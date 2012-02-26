26 февраля в Москве на Садовом кольце прошла акция «Белый круг». Участники с белыми ленточками собирались взяться за руки вдоль всего Садового и таким образом окружить Кремль. Акция прошла в рамках движения за честные выборы. Организаторы подсчитали, что для того, чтобы замкнуть кольцо, потребуется 34 тысячи человек. По словам инициаторов «Белого круга», цель была достигнута, однако, по данным ГУВД, на мероприятие пришли только 11 тысяч человек. Участников протестных митингов часто называют «рассерженными горожанами»: ими двигают не только политические мотивы, но и общая неустроенность и несправедливость. The Village решил опросить участников «Белого круга», с какими трудностями они сталкиваются в Москве и что бы хотели изменить на городском уровне.

АРСЕНИЙ

бизнес-консультант

«У нас много говорят о развитии малого и среднего бизнеса, но совсем нет пространств, где могут встречаться стартаперы. Дело в том, что бизнес создают обычно люди разных профессий, а у нас нет мест, где техники могли бы встречаться, например, с архитекторами, придумывать какие-то проекты. Это могут быть просто бары, кафе, как в Силиконовой долине, где можно взять в аренду проектор недорого. Правительству нужно вложить совсем немного денег, например, в создание кафе при университетах. Это при том, что у вузов огромное финансирование, но деньги тратят на странные вещи вроде дорогих люстр, вместо того чтобы провести Wi-Fi».

РОМАН

директор специальных проектов института «Стрелка»

«Мне кажется, главная проблема Москвы — это отсутствие необходимой коммуникации между властью и горожанами. Я никогда не думал, что скажу это, но в этом вопросе согласен с Ксенией Собчак, которая говорит, что власть необходимо подталкивать. Я верю, что чиновники правда стараются, просто часто не знают, что необходимо москвичам».

МАКАР

22 года, журналист

«Я велосипедист, и мне очень не понравилось, как проходило обсуждение схемы велодорожек. Не спрашивали экспертное сообщество, не спрашивали нас, велосипедистов. И я не нашел никаких путей поделиться своим опытом. Ведь если бы был какой-то сайт, где можно было бы нарисовать просто свой маршрут, уже стало бы понятно, где дорожки необходимы в первую очередь».

ДМИТРИЙ

монтажер оптоволокна

«Чиновники в Москве работают на ограничение конкуренции. Конкретный пример — сложно подключить дома интернет-провайдеру, который не заплатил местному ЖЭКу. Эти чиновники всяческие продвигают своих двух-трех агентов. Понятно, как это отражается на ценах».

ДМИТРИЙ

системный администратор

«Наш город совершенно не приспособлен для перемещения людей с ограниченными возможностями. Вот по всему городу установили пандусы для слепых, но устанавливали их те, кто понятия не имеет, как они работают. Поэтому слепым эти желтые пандусы никак не помогают, а деньги потрачены».

АЛЕКСАНДР С ДРУЗЬЯМИ

рабочий

«В Москве меня не устраивает грязь, она здесь повсюду. Причем грязь как на бытовом уровне, так и на политическом. Посмотрите на улицы — они, что, почистить дороги не могли? А что в Москве творится с экологией — кошмар же! Мы своими руками пытаемся почистить город, но пока безрезультатно, здесь нужна помощь властей».

АРТУР

работает в издательском доме

«Я как военный вижу, что, например, в военкоматах 20 лет последних как будто не было. Там ничего не поменялось, там стало даже хуже, чем при Советском Союзе. Там компьютер редкость — дела в бумажках как хранились, так хранятся. Отсюда волокита, раздутые штаты чиновников, которые за наш счет, между прочим, содержатся».

ОЛЕГ

поэт

«Если говорить о конкретных вещах, то меня больше всего раздражает плитка, которой застелили всю Москву. Зимой ходить по ней просто невозможно. Другая немаловажная проблема — это бесконечные пробки».

Александр

работает в инвестиционной сфере

«В Москве, конечно, много чего не устраивает. Взять, к примеру, памятники архитектуры, которые сносят. Сейчас ситуация стала немного лучше, но всё равно продолжаются сносы. Кроме того, в городе постоянные пробки, дикий трафик, а власти перекрывают дороги ради мигалок».

ДИМА

работает в дизайн-студии

«В теплое время года я люблю передвигаться по городу на велосипеде, поэтому мне очень не хватает велодорожек. Проложили одну в районе МГУ — я там катался, но там страшно неудобно: во-первых, нет никакой логики движения, а во-вторых, всё заставлено машинами. Москве нужны нормальные велополосы и велопарковки».

ЮЛИЯ

менеджер

«За последнее время я столкнулась с двумя очевидными проблемами: Москве не хватает качественной медицины и образования. Эти две сферы, пожалуй, самые коррумпированные. Мы все учились в вузах, поэтому прекрасно понимаем, как там всё устроено и что можно получить диплом, ничего не зная. У нас принято ругать западное образование, но на деле у них всё гораздо лучше, по крайней мере честнее. В поликлиниках тоже полное безобразие: к нужным врачам нужно записываться за неделю и сидеть в огромных очередях».

Акцию «Белый круг» за неделю до президентских выборов придумало и провело в Москве движение «За честные выборы». За несколько недель до 26 февраля создали сайт, где каждый участник мог на карте Москвы отметить место, в котором хочет стоять на Садовом кольце. Утром воскресенья счетчик сайта показывал 7 837 человек. Акция проходила в формате флешмоба, поэтому не нуждалось в согласованиях с властями. Люди выстраивались с белыми ленточками и шариками вдоль Садового кольца. На перекрестках цепь прерывалась, чтобы не создавать проблем для транспорта. Самое большое количество участников, по словам очевидцев, собралось недалеко от Триумфальной площади. На Зубовском и Смоленском бульварах также было оживленно из-за сторонников Путина, которые вышли с табличками «Путин любит всех» и «Неделя до победы Путина». Многие автолюбители поддержали акцию и устроили небольшой автопробег по Садовому с белой символикой и украшенными машинами.

Фото: Иван Афанасьев, Алиса По, Олеся Шмагун