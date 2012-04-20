Семь субботников на две недели The Village нашёл городские субботники с играми, мастер-классами, маркетами и другими нескучными занятиями.
21 и 28 апреля в Москве пройдут общегородские субботники. Ожидается, что на облагораживание столичных территорий выйдут около 70 тысяч москвичей, в основном школьники и учителя. Не стоит думать, что уборка города — мероприятие скучное и необязательное. The Village составил список необычных субботников, которые пройдут в Москве с 21 по 28 апреля.
«СУББОТНИК НА ЗАВОДЕ»
Когда: 21 апреля, 12:00–21:00
Где: дизайн-завод «Флакон», ул. Большая Новодмитровская, д. 36
В эту субботу на «Флаконе» будут не только убирать территорию, но и собирать вторичное сырьё, обмениваться ненужными вещами в рамках Really Free Market, красить лестницы и заборы, как Том Сойер, сажать цветы, делать скворечники и кашпо. «Рабочими руками» станут сами обитатели дизайн-завода, к ним могут присоединиться все желающие. Специально к событию «Флакон» выпустил электронную газету «Субботник на заводе», в которой расписаны все субботние акции.
На главной площади проведут мастер-классы по изготовлению кашпо, кадок и скворечников, которыми собираются украсить территорию «Флакона», а также научат правильно сажать цветы. Около пространства Space можно будет сдать на переработку батарейки, бумагу, бутылки, алюминий, пластик и электронный мусор. Один из заборов отдадут под проект «Партизанинга» Before I Die: на стену будут наносить трафареты с мечтами и желаниями всех желающих. Вечером всех участников субботника ждёт бесплатный ужин с песнями и танцами.
Проект Lily Symphony проведёт мастер-класс по вертикальному озеленению и научит сажать мох на стены.
«ЗЕЛЁНЫЙ СУББОТНИК»
Где: парк «Красная Пресня», ул. Мантулинская, д. 5
Когда: 21 апреля, 12:00–21:00
21 апреля по России пройдут субботники компании «Мегафон», в Москве акцию проведут в парке «Красная Пресня». Сотрудники компании вместе со всеми желающими облагородят территорию сквера: уберут мусор и листву, посадят деревья и цветы. Участников субботника ждут конкурсы и розыгрыши призов. Особенность акции в том, что все средства на саженцы и садовый инвентарь собрали при помощи SMS-сообщений, отправленных абонентами «Мегафона» под лозунгом «Отправь SMS — посади дерево!».
На фото: участники «Зелёного субботника» 2010 года.
«Мегафон» устраивает «Зелёный субботник» уже в третий раз.
«БЕЛЫЙ СУББОТНИК»
Где: ул. Новорязанская, д. 29, стр. 4
Когда: 21 апреля, 11:00–19:00
Оппозиционеры в рамках «Белой недели» устраивают свой субботник, чтобы доказать, что они «не просто пустозвоны с белыми лентами». Облагораживать территорию активисты собираются около пространства Local Time на станции метро «Бауманская».
Акция проходит в поддержку протестующих против вырубки Цаговского леса в Жуковском, которых задержали 11 апреля. После субботника оппозиционеры собираются поехать на место вырубки в Жуковский с едой и саженцами, чтобы устроить там протестный пикник.
В этот же день оппозиционеры намерены устроить велопробег «Белая лента» по Садовому кольцу.
«ХВОСТАТЫЙ СУББОТНИК»
Где: ландшафтный заказник «Тропаревский»
Когда: 21 апреля, 12:30
В Тропаревском парке пройдёт субботник для владельцев собак. В рамках акции «Убирайте за своим питомцем!» участники получат набор пакетов с совочками для собачьих экскрементов. Опытный кинолог расскажет, как правильно ухаживать за питомцем и следить за его здоровьем. А дрессированные собаки исполнят несколько номеров. Хозяева со своими любимцами смогут принять участие в шуточных викторинах и конкурсах.
Этой зимой в парке «Кузьминки» и в Зеленограде начали бесплатно распространять наборы бумажных пакетов с совочками.
«СУББОТНИК-КВЕСТ»
Где: парк «Сокольники»
Когда: 21 апреля, 12:30
В «Сокольниках» скучный сбор мусора решили превратить в настоящее приключение. Всех участников субботника разделят на команды. За мешки с собранным мусором участники получат фрагменты карты, собрав которую можно найти клад с призами. Игра будет проходить вокруг Путятинских прудов. В субботнике примут участие около тысячи человек, причём не только школьники, студенты и волонтёры, но и столичные чиновники. Например, сотрудников Департамента культуры можно будет найти на Песочной аллее. А в 14:30 директор парка Андрей Лапшин вместе с футболистами благотворительного матча Россия — Словакия откроет аллею «Под флагом добра!» и посадит первые деревья.
Идею необычного квеста подсказал парку писатель Борис Акунин.
«СУББОТНИК С ДЕДОМ МОРОЗОМ»
Где: московская усадьба Деда Мороза
в Кузьминках, Волгоградский проспект, вл. 168д
Когда: 21 и 28 апреля, 10:00
Детей и родителей приглашают в Кузьминки на древнеславянский праздник Лельник. Правда, он состоится только после того, как юные посетители во главе с Дедом Морозом уберут территорию его усадьбы. После уборки гостей ждёт праздничное представление, мастер-классы по корейским, латиноамериканским и русским танцам, также всех научат делать славянские обереги-неразлучники.
Для детей весь день будет работать игровая площадка.
СУББОТНИК В ПАРКЕ ГОРЬКОГО
Где: Нескучный сад, пространство
перед Летним домиком графа Орлова
Когда: 28 апреля, 10:00–15:00
Субботник парк Горького организовал совместно с информагентством «РИА Новости» при поддержке The Village. От гостей требуются только умелые руки — инвентарём их обеспечит парк. Убирать Нескучный сад предлагают под весёлую музыку. Весь день в парке будет работать полевая кухня с горячим чаем, компотом и кашей. В 13:00 гости вместе с орнитологами выпустят в парк 50 желтопузых синиц, для которых заранее повесят домики. Всем участникам подарят фирменные фартуки с логотипом субботника и коллекционные значки в виде маленькой синички.
Площадь Нескучного сада — больше 59 га.
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Дело очень веселое и полезное!
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