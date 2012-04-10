По словам Иванова, идею властям подкинул местный житель, создавший закрытый форум для жильцов Восточного Измайлово. Теперь его инициативу намерены развивать сверху. На форумах пользователи смогут регистрироваться только под настоящими именами, с указанием номеров квартир, и обсуждать все вопросы, связанные с домоуправлением. По желанию жильцов каждый форум сможет выбрать себе модератора, но это не обязательно. Эксперты считают, что сервис будет пользоваться популярностью у москвичей — если в советское время все жили по законам большой коммунальной квартиры, то теперь люди зачастую не знают, как выглядят их соседи и кто вообще живет за стенкой. Депутаты из Мосгордумы идею тоже одобрили, и даже предложили создать такие форумы в каждом московском районе. Правда, точные сроки чиновники как всегда не указывают, ограничиваясь «ближайшим будущим».