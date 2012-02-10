Московская дизайн-студия Артемия Лебедева разработала серию плакатов для компании «Мосэнерго», которая владеет 18 электростанциями и является одним из крупнейших производителей тепла в стране. Сейчас «Мосэнерго» внедряет новую концепцию управления под названием «Бережливое производство», и плакаты призваны обратить внимание рабочих на мелкие неполадки и недочеты, из-за которых часто возникают серьезные проблемы.

Программа нацелена на то, чтобы электрики не просто устраняли проблемы, а предотвращали их, помня о том, что главная ценность — это человеческие жизни. Кроме того, концепция должна популяризировать непрестижные сегодня профессии, такие как энергетик, электрик и сантехник, показывая, что благодаря этим людям живет город. Всего студия Лебедева разработала 11 плакатов, посвященных этой теме, их будут вешать в офисах и цехах «Мосэнерго».