«Петростат» огласил данные об официальной безработице в конце 2014 года. Ведомство отметило рост количества безработных в Петербурге. 

10 300

человек зарегистрированы 

как безработные

Зарегистрированное количество безработных составляет 0,4 % от экономически активного населения Петербурга. Следует учесть, что «Петростат» анализирует только данные государственных центров занятости. В октябре 2014 года в таких центрах числилось 9,3 тысячи человек. 

 