Чрезвычайная ситуация: Губернатором Подмосковья стал Сергей Шойгу У ближайшего соседа Москвы — новый глава. Разбираться с долгами области в 9 млрд рублей и транспортными проблемами будет человек, привыкший к чрезвычайным ситуациям.
Министр МЧС России Сергей Шойгу, который занимал этот пост 18 лет, сменил род деятельности. Он возглавит один из ключевых субъектов Федерации — 5 апреля депутаты областного парламента единогласно проголосовали за его кандидатуру на должность губернатора Подмосковья. Предшественник Шойгу на этом посту Борис Громов лично просил депутатов поддержать нового губернатора. Инаугурация состоится уже 11 мая.
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Как считают эксперты, главная задача Шойгу на новом посту — налаживание контактов со столичным градоначальником Сергеем Собяниным и совместная работа по созданию московской агломерации. До сих пор взаимодействия двух таких близких регионов практически не было.
Сергей Шойгу окончил Красноярский политех по специальности «строитель», короткое время был даже зампредом Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству. Но широкой публике он известен, конечно, как спасатель и один из самых популярных чиновников в стране. Даже история с пожарами 2010 года, когда горела вся Московская область, а столица была окутана едким дымом, не отразилась негативно на имидже министра — хотя непосредственно он должен был отвечать за тушение лесов.
Но в ближайшее время Шойгу и Собянину предстоит реализовать другую задачу — проект «Большая Москва», в прошлом июне инициированный лично президентом Медведевым. Эксперты отмечают, что в этом вопросе отношения между двумя губернаторами будут непростыми. Шойгу — противник присоединения к столице подмосковных земель, поэтому создание «Большой Москвы» может забуксовать.
Денис Визгалов, руководитель проектов Института экономики города: «Думаю, что нет в России двух более взаимозависимых и взаимопроникающих регионов в политическом, экономическом плане. Половина жителей Подмосковья каждый день приезжает на работу в Москву. Вылетные магистрали столицы упираются в куда более узки дороги Подмосковья — из-за несогласованности действий властей. Историческая неприязнь московских и подмосковных губернаторов — это хрестоматийный пример того, как трудно удерживаться от эмоций людям, долго живущим в одной коммунальной квартире.
КОНЧИЛ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ
Должность губернатора Подмосковья стала вакантной после того, как в марте Борис Громов подал в отставку по собственному желанию. Срок полномочий губернатора истекал через месяц, в мае, но он предпочел сыграть на опережение. Впрочем, Громов не досиживал до конца ни один из трех своих сроков: в 2004 году он покинул пост раньше времени, чтобы совместить местные выборы с федеральными; в 2008-м, когда губернаторских выборов уже не было, раньше срока обратился к президенту Путину с просьбой о переназначении. И все 12 лет возвращался. Не отходит от дел он и сейчас: по всей видимости, Громов войдет в Совет Федерации сенатором от Подмосковья и будет представлять интересы региона на федеральном уровне.
Слухи об отставке Громова тоже возникали не один раз: за время его губернаторства были коррупционные скандалы, история с Химкинским лесом и избиениями правозащитников. Одно из самых известных предложений Громова — пересесть жителям на вертолеты, чтобы не стоять в пробках.
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На этом человеке лежит ответственность за разворовывание средств МЧС и последующий провал операции по тушению пожаров 2010-го года.
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