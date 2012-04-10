Москвичей познакомят с соседями Префектура ВАО собирается создать сеть закрытых интернет-форумов, где соседи по дому или району смогут знакомиться и общаться друг с другом. Инициативу поддерживают и в других округах.
Жители Восточного округа будут знакомиться друг с другом не выходя из дома: местная префектура, которая славится своими инновационными предложениями, намерена запустить закрытые интернет-форумы для соседей, где можно будет обсуждать насущные вопросы и общими силами решать проблемы района. Об этом газете «Известия» рассказал пресс-секретарь ВАО Андрей Иванов.
По словам Иванова, идею властям подкинул местный житель, создавший закрытый форум для жильцов Восточного Измайлово. Теперь его инициативу намерены развивать сверху. На форумах пользователи смогут регистрироваться только под настоящими именами, с указанием номеров квартир, и обсуждать все вопросы, связанные с домоуправлением. По желанию жильцов каждый форум сможет выбрать себе модератора, но это не обязательно.
Эксперты считают, что сервис будет пользоваться популярностью у москвичей — если в советское время все жили по законам большой коммунальной квартиры, то теперь люди зачастую не знают, как выглядят их соседи и кто вообще живет за стенкой. Депутаты из Мосгордумы идею тоже одобрили, и даже предложили создать такие форумы в каждом московском районе. Правда, точные сроки чиновники как всегда не указывают, ограничиваясь «ближайшим будущим».
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Сегодня, кстати, заработал городской портал управления многоквартирными домами Dom.mos.ru. Познакомиться с соседями здесь не получится, зато можно узнать все о своем доме и управляющей компании, которая ведет его обслуживание. Еще существует несколько интернет-проектов и мобильных геосервисов, которые призваны знакомить с соседями, однако большой популярностью в Москве они не пользуются.
Комментарии
Уважаемый автор, подскажите, пожалуйста, о каких порталах для знакомства идёт речь?
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