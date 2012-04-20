В эту субботу на «Флаконе» будут не только убирать территорию, но и собирать вторичное сырьё, обмениваться ненужными вещами в рамках Really Free Market, красить лестницы и заборы, как Том Сойер, сажать цветы, делать скворечники и кашпо. «Рабочими руками» станут сами обитатели дизайн-завода, к ним могут присоединиться все желающие. Специально к событию «Флакон» выпустил электронную газету «Субботник на заводе», в которой расписаны все субботние акции.

На главной площади проведут мастер-классы по изготовлению кашпо, кадок и скворечников, которыми собираются украсить территорию «Флакона», а также научат правильно сажать цветы. Около пространства Space можно будет сдать на переработку батарейки, бумагу, бутылки, алюминий, пластик и электронный мусор. Один из заборов отдадут под проект «Партизанинга» Before I Die: на стену будут наносить трафареты с мечтами и желаниями всех желающих. Вечером всех участников субботника ждёт бесплатный ужин с песнями и танцами.