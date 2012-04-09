В Москве стартовал «Зеленый Weekend» По всей России в течение почти двух месяцев будут проходить экологические акции, за участие в которых можно получить призы от Гринписа.
В России стартовала ежегодная акция Гринписа «Зеленый Weekend»: до 20 мая все желающие могут зарегистрироваться на сайте проекта и организовать свое «зеленое событие», будь то пункт раздельного сбора мусора или просто субботник в собственном дворе. За это участники получат призовые баллы, а собравших максимальное количество баллов в финале ждут подарки.
С помощью сайта можно организовать экологическую акцию в своем городе. Гринпис, в свою очередь, обещает информационную поддержку мероприятий, а также будет публиковать фотоотчеты с собыий. Уже зарегистрировано около 1 500 активистов из 40 регионов России.
Одновременно свои акции организует и Гринпис. Первое крупное мероприятие пройдет 21 апреля в Москве и Петербурге: у входов в супермаркеты «Перекресток» экологи организуют пункты раздельного сбора мусора. В Москве сдать вторсырье можно будет около магазина на Алтуфьевском шоссе, а в Петербурге — на проспекте Просвещения. Затем акция повторится 13 мая, в Москве — около торгового центра «Тройка» на Верхней Красносельской улице, в Петербурге — у «Ашана» на Боровой улице. Все мероприятия будут проходить с 12:00 до 19:00. Сдать можно пластиковые и стеклянные бутылки, канистры, алюминиевые банки, батарейки, аккумуляторы, ртутные градусники, энергосберегающие лампы, автомобильные масла, чистую одежду и обувь. По словам медиадиректора Гринпис Полины Малышевой, экологи хотят привлечь внимание владельцев магазинов к проблеме переработки мусора и показать, как можно организовать сбор отходов около торговой точки.
20 мая на дизайн-заводе «Флакон» пройдет торжественное закрытие «Зеленого Weekend'а». Экологи прочитают лекции и покажут образовательные фильмы о защите окружающей среды, а самые активные участники получат призы. Здесь также будут принимать вторсырье, в том числе использованные батарейки. Сейчас в России нет ни одного комбината по их утилизации, при том что одна выброшенная батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 кв. м земли: в лесу это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.
Гринпис составил карту Москвы с пунктами приема вторсырья
«Зелёные» адреса Москвы теперь можно найти в приложении для iPhone
День без отказа от автомобилей
Эко Москвы: Участники акции «Зелёный weekend» о сборе вторсырья
В прошлом году «Зеленый Weekend» проходил в октябре в 13 городах России: за месяц участники собрали и отправили на переработку более 32 тонн отходов.
Комментарии
Они (мы) собранные батарейки соберем в герметичную тару и будем оформлять вывоз на переработку за пределы страны. Но есть еще шанс (очень маленький), что появится перерабатывающая мощность в России (но в это верится с больши трудом). Поэтому будем оформлять документы и в Европу на переработку.
Тэги
Прочее