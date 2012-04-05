Министр МЧС России Сергей Шойгу, который занимал этот пост 18 лет, сменил род деятельности. Он возглавит один из ключевых субъектов Федерации — 5 апреля депутаты областного парламента единогласно проголосовали за его кандидатуру на должность губернатора Подмосковья. Предшественник Шойгу на этом посту Борис Громов лично просил депутатов поддержать нового губернатора. Инаугурация состоится уже 11 мая. Крайние мэры: 10 мэров, кардинально изменивших свой город

БИТВА СИБИРЯКОВ

Как считают эксперты, главная задача Шойгу на новом посту — налаживание контактов со столичным градоначальником Сергеем Собяниным и совместная работа по созданию московской агломерации. До сих пор взаимодействия двух таких близких регионов практически не было.

Сергей Шойгу окончил Красноярский политех по специальности «строитель», короткое время был даже зампредом Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству. Но широкой публике он известен, конечно, как спасатель и один из самых популярных чиновников в стране. Даже история с пожарами 2010 года, когда горела вся Московская область, а столица была окутана едким дымом, не отразилась негативно на имидже министра — хотя непосредственно он должен был отвечать за тушение лесов.

Но в ближайшее время Шойгу и Собянину предстоит реализовать другую задачу — проект «Большая Москва», в прошлом июне инициированный лично президентом Медведевым. Эксперты отмечают, что в этом вопросе отношения между двумя губернаторами будут непростыми. Шойгу — противник присоединения к столице подмосковных земель, поэтому создание «Большой Москвы» может забуксовать.

Денис Визгалов, руководитель проектов Института экономики города : «Думаю, что нет в России двух более взаимозависимых и взаимопроникающих регионов в политическом, экономическом плане. Половина жителей Подмосковья каждый день приезжает на работу в Москву. Вылетные магистрали столицы упираются в куда более узки дороги Подмосковья — из-за несогласованности действий властей. Историческая неприязнь московских и подмосковных губернаторов — это хрестоматийный пример того, как трудно удерживаться от эмоций людям, долго живущим в одной коммунальной квартире.



Двум новым соседствующим губернаторам в предстоящие десять лет предстоит формировать "Большую Москву". Процесс обещает быть очень болезненным, и без личного взаимопонимания ничего не получится. При этом есть два приоритета. Первый — это разработка совместного плана развития транспортно-дорожной сети. Причем не декларативно, а по каждой трассе, по каждой развязке. Второй — формирование цивилизованного рынка земельных участков, с общими и прозрачными правилами и осознанным пониманием целей и задач. При этом нам неведомы истинные причины замены одного генерала на другого, поэтому трудно сказать, что изменится с назначением Шойгу. Но думаю, что в нынешней ситуации, кого бы ни назначили вместо Громова, всё будет лучше. В какую бы сторону вы ни двинулись со дна ямы, вы пойдете вверх».

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