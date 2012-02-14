День святого Валентина в Москве Свадьба по «Скайпу» и памятник влюбленным снеговикам, коллайдер любви в «Экспериментариуме» и валентинки для Путина — The Village собрал интересные события, которые сегодня проходят в Москве.
14 февраля в мире отмечают День всех влюбленных, и Москва на этот раз не отстает: ящик с валентинками установили даже в мэрии, а городские рестораны, кафе, магазины и парки подготовили специальные предложения и программы для тех, кто хочет провести этот день вдвоем. The Village узнал о самых интересных событиях и местах, где можно отметить День святого Валентина.
ПАРК ГОРЬКОГО
Главным событием в парке Горького станет открытие стелы «Горько» художника Сергея Браткова, которая должна стать новым местом паломничества молодоженов в столице. Инсталляцию должны оценить не только влюбленные, но и знатоки современного искусства. Кроме того, в парке установят домик гадалки, где каждый сможет получить любовное предсказание, а на главной площади создадут «Телегостиную» со снежными диванами и телевизорами, на которые будут проецировать выступления артистов, читающих стихи о любви.
Адрес: Крымский вал, 9
СЕТЬ КАФЕ «ДВЕ ПАЛОЧКИ»
Вечером во всех японских ресторанах «Две палочки» влюбленных будет венчать по «Скайпу» пастор из Лас-Вегаса. Церемония бракосочетания будет проходить по законам штата Невада на английском языке, но посетителям раздадут короткий свадебный разговорник, чтобы они вовремя могли ответить. Жениха и невесту нарядят в свадебные костюмы, угостят шампанским и подарят обручальные кольца. Спустя несколько дней молодожены получат свидетельство о браке из Вегаса — Marriage Certificate of State Nevada — и свадебное фото на память.
Адрес: все заведения сети в Москве и Петербурге
ЛЕКЦИЯ И ИГРЫ В «ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМЕ»
Музей занимательных наук «Экспериментариум» устраивает праздник с интригующим названием «Коллайдер любви» для детей и взрослых. В 20:00 братья Захаровы — авторы веселой лекции о воздействии веществ на организм студента — расскажут о «Физиологии любви». А затем всех гостей ждет абсурдно-интеллектуальная игра «Мозгоклюй», прогулка по новому маршруту для влюбленных, а также традиционный Mindball, суть которого в том, чтобы силой мозговых волн двигать шарик и забить гол противнику.
Адрес: улица Бутырская, 46/2
ЭСТАФЕТА В «АФИМОЛЛ СИТИ»
Второй этаж «Афимолл Сити» на один вечер превратится в «город любви». Парочек ждет эстафета, принять участие в которой смогут все, кто предъявит чек о совершенных покупках в торговом центре. В ходе эстафеты не придется сдавать спортивные нормативы, напротив, сомелье научит влюбленных распознавать хорошие вина, флорист — делать красивые букеты, художники оценят способность пар рисовать портреты друг друга, а также делать валентинки своими руками. Еще влюбленные будут с завязанными глазами распознавать вкус пирожных.
Адрес: Пресненская набережная, 2
ФЛЕШ-МОБ У БЕЛОГО ДОМА
Фанаты премьер-министра Владимира Путина намерены признаться в любви своему кумиру. Для этого юноши и девушки из проекта «Сеть сторонников Владимира Путина» будут собирать по всему городу валентинки для премьера. Всего обещают 10 тысяч поздравлений. Затем все их опустят в специальный ящик около Белого дома, а оттуда политические валентинки попадут в приемную премьера. Оппозиционных митингов и шествий сегодня в городе не предвидится.
Адрес: Краснопресненская набережная, 2
ШАРЫ В ПАРКЕ «СОКОЛЬНИКИ»
При входе в парк сотрудники в костюмах купидонов будут раздавать воздушные шары, на которых надо написать признание в любви, а затем выпустить в небо. Пришедшие без пары смогут опознать друг друга по шарикам с написанными именами. Администрация «Сокольников» надеется, что поможет всем одиноким найти свою половинку. В 16:00 начнется интерактивный концерт «Pro-любоff», с группой Demo в качестве хедлайнера. А вечером обещают дискотеку и лазерное шоу.
Адрес: Сокольнический вал, 1
СНЕГОВИКИ В СЕРЕБРЯНОМ БОРУ
В Серебряном бору перед входом в детский парк установят ледяную скульптуру «Влюбленные снеговики», выполнена она в виде тантамарески — то есть стенда для фотографирования. Все влюбленные смогут сняться со снеговиками и получить моментальное фото. Фотографии разместят на сайте организаторов акции, а потом выберут самую лучшую.
Адрес: 4-я линия Хорошёвского Серебряного бора
РАСПРОДАЖИ В «ЦВЕТНОМ»
Магазин Trends Brands в «Цветном» подготовил для всех парочек скидку в 20 %, если купить мужскую и женскую одежду одновременно. А еще совместно с ресторанной сетью Ginza Project будет разыгран ужин в «Денди Кафе». Sunday Up Market дарит скидку 14 % на вещи российских дизайнеров, правда, для этого придется поцеловаться перед камерой. В корнере DesignBoom продают подарки ко Дню святого Валентина. А на втором этаже установлен ящик для валентинок.
Адрес: Цветной бульвар, 15
ПРАЗДНИК НА «ФЛАКОНЕ»
Весь день на «Флаконе» проходят викторины для пар, а основная программа начнется в шесть часов на катке Gerda Park. Девиз праздника: «Накати и подкати». Будут играть диджеи, работать бар и прокат коньков. Для киноманов в 19:30 на площадке Flacon Space покажут ромком Лео МакКери «Ужасная правда». Все местные магазины и кафе делают скидки и дарят подарки, а в шоу-руме Ekepeople стилист будет готовить девушек к свиданию.
Адрес: Большая Новодмитровская, 36
Комментарии
ну и кто написал валентинку дяде Пу?))
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