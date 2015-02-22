Wi-Fi в вагонах метро

В вагонах Петербургского метрополитена через 10 месяцев могут запустить сеть Wi-Fi. Петербургская подземка планирует применить технологии, апробированные в 2014 году в московском метро. 

   

Увольнение из-за первоклашек

Главу Информационно-аналитического центра Евгения Корабельникова уволили из-за ситуации с записью в первый класс, возникшей 1 февраля. Главе Комитета по информатизации и связи Ивану Громову губернатор Георгий Полтавченко объявил выговор. 

   

Закрытие «Эха Петербурга»

Радиостанция «Эхо Москвы в Петербурге» должна прекратить вещание 17 марта. Решение об отзыве лицензии на вещание принял генеральный директор радиостанции «Эхо Москвы» Михаил Дёмин. 

   

Уголовное дело против метро

В отношении главы ГУП «Петербургский метрополитен» Владимира Гарюгина возбудили уголовное дело. Причиной стал инвестиционный договор о строительстве надземного вестибюля станции «Адмиралтейская».

 

   

Закрытие «Магнита» в Кронштадте

Магазин «Магнит» в Кронштадте, в котором задержали 81-летнюю блокадницу Раузу Галимову, закрыт с конца прошлой недели. По предварительным данным, это решение приняла сама администрация магазина.