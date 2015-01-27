Губернатор Георгий Полтавченко приостановил строительство мусороперабатывающего завода в Левашове, сообщает пресс-служба Гринпис со ссылкой на слова вице-губернатора Игоря Албина.

Таким образом Смольный поддержал выводы Комиссии по экологии и природопользованию петербургского парламента о том, что строительство подобного завода не отвечает требованиям законодательства. Албин также отметил, что финансовую модель проекта сегодня невозможно просчитать (ранее стоимость строительства завода рассчитывали в евро).

О том, что на севере Петербурга собираются строить мусороперерабатывающий (экологи называют его мусоросжигательным) завод, стало известно в конце прошлого года. В администрации Выборгского района должны были пройти слушания, но их пришлось отменить из-за протестов жителей и активистов.