Wi-Fi в вагонах метро, закрытие «Эха Петербурга» и увольнение из-за ситуации с записью в школы Wi-Fi в вагонах метро, закрытие «Эха Петербурга», увольнение из-за ситуации с записью в школы и другие важные городские события уходящей недели
Wi-Fi в вагонах метро
В вагонах Петербургского метрополитена через 10 месяцев могут запустить сеть Wi-Fi. Петербургская подземка планирует применить технологии, апробированные в 2014 году в московском метро.
Увольнение из-за первоклашек
Главу Информационно-аналитического центра Евгения Корабельникова уволили из-за ситуации с записью в первый класс, возникшей 1 февраля. Главе Комитета по информатизации и связи Ивану Громову губернатор Георгий Полтавченко объявил выговор.
Закрытие «Эха Петербурга»
Радиостанция «Эхо Москвы в Петербурге» должна прекратить вещание 17 марта. Решение об отзыве лицензии на вещание принял генеральный директор радиостанции «Эхо Москвы» Михаил Дёмин.
Уголовное дело против метро
В отношении главы ГУП «Петербургский метрополитен» Владимира Гарюгина возбудили уголовное дело. Причиной стал инвестиционный договор о строительстве надземного вестибюля станции «Адмиралтейская».
Закрытие «Магнита» в Кронштадте
Магазин «Магнит» в Кронштадте, в котором задержали 81-летнюю блокадницу Раузу Галимову, закрыт с конца прошлой недели. По предварительным данным, это решение приняла сама администрация магазина.