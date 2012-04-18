Компания Denza, основанная в 2001 году, занимается комплексным обустройством офисных пространств: выполняет инженерные и ремонтные работы, изготовляет торговое оборудование и мебель по индивидуальным заказам, а также является эксклюзивным дилером торговой марки Herman Miller.

Три года назад компания начала искать новый офис. Лучшим вариантом сочли бывшие производственные помещения на Боженко. Дизайн интерьера и мебели разработал главный архитектор Denza Вениамин Туз.

Офис размещается на двух этажах. На первом — ресепшен, шоу-рум и несколько переговорных, разделённых стеклянными перегородками. Прозрачные стены, по мнению руководства компании, способствуют столь же открытым переговорам. Этаж украшает стол из сегментов-цилиндров и лампы аналогичной формы. Это место является одновременно барной стойкой, за которой сотрудники пьют кофе, и столом для неформальных переговоров с клиентами.

На втором этаже офиса обустроили общее рабочее пространство и комнату с большим столом и проектором для проведения тренингов. Здесь же находятся кабинеты руководства.