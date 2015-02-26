Гидрометцентр Петербурга подготовил прогноз на март. Синоптики считают, что к середине марта в городе похолодает. Об этом пишет «Фонтанка».

Температура в первой половине месяца будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов, преобладающие ночные температуры — в пределах плюс 1 — минус 4 градуса, в отдельные ночи морозы могут достигать минус 8 градусов. Во второй половине марта днём прогнозируется плюс 2–7, в отдельные дни — до плюс 10 градусов. Ночью — минус 2 — плюс 3, при прояснениях температура до минус 3–5 градусов.

Средняя температура в марте будет на 3–4 градуса выше нормы. Из осадков обещают морось и дождь со снегом.

По предварительным данным, эта зима стала одной из самых тёплых за всю историю наблюдений (более 100 лет). Теплее была лишь зима 2007–2008 годов.