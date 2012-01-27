The Village составил рейтинг самых популярных мест Петербурга среди пользователей Foursquare — сервиса, который дает возможность отмечать свое местоположение на карте мест города. Отметка носит название «чек-ин» (от англ. check-in — «регистрация»).

 

Екатерина Пригара, составитель рейтинга: «Foursquare позволяет получать данные в специальном структурированном виде в ответ на запросы к сервису через API, отправленные в скрипте на каком-нибудь языке программирования или просто через адресную строку браузера. Например, можно получить список всех кинотеатров города, отправив запрос с координатами, радиусом поиска и категорией места.﻿ Я пользуюсь Foursquare уже 2 года. Очень рада, что количество пользователей сервиса в России растет: люди добавляют подсказки, дают советы, которые я обычно просматриваю, приходя в новое место. Foursquare — отличная рекомендательная система».

Чтобы воспользоваться сервисом Foursquare, необходимо скачать одноименное приложение для смартфона и зарегистрироваться. С помощью встроенного в мобильное устройство GPS программа определяет, где находится пользователь, предлагает ему отметиться и оставить комментарий, если место уже существует на сайте, или добавить точку в реестр, если его еще нет в базе Foursquare.

 


САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА

 

ТРК «Галерея»
 

22 360

Аэропорт Пулково-1 
 

15 087

Московский вокзал 
 

11 132

Аэропорт Пулково-2 
 

10 048

ТК «Невский Центр»
 

9 834

«22.13»
Новое место: ресторан-бар «22.13» 
 

8 220

СПбГУЭФ (Санкт-Петербургский университет экономики и финансов) 
 

6 305

Площадь Восстания
 

5 995

Yota HQ 
Офис недели: Yota
 

5 914

«Мираж Синема» (Большой пр., 35) 
 

5 520

«Формула Кино» (Лиговский пр., 30а) 
 

5 443

«Москва»
 

5 338

Cafe People 
 

5 215

Сенная площадь 
 

4 605

Zimaleto (Zималeto) 
 

4 554

Laque 
 

4 386

Дворцовая площадь 
 

4 311

Троицкий мост 
 

4 136

ТРК «Радуга» 
 

3 991

Новогодний Duhless Club
 

3 899

 


РЕСТОРАНЫ

«Москва»
 

5 338

Cafe People﻿
 

5 215

Zimaleto
 

4 554

Coffeeshop Company (Невский пр., 47﻿)
 

3 870

«Дом Быта﻿»
Новое место: кафе-бар «Дом Быта»
 

3 560

«Пир О.Г.И.﻿»
 

3 325

Coffeeshop Company (ул. Малая Садовая, 3/51)
 

2 967

Soholounge Restaurant & Bar Space
Новое место: Ресторан и бар Soholounge
 

2 905

Capuletti﻿
 

2 709

McDonald’s (Каменноостровский пр., 39﻿)
 

2 705

 


БАРЫ

«22.13﻿»
 Новое место: ресторан-бар «22.13»
 

8 220

Laque﻿
 

4 386

Новогодний Duhless Club﻿
 

3 899

«Бегемот﻿»
 

3 300

Nebar﻿
 

3 267

Terminal﻿
 

3 175

«Зимний﻿»
 

2 885

«Мамуния»
 

2 737

Mishka Bar﻿
Новое место: бар Mishka
 

2 441

Barrel﻿ 
 

1 935

 


ВОКИ

Кинг Понг﻿
Вок оно как: 6 ресторанов с азиатской лапшой в Петербурге
 

1494 

Yami-Yami﻿
Новое место: wok–кафе YamiYami
 

848

Woker﻿ (Невский пр., 54﻿)
Вок оно как: 6 фастфудов с азиатской лапшой в Петербурге
 

796 

Лапша﻿
Новое место: Ресторан «Лапша»
 

578

Thai Express (Финляндский пр., 1﻿)
 

557

 


МУЗЕИ

Государственный Эрмитаж﻿
 

2366

Новая Голландия﻿
Жизнь на острове: все о реконструкции и летней программе «Новой Голландии» 
 

1486

Лофт-проект «Этажи»
Офис недели: «Лофт Проект Этажи»
 

1431 

Петропавловская крепость﻿
 

1397 

Исаакиевский Собор﻿
 

1374

Музей и Галереи Современного Искусства ЭРАРТА﻿
Офис недели: Музей и галереи современного искусства «Эрарта»
 

884

Monochrome Loft﻿
Офис недели: Monochrome Loft
 

858

Храм Спаса-на-Крови﻿
 

849 

Крейсер «Аврора»
 

681

Михайловский (Инженерный) замок﻿
 

676

 

ОТЕЛИ

Park Inn Прибалтийская﻿
 

1 214 

Holiday Inn﻿
 

1 018

Courtyard by Marriott﻿
 

863

Sokos Hotel Olympia Garden﻿
 

652

Radisson Sas Royal Hotel﻿
 

645

 


ХОСТЕЛЫ

Soul Kitchen 
 

189

Hello Hostel 
Новое место: Hello Hostel на Английской набережной 
 

157

Cuba Hostel 
 

123

Apple Hostel 
 

93

MIR Hostel
Свежий номер: 13 новых хостелов в Петербурге ﻿ 
 

87

 


КИНОТЕАТРЫ

«Мираж Синема» (Большой пр., 35) 
 

5 520

«Формула Кино» (Лиговский пр., 30а﻿)
 

5 443

«Премьер Зал Художественный﻿»
 

3 489

«Мираж Синема» (Энгельса, 124﻿)
 

2 786

KinoStar City﻿ (пр. Космонавтов, 14﻿)
 

2 448

 


ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

ТРК «Галерея﻿»
 

22 360

ТК «Невский Центр»
 

9 834

ТРК «Радуга»﻿
 

3 991

«МЕГА Дыбенко﻿»
 

3 739

ТРК «Гранд Каньон»﻿
 

3 187

 


УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

СПбГУЭФ﻿
 

6 305

Экономический факультет СПбГУ﻿
 

3 064

Факультет журналистики СПбГУ﻿
 

2 952

Экономический факультет СПбГУ﻿ (Радищева, 41)
 

2 357

Юридический факультет СПбГУ﻿
 

2 167

РАНХиГС (СЗАГС)﻿
 

1 999

ИНЖЭКОН﻿
 

1 957

Факультет международных отношений СПбГУ﻿
 

1 757

СПбГУ ИТМО﻿
 

1 717

ФЭМ СПбГПУ (факультет экономики и менеджмента)﻿
 

1 566

 


ОФИСЫ

Yota HQ﻿
Офис недели: Yota﻿ 
 

5 914

«Единый центр документов﻿»
 

2 296

Yandex﻿
Офис недели: Яндекс 
 

1 831

i-Free Innovations﻿
 

1 693

«Петровский форт﻿»
 

1 660

«Яндекс.Деньги﻿»
С помощью «Яндекс.Денег» можно оплатить проезд на общественном транспорте 
 

1 469

БЦ «Сенатор»
 

1 170

Radio Record﻿
 

1 088

Офис «МТС﻿»
 

938

Сеть дата-центров «Селектел»
 

907

 


МЕТРО

Метро «Невский проспект»
 

3 270

Метро «Василеостровская»﻿
 

3 231

Метро «Пионерская»﻿
 

3 174

Финляндский вокзал﻿ (метро «Площадь Ленина»)
 

2 886

Метро «Чёрная речка»
 

2 741

 


МОСТЫ

Белинского мост﻿
 

1 088

Пробка на Тучковом мост﻿у
 

1 026

Гренадерский мост﻿
 

802

Набережная реки Карповки﻿
 

671

Поцелуев мост﻿
 

542

 


ПЛОЩАДИ

Площадь Восстания
 

5995

Манежная площадь﻿
 

1 193

Площадь Труда﻿
 

1 137

Каменноостровский проспект﻿
 

843

Комсомольская площадь﻿
 

708

 


ПАРКИ

Таврический сад﻿
 

1 966

Московский парк Победы﻿
Ниже нуля: 9 открытых катков в Петербурге﻿
 

1 498

ЦПКиО им. С. М. Кирова﻿
В ЦПКиО собираются сделать реконструкцию и провести Wi-Fi
 

1 418

Парк 300-летия Санкт-Петербурга﻿
Фоторепортаж: Флешмоб с китайскими фонариками﻿ 
 

1 363

Александровский парк﻿
 

933


Справка
Геолокационная сеть Foursquare появилась в 2009 году и за два года обзавелась более 10 млн пользователей. Сервис позволяет отмечаться в местах и заведениях города и рассказывать о них всем своим контактам. В ряде заведений ввели скидочную систему для постоянных посетителей, которые отмечаются там с помощью Foursquare.

 


БАРСКИЕ ЗАМАШКИ:
МЭРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
FOURSQUARE В ПЕТЕРБУРГЕ