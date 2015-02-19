К началу апреля цирк на Фонтанке планирует установить шапито в парке Есенина. Летом неподалёку от центра города должен появиться ещё один шатёр — внесезонный. Об этом пишет «Канонер».

Временное шапито в парке Есенина уже устанавливали прошлым летом. С наступлением холодов его закрыли. С 1 апреля заведение планируют запустить вновь в том же месте.

Место для второго, внесезонного, шатра пока не выбрано. Ранее рассматривались варианты с Лопухинским садом, парком 300-летия Петербурга, площадкой возле СКК на проспекте Юрия Гагарина и другие. Дирекция цирка рассчитывает, что шатёр удастся установить недалеко от центра.

В настоящее время идёт реконструкция цирка на набережной Фонтанки, 3. Закончить её собирались в 2015 году, но, скорее всего, сроки не будут соблюдены.