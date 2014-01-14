Каждый вечер The Village знакомит вас с самыми обсуждаемыми в соцсетях новостями и материалами. В этом выпуске: способ одним махом удалить свой профиль из всех социальных сетей, колонка Бейонсе о равноправии полов, самые забавные моменты церемонии вручения премии «Золотой глобус» и правила безопасности для американцев в Сочи.

 

Бейонсе о равенстве полов