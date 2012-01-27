«Foursquare позволяет получать данные в специальном структурированном виде в ответ на запросы к сервису через API, отправленные в скрипте на каком-нибудь языке программирования или просто через адресную строку браузера. Например, можно получить список всех кинотеатров города, отправив запрос с координатами, радиусом поиска и категорией места.﻿

Я пользуюсь Foursquare уже 2 года. Очень рада, что количество пользователей сервиса в России растет: люди добавляют подсказки, дают советы, которые я обычно просматриваю, приходя в новое место. Foursquare — отличная рекомендательная система».