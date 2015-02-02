В Ленинградской области в ночь на 3 февраля резко похолодает — местами до минус 10 градусов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В течение суток температура в области будет колебаться от минус 2 до минус 7 градусов. На дорогах прогнозируют гололедицу. Пройдёт снег. Атмосферное давление будет расти.

В Петербурге в то же время, по прогнозу МЧС, будет минус 2 — минус 4 градуса, на дорогах так же гололедица.