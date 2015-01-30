Для МЧС по Петербургу 2015-й станет годом борьбы с хамством на воде, сообщает «БалтИнфо» со ссылкой на генерал-лейтенанта внутренней службы Леонида Беляева.

В фокус МЧС попадут владельцы квадроциклов, гидроциклов и других плавсредств, которые, находясь на воде, неуважительно ведут себя по отношению к окружающим: например, обдают брызгами воды. По словам Беляева, хамством на воде занимаются далеко не бедные люди — как правило, бизнесмены со штатом юристов и с двойным гражданством.

Спасатели борются с хамством на воде следующим образом: они пробивают адреса яхт-клубов, где хамы хранят свои гидроциклы, а затем отправляют плавательные средства на штрафстоянку. В 2014 году арестовали 27 маломерных судов. В 2015-м привлекать к ответственности будут и владельцев яхт-клубов, где хранят свою технику водные хулиганы.