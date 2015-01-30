В первой половине февраля температура в Петербурге будет выше нормы на 1–3 градуса, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова.

Днём температура будет плюс 2–3 градуса, минус 2–7 — ночью, за исключением отдельных дней. Выпадет большое количество осадков — до 120 %, в отдельных районах — до 160 %.

Количество солнечных дней увеличится. Во второй половине месяца дневная температура будет минус 4–9 градусов, в отдельные дни — минус 3–9 градусов, ночью — от минус 13 до минус 18.

В течение февраля ожидаются как снегопады, так и дожди. В частности, ближайшие выходные будут тёплыми и дождливыми.