Весь день на «Флаконе» проходят викторины для пар, а основная программа начнется в шесть часов на катке Gerda Park. Девиз праздника: «Накати и подкати». Будут играть диджеи, работать бар и прокат коньков. Для киноманов в 19:30 на площадке Flacon Space покажут ромком Лео МакКери «Ужасная правда». Все местные магазины и кафе делают скидки и дарят подарки, а в шоу-руме Ekepeople стилист будет готовить девушек к свиданию.



Адрес: Большая Новодмитровская, 36

Время: весь день



Что еще: в кафе «Молоко» будут продавать два кофе по цене одного. Пол избранника значения не имеет.