Самые популярные места Foursquare в Петербурге Государственный Эрмитаж, пробка на Тучковом мосту, Таврический сад и кафе «Кинг-Понг» — The Village публикует рейтинг самых популярных мест в Петербурге среди пользователей Foursquare.
The Village составил рейтинг самых популярных мест Петербурга среди пользователей Foursquare — сервиса, который дает возможность отмечать свое местоположение на карте мест города. Отметка носит название «чек-ин» (от англ. check-in — «регистрация»).
Екатерина Пригара, составитель рейтинга: «Foursquare позволяет получать данные в специальном структурированном виде в ответ на запросы к сервису через API, отправленные в скрипте на каком-нибудь языке программирования или просто через адресную строку браузера. Например, можно получить список всех кинотеатров города, отправив запрос с координатами, радиусом поиска и категорией места. Я пользуюсь Foursquare уже 2 года. Очень рада, что количество пользователей сервиса в России растет: люди добавляют подсказки, дают советы, которые я обычно просматриваю, приходя в новое место. Foursquare — отличная рекомендательная система».
Чтобы воспользоваться сервисом Foursquare, необходимо скачать одноименное приложение для смартфона и зарегистрироваться. С помощью встроенного в мобильное устройство GPS программа определяет, где находится пользователь, предлагает ему отметиться и оставить комментарий, если место уже существует на сайте, или добавить точку в реестр, если его еще нет в базе Foursquare.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА
ТРК «Галерея»
22 360
Аэропорт Пулково-1
15 087
Московский вокзал
11 132
Аэропорт Пулково-2
10 048
ТК «Невский Центр»
9 834
«22.13»
8 220
СПбГУЭФ (Санкт-Петербургский университет экономики и финансов)
6 305
Площадь Восстания
5 995
Yota HQ
5 914
«Мираж Синема» (Большой пр., 35)
5 520
«Формула Кино» (Лиговский пр., 30а)
5 443
«Москва»
5 338
Cafe People
5 215
Сенная площадь
4 605
Zimaleto (Zималeto)
4 554
Laque
4 386
Дворцовая площадь
4 311
Троицкий мост
4 136
ТРК «Радуга»
3 991
Новогодний Duhless Club
3 899
РЕСТОРАНЫ
«Москва»
5 338
Cafe People
5 215
Zimaleto
4 554
Coffeeshop Company (Невский пр., 47)
3 870
«Дом Быта»
3 560
«Пир О.Г.И.»
3 325
Coffeeshop Company (ул. Малая Садовая, 3/51)
2 967
Soholounge Restaurant & Bar Space
2 905
Capuletti
2 709
McDonald’s (Каменноостровский пр., 39)
2 705
БАРЫ
«22.13»
8 220
Laque
4 386
Новогодний Duhless Club
3 899
«Бегемот»
3 300
Nebar
3 267
Terminal
3 175
«Зимний»
2 885
«Мамуния»
2 737
Mishka Bar
2 441
Barrel
1 935
ВОКИ
Кинг Понг
1494
Yami-Yami
848
Woker (Невский пр., 54)
796
Лапша
578
Thai Express (Финляндский пр., 1)
557
МУЗЕИ
Государственный Эрмитаж
2366
Новая Голландия
1486
Лофт-проект «Этажи»
1431
Петропавловская крепость
1397
Исаакиевский Собор
1374
Музей и Галереи Современного Искусства ЭРАРТА
884
Monochrome Loft
858
Храм Спаса-на-Крови
849
Крейсер «Аврора»
681
Михайловский (Инженерный) замок
676
ОТЕЛИ
Park Inn Прибалтийская
1 214
Holiday Inn
1 018
Courtyard by Marriott
863
Sokos Hotel Olympia Garden
652
Radisson Sas Royal Hotel
645
ХОСТЕЛЫ
Soul Kitchen
189
Hello Hostel
157
Cuba Hostel
123
Apple Hostel
93
MIR Hostel
87
КИНОТЕАТРЫ
«Мираж Синема» (Большой пр., 35)
5 520
«Формула Кино» (Лиговский пр., 30а)
5 443
«Премьер Зал Художественный»
3 489
«Мираж Синема» (Энгельса, 124)
2 786
KinoStar City (пр. Космонавтов, 14)
2 448
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
ТРК «Галерея»
22 360
ТК «Невский Центр»
9 834
ТРК «Радуга»
3 991
«МЕГА Дыбенко»
3 739
ТРК «Гранд Каньон»
3 187
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
СПбГУЭФ
6 305
Экономический факультет СПбГУ
3 064
Факультет журналистики СПбГУ
2 952
Экономический факультет СПбГУ (Радищева, 41)
2 357
Юридический факультет СПбГУ
2 167
РАНХиГС (СЗАГС)
1 999
ИНЖЭКОН
1 957
Факультет международных отношений СПбГУ
1 757
СПбГУ ИТМО
1 717
ФЭМ СПбГПУ (факультет экономики и менеджмента)
1 566
ОФИСЫ
Yota HQ
5 914
«Единый центр документов»
2 296
Yandex
1 831
i-Free Innovations
1 693
«Петровский форт»
1 660
«Яндекс.Деньги»
1 469
БЦ «Сенатор»
1 170
Radio Record
1 088
Офис «МТС»
938
Сеть дата-центров «Селектел»
907
МЕТРО
Метро «Невский проспект»
3 270
Метро «Василеостровская»
3 231
Метро «Пионерская»
3 174
Финляндский вокзал (метро «Площадь Ленина»)
2 886
Метро «Чёрная речка»
2 741
МОСТЫ
Белинского мост
1 088
Пробка на Тучковом мосту
1 026
Гренадерский мост
802
Набережная реки Карповки
671
Поцелуев мост
542
ПЛОЩАДИ
Площадь Восстания
5995
Манежная площадь
1 193
Площадь Труда
1 137
Каменноостровский проспект
843
Комсомольская площадь
708
ПАРКИ
Таврический сад
1 966
Московский парк Победы
1 498
ЦПКиО им. С. М. Кирова
1 418
Парк 300-летия Санкт-Петербурга
1 363
Александровский парк
933
Справка
Геолокационная сеть Foursquare появилась в 2009 году и за два года обзавелась более 10 млн пользователей. Сервис позволяет отмечаться в местах и заведениях города и рассказывать о них всем своим контактам. В ряде заведений ввели скидочную систему для постоянных посетителей, которые отмечаются там с помощью Foursquare.
Комментарии
Видимо авторы руководствуются категориями в foursquare, которые отнюдь не всегда верны и зависят от грамотности пользователей.
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