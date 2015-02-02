Город2 февраля 2015
Сколько в Петербурге безработных В «Цифре дня» — количество безработных в Петербурге
«Петростат» огласил данные об официальной безработице в конце 2014 года. Ведомство отметило рост количества безработных в Петербурге.
10 300
человек зарегистрированы
как безработные
Зарегистрированное количество безработных составляет 0,4 % от экономически активного населения Петербурга. Следует учесть, что «Петростат» анализирует только данные государственных центров занятости. В октябре 2014 года в таких центрах числилось 9,3 тысячи человек.
Share