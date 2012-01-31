КОНЦЕПЦИЯ РАЙОНОВ

Жилой район должен быть комфортным для того, чтобы проводить в нем много времени. В этом контексте мы и рассматриваем свою деятельность. Фрунзенский район превосходит по численности населения Архангельск и равен Таллину. То есть по потенциалу это приличный европейский город, из чего вытекает ряд вопросов и проблем, но и множество возможностей. Район относительно новый, он застраивался в сжатые сроки в советский период — успели построить жилье, школы, детские сады, то есть обязательную инфраструктуру. На дополнительные учреждения, которые не являются жизненно необходимыми, уже не хватило ни времени, ни средств. На районе: Развлечения и достопримеча-тельности в спальных районах Петербурга





Абсурдно придерживаться мнения, что в районах люди должны только спать, это ведь не общежитие на полмиллиона человек.

В советское и досоветское время были некие жилые массивы: люди ночевали там, потом садились в транспорт и добирались до работы, работали, потом перемещались обратно в район проживания. И было две территории — для работы и для жизни. Отсюда и определение — «спальный район». А сейчас концепция города изменилась — абсурдно придерживаться того мнения, что в районах люди должны только спать, это ведь не общежитие на полмиллиона человек. Меняется структура экономики, всё большую долю составляют услуги, малый бизнес.





Необходимо, чтобы в районе было больше возможностей для людей, которые проживают здесь и при этом генерируют высокую добавленную стоимость. Они используют интеллектуальные, творческие способности и посредством их создают экономический продукт. Надо, чтобы им было комфортно жить и работать в режиме экономии времени, особенно времени на перемещения.









ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ

Мы начали с образовательных программ для жителей: от курсов председателей ТСЖ до обучения пенсионеров пользованию интернетом. И сразу появились люди, у которых есть время и желание заниматься жилищно-коммунальными делами. В Европе администрация города, к примеру, не занимается ЖКХ. У мэров Лондона и Парижа не стоит проблема ремонта крыш, чистоты в подъезде и сосулек. ﻿Они могут выписать штраф домовладельцу за ненадлежащую эксплуатацию, но ответственность за содержание лежит на ТСЖ. Такую систему надо настроить и у нас. В администрации проходят курсы председателей ТСЖ и курсы основ интернета для пенсионеров

Задача администрации — научить людей локальному самоуправлению, а для этого нужно заинтересовать человека в жизни района. Так и создается гражданское общество.





Воспитывать чувство сопричастности в данном случае можно по-разному. Это не всегда должно быть связано с прямыми действиями, можно начинать издалека. Сейчас у нас, например, есть программа «Университет здоровья», мы рассказываем, как вести правильный образ жизни, питаться. На этих встречах всегда аншлаг, а проходят они в здании администрации. У нас много бесплатных спортивных активностей, начиная от скандинавской ходьбы и заканчивая утренней зарядкой. В 8 утра приходит тренер по фитнесу,﻿ и на площади перед администрацией все желающие аэробикой занимаются. Так мы даем людям понять, что открыты для них и ждем того же в ответ. В районе выпускают газету «Фрунзенский район», журнал «Неспальный район» и детский журнал «Фруня»

ОБЩЕНИЕ С ВЛАСТЬЮ

Чтобы облегчить процесс общения, мы завели профайлы в «Фейсбуке», «Твиттере», «Вконтакте», все сотрудники активно пользуются социальными сетями для решения рабочих вопросов. Есть интерактивные сервисы на сайте Ilovekupchino.ru и информационном портале района www.frunzspb.ru: юридическая консультация, возможность отправить заявление в полицию по электронной почте, карта работ на теплосетях. Конечно, существуют стандартные процедуры общения с администрацией, предусмотренные федеральным законом, но они часто затягивают реальные дела. Если есть возможность мгновенного реагирования, зачем ее упускать? Жители Фрунзенского района смогут узнать о загруженности местного стадиона через интернет





Зачастую проблемы возникают от недостатка информации. Современные технологии позволяют очень быстро работать в режиме «вопрос-ответ». Люди не должны ходить по кабинетам, собирать справки и присылать официальные запросы, просто чтобы узнать, как что-то сделать.





Если есть возможность мгновенного реагирования,

зачем ее упускать?





Мы открыли справочный пункт прямо в администрации: с раннего утра до позднего вечера можно прийти и получить консультацию по любому вопросу, даже не связанному с деятельностью района. Более 15 000 человек проконсультировались у нас в 2011 году. Я за восстановление ленинградской традиции справочных, поэтому такой же пункт мы скоро откроем рядом с метро «Купчино».





КРЕАТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ И ЗОНЫ ОТДЫХА

Как пример развития городской территории я бы привел парк Интернационалистов. Там есть завод «Керамика/Cтройфарфор», который с XIX века производил кирпичи, а вокруг него есть зеленая территория, то есть потенциальная рекреационная зона. Собственник принял решение закрыть завод и построить на этом пагубном для экологии месте жилой массив со школами, детскими садами, местами для прогулок, сам же завод решил вывести за пределы города. Есть целый ряд проектов, когда собственники принимают решение о более эффективном использовании территорий: под жилые дома или социальные проекты. В районе должны быть точки концентрации интереса и жителей, и гостей. Это важно и с точки зрения качества жизни, и с позиций имиджа. Креативный центр «Факел» открывается во Фрунзенском районе





Есть еще один удачный пример: креативное пространство «Факел» — бывший пустующий кинотеатр, который КУГИ сдавал под ночной клуб. Три года назад мы решили отдать площадку под молодежный культурно-образовательный центр. Это не просто выставочный центр, фактически это мини-«Сколково». Мы предоставляем помещения, работаем как коворкинг-центр для креативных молодых команд, даем административную поддержку. За прошедший месяц сюда пришли больше тысячи посетителей. Cейчас мы активно занимаемся вопросом передачи второго этажа детскому кинотеатру «Чайка».













БЕЗОПАСНОСТЬ

Серьезные преступления раскрываются потому, что неравнодушные люди звонят в полицию, запоминают, рассказывают. Например, во многих развитых европейских странах и в США просто появление незнакомого человека по соседству является основанием для того, чтобы позвонить в полицию и проверить его документы. В США работала программа Zero Tolerance — «Нулевая терпимость»: любое правонарушение, даже потенциальное, воспринималось как посягательство на устои системы. Лига наций: Узбеки в Петербурге

С безопасностью связано и то, что на должности в сфере ЖКХ мы часто берем не гастарбайтеров, а петербуржцев. Мы хотим возродить образ петербургского дворника-интеллигента в белом переднике, который знает всех жителей дома и следит за тем, что происходит во дворе. Хорошо бы, чтобы петербургский дворник XXI века как минимум говорил по-русски, а жители Петербурга не были для него все на одно лицо.









ТРАНСПОРТ

Этим летом откроем две станции метро — «Бухарестскую» и «Международную», а в течение 5 лет еще три. До любой станции метро из любой точки района расстояние порядка километра. И самое удобное — проехать этот километр на велосипеде. Чтобы больше людей ездили по району на двух колесах, разовьем сеть велодорожек, будем строить по 10 км в год, у всех новых станций организуем охраняемые парковки для велосипедов. Действует схема перехватывающих стоянок: выезжаешь из дома на велосипеде, доезжаешь до метро, оставляешь велосипед и едешь дальше на подземном транспорте. Парковки будут бесплатными. Во Фрунзенском районе открыли новую велополосу









Нам часто говорят, что климат в городе не велосипедный. Но в Финляндии похожий климат, а на велосипедах ездит больше половины жителей. Потому что сами города создают условия, чтобы люди пользовались альтернативными видами транспорта.









ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Фрунзенский район — самый энергоэффективный в России. Мы вложились в исследования, ставим узлы учета, и с годами это позволит экономить колоссальные средства. Университет сервиса и экономики даже предложил открыть на базе администрации кафедру, где готовят менеджеров по энергоэффективности. Нас будут использовать как научную базу. С помощью новых технологий мы сможем сделать так, чтобы температура в здании не регулировалась с помощью открытого окна, когда мы за свои деньги отапливаем улицу. Можно поставить датчики и системы, но если человек привык открывать окно, то никакой финансовой экономии не будет. Поэтому мы начинаем готовить менеджеров, которые в том числе работают с жителями района. 37 % времени освещаются пустые помещения 37 % времени освещаются пустые помещения





Только у нас в стране открывают кран,

уходят, а вода льется.



