Государственный Русский музей представил новый мультимедийный центр. Он располагается в западной кордегардии (бывшем помещении для стражи) Михайловского замка, сообщает «Интерфакс».

Посетители центра смогут с помощью компьютерных технологий познакомиться с главными достопримечательностями Петербурга. На больших экранах можно увидеть известные здания и постройки: как они выглядят сейчас и какими они были в XIX веке. Другой зал центра посвящён Антарктиде: на экранах можно увидеть фотографии, сделанные на этом материке.

В будущем одним из главных в Центре станет панорамный зал, где изображения выведут на закруглённые стены: посетители, сидя в креслах, смогут наблюдать виды Петербурга, снятые с высоты птичьего полёта.

Когда мультимедийный центр откроется в полном объёме, в Русском музее пока не могут сказать: возможно, это случится в конце 2015 года, когда доработают второй этаж. Однако уже сейчас можно посещать лекции в кинотеатре, работающем при центре.