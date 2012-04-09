С помощью сайта можно организовать экологическую акцию в своем городе. Гринпис, в свою очередь, обещает информационную поддержку мероприятий, а также будет публиковать фотоотчеты с собыий. Уже зарегистрировано около 1 500 активистов из 40 регионов России. Одновременно свои акции организует и Гринпис. Первое крупное мероприятие пройдет 21 апреля в Москве и Петербурге: у входов в супермаркеты «Перекресток» экологи организуют пункты раздельного сбора мусора. В Москве сдать вторсырье можно будет около магазина на Алтуфьевском шоссе, а в Петербурге — на проспекте Просвещения. Затем акция повторится 13 мая, в Москве — около торгового центра «Тройка» на Верхней Красносельской улице, в Петербурге — у «Ашана» на Боровой улице. Все мероприятия будут проходить с 12:00 до 19:00. Сдать можно пластиковые и стеклянные бутылки, канистры, алюминиевые банки, батарейки, аккумуляторы, ртутные градусники, энергосберегающие лампы, автомобильные масла, чистую одежду и обувь. По словам медиадиректора Гринпис Полины Малышевой, экологи хотят привлечь внимание владельцев магазинов к проблеме переработки мусора и показать, как можно организовать сбор отходов около торговой точки. 20 мая на дизайн-заводе «Флакон» пройдет торжественное закрытие «Зеленого Weekend'а». Экологи прочитают лекции и покажут образовательные фильмы о защите окружающей среды, а самые активные участники получат призы. Здесь также будут принимать вторсырье, в том числе использованные батарейки. Сейчас в России нет ни одного комбината по их утилизации, при том что одна выброшенная батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 кв. м земли: в лесу это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.