Мойнихэн. 2 000 деревьев высадят в Олимпийском парке

РЕКА

Темза станет одной из главных героинь Олимпиады. По ней предстоит проехать не только зрителям, но и факелу с олимпийским огнем. Грандиозный финальный этап эстафеты в день открытия 27 июля пройдет именно по реке — от королевского дворца Хэмптон-корт до стадиона в районе Стратфорд. Речной маршрут был выбран по ряду причин. Во-первых, Темза — один из главных символов Лондона, а во-вторых, по воде проще организовать движение. Эстафета олимпийского огня стартует 19 мая. Эстафета олимпийского огня стартует

В обеспечении безопасности река также сыграет ключевую роль. Близ Гринвича встанет на дежурство крупнейший корабль британского флота HMS Ocean, который также будет служить базой для вертолетов, патрулирующих небо над Лондоном. В январе горожане стали свидетелями масштабных учений, продолжавшихся несколько дней: полицейские и военные сновали по Темзе на черных катерах, отрабатывая навыки взаимодействия.





CULTURAL OLYMPIAD

Параллельно с Олимпиадой спортивной в городе пройдет Олимпиада культурная — буквально Cultural Olympiad. Формально она растянулась на несколько лет, но ее кульминацией станет Лондонский фестиваль, который начнется в день летнего солнцестояния 21 июня, а завершится 9 сентября на церемонии закрытия Паралимпиады. Всего за это время пройдет почти 10 тысяч культурных событий.



На самых разных площадках будут проходить платные и бесплатные концерты, кинопоказы, спектакли, выставки, инсталляции и мастер-классы. Во время только одного Всемирного шекспировского фестиваля в Лондоне и других английских городах покажут почти 70 постановок со всего мира, включая Россию. Кейт Бланшетт выступит в составе труппы Сиднейского театра. Работы художников Люсьена Фрейда и Дэвида Хокни будут выставлены в Национальной портретной галерее и Королевской академии искусств. Также в списке звездных участников Джуд Лоу, Деймон Албарн, Дэмиен Херст, лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон, скульптор Рэчел Уайтрид и многие другие.

Утром в день открытия лондонцев разбудит трехминутный перезвон колоколов. Проект «Работа номер 1 197: Все колокола», по выражению автора, лауреата Тернеровской премии Мартина Крида, «делается людьми для людей»: «Используйте все, какие только есть, колокола и колокольчики! Церковные, городские, дверные, школьные, велосипедные; те, которые зовут на обед и объявляют в пабах о последнем заказе... Где и какой бы ни был колокол, мы хотим, чтобы появились добровольцы и позвонили в него». 80 000 000 долларов стоит фестиваль «Лондон-2012»

МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ﻿

Еще одной мантрой лондонских игр является слово «наследие». Меньше всего британская столица хочет получить в память об Олимпиаде «белых слонов» — помпезные, но никому не нужные объекты, как было в Афинах и Пекине. Поэтому сразу после победы лондонской заявки было решено: строить надо с прицелом на последующую трансформацию. Олимпийский стадион на 80 000 мест планируют частично разобрать и уменьшить количество зрителей в два-три раза. При этом сооружен он был с применением максимально выгодных технических решений — например, внешняя конструкция стадиона состоит из газовых труб, которые уже были в промышленном производстве и их не пришлось заказывать отдельно. Со стройки Олимпийского стадиона вывезли 700 000 тонн земли и 168 бездомных кошек.

Другие объекты Олимпийского парка будут либо переоборудованы, либо разобраны и перенесены в новые места, как, например, баскетбольная арена или хоккейный центр. В здании гандбольной арены разместится местный спортивный центр, а у Аквацентра с дизайнерской крышей Захи Хадид уберут массивные боковые крылья-пристройки и превратят здание в главный национальный центр водных видов спорта. Столовая для спортсменов станет районной школой, а медицинских центр — поликлиникой. Билеты на церемонию открытия будут стоить от 20 фунтов 12 пенсов до 2012 фунтов.