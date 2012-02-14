14 февраля в мире отмечают День всех влюбленных, и Москва на этот раз не отстает: ящик с валентинками установили даже в мэрии, а городские рестораны, кафе, магазины и парки подготовили специальные предложения и программы для тех, кто хочет провести этот день вдвоем. The Village узнал о самых интересных событиях и местах, где можно отметить День святого Валентина.

 

ПАРК ГОРЬКОГО

Главным событием в парке Горького станет открытие стелы «Горько» художника Сергея Браткова, которая должна стать новым местом паломничества молодоженов в столице. Инсталляцию должны оценить не только влюбленные, но и знатоки современного искусства. Кроме того, в парке установят домик гадалки, где каждый сможет получить любовное предсказание, а на главной площади создадут «Телегостиную» со снежными диванами и телевизорами, на которые будут проецировать выступления артистов, читающих стихи о любви. 

 

Адрес: Крымский вал, 9
Время: 17:00–23:00

Что еще: Творческое объединение «Театрика» создаст оазис с огромными ромашками для гадания «Любит — не любит», а также «Лабиринт любви» и инсталляцию «Сердце в гнезде».

СЕТЬ КАФЕ «ДВЕ ПАЛОЧКИ»

Вечером во всех японских ресторанах «Две палочки» влюбленных будет венчать по «Скайпу» пастор из Лас-Вегаса. Церемония бракосочетания будет проходить по законам штата Невада на английском языке, но посетителям раздадут короткий свадебный разговорник, чтобы они вовремя могли ответить. Жениха и невесту нарядят в свадебные костюмы, угостят шампанским и подарят обручальные кольца. Спустя несколько дней молодожены получат свидетельство о браке из Вегаса — Marriage Certificate of State Nevada — и свадебное фото на память.

 

Адрес: все заведения сети в Москве и Петербурге
Время: 18:00–00:00

Что еще: Вместо привычных красных футболок официанты наденут ковбойскую одежду, а из колонок будут звучать Элвис Пресли и Фрэнк Синатра.

 

ЛЕКЦИЯ И ИГРЫ В «ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМЕ»


Музей занимательных наук «Экспериментариум» устраивает праздник с интригующим названием «Коллайдер любви» для детей и взрослых. В 20:00 братья Захаровы — авторы веселой лекции о воздействии веществ на организм студента — расскажут о «Физиологии любви». А затем всех гостей ждет абсурдно-интеллектуальная игра «Мозгоклюй», прогулка по новому маршруту для влюбленных, а также традиционный Mindball, суть которого в том, чтобы силой мозговых волн двигать шарик и забить гол противнику.

 

Адрес: улица Бутырская, 46/2
Время: 19:30
Цена: 350 рублей

Что еще: в сферическом кинотеатре «Экспериментари-ума» будут показывать фильмы о любви.
В 19:30 в Политехе пройдет лекция «Зачем людям любовь? Взгляд дарвиниста» Александра Маркова из Палеонтологического института РАН.

 

ЭСТАФЕТА В «АФИМОЛЛ СИТИ»


Второй этаж «Афимолл Сити» на один вечер превратится в «город любви». Парочек ждет эстафета, принять участие в которой смогут все, кто предъявит чек о совершенных покупках в торговом центре. В ходе эстафеты не придется сдавать спортивные нормативы, напротив, сомелье научит влюбленных распознавать хорошие вина, флорист — делать красивые букеты, художники оценят способность пар рисовать портреты друг друга, а также делать валентинки своими руками. Еще влюбленные будут с завязанными глазами распознавать вкус пирожных.

 


Адрес: Пресненская набережная, 2
Время: 18:00

Что еще: влюбленных будет снимать французский фотограф на фоне Эйфелевой башни.

 

ФЛЕШ-МОБ У БЕЛОГО ДОМА

Фанаты премьер-министра Владимира Путина намерены признаться в любви своему кумиру. Для этого юноши и девушки из проекта «Сеть сторонников Владимира Путина» будут собирать по всему городу валентинки для премьера. Всего обещают 10 тысяч поздравлений. Затем все их опустят в специальный ящик около Белого дома, а оттуда политические валентинки попадут в приемную премьера. Оппозиционных митингов и шествий сегодня в городе не предвидится.

 

Адрес: Краснопресненская набережная, 2
Время: 16:00

Что еще: для «путинцев» в их официальной группе «Вконтакте» проходит конкурс плаката на лучшие расшифровки аббревиатур «ВВП» и «ССП».  

 

ШАРЫ В ПАРКЕ «СОКОЛЬНИКИ»


При входе в парк сотрудники в костюмах купидонов будут раздавать воздушные шары, на которых надо написать признание в любви, а затем выпустить в небо. Пришедшие без пары смогут опознать друг друга по шарикам с написанными именами. Администрация «Сокольников» надеется, что поможет всем одиноким найти свою половинку. В 16:00 начнется интерактивный концерт «Pro-любоff», с группой Demo в качестве хедлайнера. А вечером обещают дискотеку и лазерное шоу.

 


Адрес: Сокольнический вал, 1
Время: 16:00

Что еще: в «Сокольниках» работает самый большой в Москве каток из натурального льда, вход — свободный.

 

 

СНЕГОВИКИ В СЕРЕБРЯНОМ БОРУ

В Серебряном бору перед входом в детский парк установят ледяную скульптуру «Влюбленные снеговики», выполнена она в виде тантамарески — то есть стенда для фотографирования. Все влюбленные смогут сняться со снеговиками и получить моментальное фото. Фотографии разместят на сайте организаторов акции, а потом выберут самую лучшую. 

 

Адрес: 4-я линия Хорошёвского Серебряного бора
Время: весь день

Что еще: в парке работает большой открытый каток, стоимость входа — 200 рублей.


РАСПРОДАЖИ В «ЦВЕТНОМ»

Магазин Trends Brands в «Цветном» подготовил для всех парочек скидку в 20 %, если купить мужскую и женскую одежду одновременно. А еще совместно с ресторанной сетью Ginza Project будет разыгран ужин в «Денди Кафе». Sunday Up Market дарит скидку 14 % на вещи российских дизайнеров, правда, для этого придется поцеловаться перед камерой. В корнере DesignBoom продают подарки ко Дню святого Валентина. А на втором этаже установлен ящик для валентинок.

 


Адрес: Цветной бульвар, 15
Время: весь день

Что еще: при покупке любого украшения die_blonde дизайнера Нади Кругловой вам подарят валентинку, которую курьер доставит любимому. 

ПРАЗДНИК НА «ФЛАКОНЕ»

Весь день на «Флаконе» проходят викторины для пар, а основная программа начнется в шесть часов на катке Gerda Park. Девиз праздника: «Накати и подкати». Будут играть диджеи, работать бар и прокат коньков. Для киноманов в 19:30 на площадке Flacon Space покажут ромком Лео МакКери «Ужасная правда». Все местные магазины и кафе делают скидки и дарят подарки, а в шоу-руме Ekepeople стилист будет готовить девушек к свиданию.

 


Адрес: Большая Новодмитровская, 36
Время: весь день

Что еще: в кафе «Молоко» будут продавать два кофе по цене одного. Пол избранника значения не имеет.

 

Фото на обложке: пресс-служба парка Горького